CONSILIUL EUROPEAN
Viitorul Ucrainei nu depinde doar de măsuri de securitate, ci și de perspectiva stabilității și dezvoltării pe care o va oferi aderarea la UE, afirmă Antonio Costa
Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat, după videoconferința celor 27 de șefi de stat sau de guvern din UE, că viitorul Ucrainei nu depinde doar de măsuri de securitate, ci și de perspectiva stabilității, dezvoltării și prosperității pe care o va aduce aderarea la Uniunea Europeană.
Întrevederea virtuală, convocată de președintele Consiliului European, a avut loc după reuniunea „Coaliției de Voință”. Cu această ocazie, Costa i-a transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că Uniunea Europeană rămâne unită în „sprijinul său neclintit pentru Ucraina”.
António Costa a subliniat că, în prezent, există trei priorități foarte clare. În primul rând, din perspectivă umanitară, să se asigure încetarea atacurilor și să nu mai aibă loc crime pe teritoriul Ucrainei. În al doilea rând, reluarea procesului de schimb de prizonieri și înregistrarea de progrese privind returnarea copiilor care au fost răpiți și care se află acum dispăruți.
„O altă dimensiune importantă este pregătirea garanțiilor de securitate pentru un viitor proces de pace. În acest sens, a fost deosebit de semnificativ faptul că președintele Trump a confirmat disponibilitatea Statelor Unite de a participa la măsurile de securitate la care coaliția a lucrat în ultimele luni”, a adăugat Costa.
În plus, Costa a subliniat importanța pregătirii negocierilor bilaterale, trilaterale și cvadrilaterale, pentru ca acestea să poată începe cât mai curând posibil. Potrivit acestuia, din perspectiva Uniunii Europene, au fost discutate pașii concreți prin care UE poate conferi credibilitate acestui proces și pentru a-l sprijini pe președintele Trump în eforturile sale de pace.
„Există trei dimensiuni cheie în acest sens. În primul rând, intensificarea presiunii asupra Rusiei prin continuarea pregătirii celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni, pentru a ne asigura că menținem presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului și a opri crimele din Ucraina. În al doilea rând, deblocarea Facilității europene pentru pace în vederea consolidării capacităților militare ale Ucrainei”, a detaliat președintele Consiliului European.
El a precizat că baza viitoarelor garanții de securitate va fi întotdeauna reprezentată de forțele armate ucrainene și că, prin urmare, consolidarea capacității acestora reprezintă o modalitate concretă de a întări măsurile de securitate în viitor.
„Și, în cele din urmă, avansarea procesului de extindere, întrucât viitorul Ucrainei nu depinde doar de securitate, ci și de perspectiva stabilității, dezvoltării și prosperității pe care aderarea la Uniunea Europeană o oferă. Pe aceste dimensiuni ne vom concentra în perioada următoare. Cred că avem în față săptămâni de muncă intensă. Traversăm un moment dificil și critic, iar nimic nu este garantat, dar este esențial să continuăm acest efort pentru a asigura succesul”, a conchis António Costa.
După discuțiile de la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii Germaniei, Marii Britanii, Franței, Italiei, Finlandei, Uniunii Europene și NATO, președintele american Donald Trump l-a contactat telefonic pe președintele rus Vladimir Putin. În urma acestei discuții, Trump a anunțat că a demarat pregătirile pentru o reuniune între Putin și Zelenski pentru a pune capăt războiului, iar cancelarul german Friedrich Merz a precizat că Putin și Zelenski se vor întâlni în următoarele două săptămâni.
Trump a propus, de asemenea, organizarea unei reuniuni trilaterale cu participarea sa, fapt salutat de toți liderii europeni și completat de președintele francez Emmanuel Macron, care a precizat că această reuniune tripartită ar trebui succedată de o întâlnire cvadrilaterală SUA – Ucraina – Rusia – Europa, deoarece în joc este securitatea întregului continent european.
