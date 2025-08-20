Viitorul Ucrainei nu depinde doar de măsuri de securitate, ci și de perspectiva stabilității și dezvoltării pe care o va oferi aderarea la UE, afirmă Antonio Costa

Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat, după videoconferința celor 27 de șefi de stat sau de guvern din UE, că viitorul Ucrainei nu depinde doar de măsuri de securitate, ci și de perspectiva stabilității, dezvoltării și prosperității pe care o va aduce aderarea la Uniunea Europeană.

Întrevederea virtuală, convocată de președintele Consiliului European, a avut loc după reuniunea „Coaliției de Voință”. Cu această ocazie, Costa i-a transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că Uniunea Europeană rămâne unită în „sprijinul său neclintit pentru Ucraina”.

António Costa a subliniat că, în prezent, există trei priorități foarte clare. În primul rând, din perspectivă umanitară, să se asigure încetarea atacurilor și să nu mai aibă loc crime pe teritoriul Ucrainei. În al doilea rând, reluarea procesului de schimb de prizonieri și înregistrarea de progrese privind returnarea copiilor care au fost răpiți și care se află acum dispăruți.

„O altă dimensiune importantă este pregătirea garanțiilor de securitate pentru un viitor proces de pace. În acest sens, a fost deosebit de semnificativ faptul că președintele Trump a confirmat disponibilitatea Statelor Unite de a participa la măsurile de securitate la care coaliția a lucrat în ultimele luni”, a adăugat Costa.

În plus, Costa a subliniat importanța pregătirii negocierilor bilaterale, trilaterale și cvadrilaterale, pentru ca acestea să poată începe cât mai curând posibil. Potrivit acestuia, din perspectiva Uniunii Europene, au fost discutate pașii concreți prin care UE poate conferi credibilitate acestui proces și pentru a-l sprijini pe președintele Trump în eforturile sale de pace.

„Există trei dimensiuni cheie în acest sens. În primul rând, intensificarea presiunii asupra Rusiei prin continuarea pregătirii celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni, pentru a ne asigura că menținem presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului și a opri crimele din Ucraina. În al doilea rând, deblocarea Facilității europene pentru pace în vederea consolidării capacităților militare ale Ucrainei”, a detaliat președintele Consiliului European.

El a precizat că baza viitoarelor garanții de securitate va fi întotdeauna reprezentată de forțele armate ucrainene și că, prin urmare, consolidarea capacității acestora reprezintă o modalitate concretă de a întări măsurile de securitate în viitor.

„Și, în cele din urmă, avansarea procesului de extindere, întrucât viitorul Ucrainei nu depinde doar de securitate, ci și de perspectiva stabilității, dezvoltării și prosperității pe care aderarea la Uniunea Europeană o oferă. Pe aceste dimensiuni ne vom concentra în perioada următoare. Cred că avem în față săptămâni de muncă intensă. Traversăm un moment dificil și critic, iar nimic nu este garantat, dar este esențial să continuăm acest efort pentru a asigura succesul”, a conchis António Costa.

Citiți și

Bilanțul desantului european la Casa Albă, cu harta României pe fundal: Zelenski și Putin, față în față în două săptămâni. SUA și Europa vor oficializa garanții de securitate pentru Ucraina în 10 zile

Casa Albă, scena unității transatlantice? Elogiați de Trump, liderii europeni au făcut “scut” în jurul lui Zelenski, pledând pentru garanții de securitate, un armistițiu și o trilaterală Trump-Putin-Zelenski

După discuțiile de la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii Germaniei, Marii Britanii, Franței, Italiei, Finlandei, Uniunii Europene și NATO, președintele american Donald Trump l-a contactat telefonic pe președintele rus Vladimir Putin. În urma acestei discuții, Trump a anunțat că a demarat pregătirile pentru o reuniune între Putin și Zelenski pentru a pune capăt războiului, iar cancelarul german Friedrich Merz a precizat că Putin și Zelenski se vor întâlni în următoarele două săptămâni.

Trump a propus, de asemenea, organizarea unei reuniuni trilaterale cu participarea sa, fapt salutat de toți liderii europeni și completat de președintele francez Emmanuel Macron, care a precizat că această reuniune tripartită ar trebui succedată de o întâlnire cvadrilaterală SUA – Ucraina – Rusia – Europa, deoarece în joc este securitatea întregului continent european.