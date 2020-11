Viitorul secretar pentru securitate internă în administrația Biden are rădăcini românești: Mama lui Alejandro Mayorkas, o româncă evreică, refugiată în Cuba în timpul Holocaustului

Alejandro Mayorkas, viitorul secretar pentru securitate internă în administrația Joe Biden și care va deveni primul hispanic în această poziție, are origini românești, mama sa refugiindu-se în Cuba în anii ’40 în timpul Holocaustului din România.

Mayorkas, în vârstă de 61 de ani, s-a născut în Havana, capitala Cubei, însă familia sa a fugit din această țară când era copil. Tatăl său este născut în Cuba și are rădăcini evreiești sefardice, iar mama sa a fost o româncă evreică, fugită din țara noastră în perioada Holocaustului, conform The Jerusalem Post, informează Digi24.

“Când eram copil, Statele Unite mi-au oferit mie și familiei mele un loc în care să ne refugiem. Acum a fost nominalizat la Departamentul pentru Securitate Internă și mă voi ocupa de protejarea tuturor americanilor și a celor care fug de persecuție și caută o viață mai bună pentru ei și pentru cei dragi lor”, a spus Mayorkas, pe Twitter, luni.

When I was very young, the United States provided my family and me a place of refuge. Now, I have been nominated to be the DHS Secretary and oversee the protection of all Americans and those who flee persecution in search of a better life for themselves and their loved ones.

— Alejandro Mayorkas (@AliMayorkas) November 23, 2020