Șefa diplomației române, discuție telefonică cu șefa diplomației UE: Liderii celor 27 de state membre UE se reunesc marți în videoconferință după întâlnirea dintre Trump, Zelenski și lideri europeni
Cei 27 de șefi de state sau de guverne din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc marți, prin videoconferință, pentru a discuta rezultatele întrevederii de luni de la Washington dintre președintele american Donald Trump și cel ucrainean Volodimir Zelenski, acompaniat de mai mulți lideri europeni, pentru a discuta despre încheierea războiului declanșat de Rusia.
Videoconferința a fost anunțată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, dar și de șefa diplomației române, Oana Țoiu, după o convorbire telefonică cu Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate.
“Mâine va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European la ora 14:00, ora României. Am discutat acum cu Kaja Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru a alinia eforturile pentru pace, precum și următorii pași la nivel european. Pentru România asigurarea unei păci de lungă durată, și nu doar a unei pauze nedefinite în război, precum și implicațiile pentru Marea Neagră sunt esențiale în acest proces. Susținem o voce puternică, comună, a Coaliției de voință”, a scris Țoiu, pe Facebook.
În ceea ce privește poziția României, președintele Nicușor Dan a transmis duminică, la reuniunea prin videoconferință a “Coaliției de Voință”, că România este dispusă să contribuie alături de SUA și Europa la “garanții solide de securitate” pentru Ucraina, subliniind totodată că unitatea transatlantică este “sursa noastră de forță” în fața Rusiei.
Referitor la întrunirea de marți de la nivelul UE, șeful Consiliului European, Antonio Costa, a precizat că reuniunea prin videoconferință a Consiliului European va avea loc pentru a avea loc o informare la nivelul liderilor europeni cu privire la discuțiile de la Washington cu privire la Ucraina.
“Împreună cu SUA, UE va continua să depună eforturi în vederea instaurării unei păci durabile care să protejeze interesele vitale ale Ucrainei și ale Europei în materie de securitate”, a spus Costa.
Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, îl însoțesc pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.
Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.
Înainte de vizita la Casa Albă, cei trei lideri amintiți au găzduit o reuniune a aliaților pentru a consolida poziția lui Zelenski, cu scopul de a obține „garanții de securitate solide pentru Ucraina, care să includă un rol activ al Statelor Unite”.
Citiți și Deși “onorat” să-i găzduiască pe liderii europeni, Trump pune presiune pe Zelenski și sugerează că Ucraina nu va recupera Crimeea pierdută în timpul lui Obama și nu va intra în NATO
Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este în centrul elaborării unui eventual acord de pace, pentru că acestea ar avea drept scop să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina. Trump i-a propus lui Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin.
După ce a sosit la Washington în urmă cu câteva ore, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump, într-o postare pe platforma X, pentru invitația la Casa Albă. Liderul de la Kiev s-a declarat încrezător în garanțiile de securitate pentru Ucraina și a subliniat importanța unei păci durabile.
Anunțul Statelor Unite privind acordarea de „garanții de securitate” Ucrainei pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia este o decizie „istorică” , a apreciat duminică Zelenski, cu o zi înaintea întrevederii sale cu președintele Donald Trump la Washington.
CHINA
De la Beijing, Antonio Costa cere Chinei „să își folosească influența asupra Rusiei” pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a transmis președintelui chinez Xi Jinping, cu ocazia summitului UE-China, că Uniunea Europeană dorește să obțină progrese concrete în domeniul comercial și economic, subliniind în același timp că ambele părți urmăresc o relație echilibrată și reciproc avantajoasă.
„Uniunea Europeană rămâne angajată să-și adâncească parteneriatul bilateral, să realizeze progrese concrete în abordarea preocupărilor cu respect, bunăvoință și onestitate și să colaboreze pentru susținerea multilateralismului. Avem nevoie de progrese concrete pe problemele legate de comerț și economie. Ambele părți își doresc o relație echilibrată, reciprocă și benefică”, a declarat Antonio Costa.
Totodată, președintele Consiliului European a subliniat că Uniunea Europeană și China au sisteme politice și economice diferite și că nu întotdeauna se află „pe aceeași lungime de undă”. Cu toate acestea, „avem un interes comun în a urmări relații constructive și stabile, ancorate în respectul pentru ordinea internațională bazată pe reguli”, a spus el.
„Dorim să continuăm dialogul cu China pentru a aborda provocările globale și a adopta acțiuni mai ambițioase privind schimbările climatice și biodiversitatea, sănătatea și pregătirea pentru pandemii, securitatea alimentară, reducerea riscului de dezastre, anularea datoriilor și asistența umanitară”, a adăugat Antonio Costa.
Mai mult, Antonio Costa a afirmat că Uniunea Europeană și China trebuie să susțină valorile fundamentale consacrate în Carta ONU, precum suveranitatea, integritatea teritorială și respectul pentru frontierele recunoscute la nivel internațional.
„În calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, facem apel către China să își folosească influența asupra Rusiei pentru a respecta Carta ONU și a pune capăt războiului său de agresiune împotriva Ucrainei”, a punctat președintele Consiliului European.
În final, Antonio Costa s-a declarat recunoscător pentru oportunitatea de a aborda în mod constructiv aceste chestiuni împreună cu președintele chinez, exprimându-și dorința ca relațiile bilaterale UE–China să continue să aducă prosperitate și să contribuie la stabilitatea globală.
„Îmi doresc ca peste 50 de ani Uniunea Europeană și China să poată celebra relații bilaterale care continuă să aducă prosperitate popoarelor noastre, să dezvolte soluții pentru provocările globale comune și să servească cauza păcii mondiale. Astfel de relații vor aduce beneficii oamenilor noștri și vor contribui la stabilitatea lumii”, a conchis președintele Consiliului European.
La rândul său, președintele chinez Xi Jinping le-a transmis liderilor europeni că Beijingul și Bruxellesul trebuie să consolideze încrederea reciprocă. Ca răspuns la apelul UE pentru o „reechilibrare” a schimburilor economice, China a îndemnat Uniunea Europeană să-și reconsidere mai întâi „mentalitatea” față de Beijing, pe care o consideră prea ostilă, informează Agerpres.
UE a impus tarife mari vehiculelor electrice fabricate în China, acuzând subvențiile de stat chinezești că denaturează concurența, în detrimentul producătorilor europeni. Beijingul a negat aceste acuzații și a răspuns cu anchete țintite asupra importurilor de carne de porc, coniac și produse lactate europene.
În ceea ce privește războiul din Ucraina, europenii privesc cu suspiciune apropierea economică și politică dintre China și Rusia de la invazia din 2022 din Ucraina. UE consideră că aceasta este un sprijin implicit pentru Moscova.
COMISIA EUROPEANA
Merz se opune creșterii bugetului UE. Germania, cea mai mare economie din Europa, consideră că “în esență” UE trebuie “să se descurce cu banii pe care îi are”
Cancelarul german Friedrich Merz, aflat joi la Londra, a respins două dintre propunerile Comisiei Europene privind noile resurse proprii ale Uniunii Europene în viitorul buget multianual al blocului, subliniind că “în esență” UE trebuie “să se descurce cu banii pe care îi are”.
În planul prezentat miercuri, Comisia a propus o taxă europeană pe marile companii cu cifră de afaceri ridicată și un fond de criză de 400 de miliarde de euro, care ar putea fi finanțat prin împrumuturi comune. Propunerea a dat startul negocierilor care vor dura doi ani între executivul european, capitalele naționale și Parlamentul European — toate acestea fiind nevoite să ajungă la un acord pentru ca bugetul să poată fi aprobat, amintește Politico Europe.
„Nu se pune problema ca Uniunea Europeană să taxeze companiile, pentru că nu are bază legală pentru asta”, a declarat Merz într-o conferință de presă comună cu premierul britanic Keir Starmer la Londra, cu care a semnat un tratat istoric de prietenie post-Brexit între Regatul Unit și Germania.
„Pot exclude posibilitatea ca Germania să urmeze această cale. Nu vom face acest lucru”, a insistat el.
Cancelarul a mai spus că Uniunea Europeană devine prea dependentă de datoria comună, explicând că, deși a fost „permisă ca excepție” în timpul pandemiei de Covid-19, turbulențele au devenit „noua normalitate” și nu mai justifică astfel de împrumuturi.
Germania — care s-a opus de mult timp ideii de împrumuturi comune garantate de toate cele 27 de state membre, mai ales pentru că Berlinul ar ajunge să răspundă pentru datoriile asumate de țările mai cheltuitoare — a cedat în timpul crizei pandemice, Angela Merkel acceptând atunci împrumuturi comune ca măsură unică pentru redresarea economică.
Oficialii Comisiei au sugerat în această săptămână că fondul permanent de criză al UE ar putea fi finanțat în același mod. Însă opoziția reînnoită a Germaniei pare din nou de neclintit.
„Uniunea Europeană trebuie, în esență, să se descurce cu banii pe care îi are. De aceea va urma o luptă destul de dură în următorii doi ani“, a declarat Merz.
Comisia Europeană a adoptat miercuri propunerea sa de buget multianual al UE 2028-2034, “un buget pentru o nouă epocă, care se ridică la nivelul ambiției Europei” cu o anvelopă propusă de 2.000 de miliarde de euro, o sporire de la 1,1% din PIB-ul statelor UE la 1,26% și o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual (CFM) anterior și mai mare decât alocările decise în urmă cu cinci ani ce au cuprins și fondul de redresare și reziliență.
Bugetul propus de executivul european pentru ciclul 2028-2034 este structurat pe trei piloni. Primul pilon prevede comasarea politicilor tradiționale (agricultură și coeziune) sub forma unor planuri de parteneriat naționale și regionale cu o anvelopă de 865 de miliarde de euro, urmat de pilonul competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) cu o alocare de 410 miliarde de euro și de pilonul Europei globale, cu o putere financiară de 200 de miliarde de euro care include parteneriatele globale, extinderea și un fond special de 100 de miliarde de euro pentru Ucraina.
Pentru a finanța această creștere, executivul european a prezentat trei noi taxe.
Deși, conform tradiției, contribuțiile directe ale statelor membre vor acoperi cea mai mare parte a bugetului, von der Leyen propune și introducerea unor taxe noi la nivelul UE – pe deșeuri electrice, tutun și profiturile companiilor – pentru a permite Bruxelles-ului să genereze venituri proprii suplimentare, în scopul rambursării datoriei post-Covid, estimată la un cost anual de 25–30 de miliarde de euro.
Liderul celei mai mari economii din Uniunea Europeană a felicitat-o totuși pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru un aspect din propunerea de buget.
„Propunerea aflată acum pe masă este bună dintr-un punct de vedere, și anume că proporțiile între diferitele cheltuieli vor fi reechilibrate”, a spus el, referindu-se la creșterea alocărilor pentru apărare.
Cancelarul german îl va primi miercurea viitoare, la Berlin, pe președintele francez, Emmanuel Macron, într-o întâlnire în care problemele internaționale vor reprezenta principalul punct pe agenda discuțiilor.
Deplasarea președintelui francez în Germania se va produce la o săptămână după ce Comisia Europeană a adoptat miercuri propunerea sa de buget multianual al UE 2028-2034
Guvernul german a anunțat imediat după publicarea acestei propuneri că se va opune creșterii bugetului european pentru ciclul 2028-2034.
“O creștere substanțială a bugetului UE este inacceptabilă într-un moment în care toate statele membre depun eforturi considerabile pentru a-și consolida bugetele naționale. Acesta este motivul pentru care nu vom putea accepta propunerea Comisiei”, a declarat miercuri seară, într-un scurt comunicat, purtătorul de cuvânt al guvernului, Stefan Kornelius.
Este cunoscut faptul că Berlinul și Parisul, cei mai mare contributori la bugetul Uniunii, joacă un rol cheie în definirea priorităților și alocărilor bugetare ale Uniunii.
