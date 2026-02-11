COMISIA EUROPEANA
“Viitorul vostru este în Europa”, le promite Ursula von der Leyen industriașilor europeni reuniți la Anvers înainte de summitul UE: Vom crea “EU Inc.” – un set unic și simplu de reguli pentru firme
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis la summitul industriei europene de la Anvers un mesaj ferm în sprijinul industriei europene, pledând pentru accelerarea investițiilor, reducerea birocrației și consolidarea pieței unice, într-un context de competiție globală tot mai dură.
Într-un discurs susținut în debutul summitului, șefa Executivului european a prezentat progresele înregistrate în primul an de mandat, arătând că investițiile în tranziția industrială au crescut semnificativ.
„Am dublat mai mult decât investițiile în tranzițiile industriale – de la 52 de miliarde de euro în 2024 la 115 miliarde de euro în 2025”, a declarat Ursula von der Leyen, în cadrul unei sesiuni de discursuri la care au mai participat premierul belgian Bart de Wever, cancelarul austriac Christian Stocker și premierul olandez Dick Schoof.
Ea a amintit propunerile de reducere a costurilor administrative pentru companii cu 15 miliarde de euro anual.
Cu toate acestea, președinta Comisiei a avertizat că ritmul actual nu este suficient. „Ați cerut schimbări reale și mai rapide, iar Europa se schimbă, dar trebuie să accelereze și mai mult”, a subliniat ea.
„Sunt gata să construiesc cel mai solid argument comercial pentru ca industriile dumneavoastră să aleagă Europa. Cu rapiditate. Cu amploare. Cu acces la energie la prețuri accesibile și la noi piețe”, a promis von der Leyen.
Discursul de la Anvers a urmat unei alte intervenții pe care șefa Comisiei Europene a susținut-o miercuri în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, când Ursula von der Leyen a propus „o cale europeană spre independență”, axată pe comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare.
„Competitivitatea nu este doar fundamentul prosperității noastre, ci și al securității noastre și, în ultimă instanță, al democrațiilor noastre. O Europă competitivă poate fi doar o Europă independentă (…) Avem a doua economie a lumii, dar o conducem cu frâna de mână trasă”, a spus aceasta, în ajunul summitului competitivității europene de la castelul Alden Biesen
În discursul de la summitul industriei europene, șefa Comisiei Europene a reluat mare parte din temele abordate și în dezbaterea cu eurodeputații, respectiv acorduri comerciale și deschiderea de noi piețe, reducerea birocrației și combaterea supra-legiferării, consolidarea pieței unice și crearea noului regim „EU Inc.”, finalizarea Uniunii Economiilor și Investițiilor și crearea Uniunii Piețelor de Capital pentru a mobiliza investițiile și asigurarea unei energii accesibile și stabile.
Un punct central a fost realizarea unei piețe unice complete și funcționale. „Barierele din interiorul Europei ne afectează mai mult decât tarifele din exterior”, a avertizat von der Leyen.
Comisia va propune luna viitoare „al 28-lea regim”, o nouă formă juridică europeană pentru companii, denumită „EU Inc.”, care va funcționa pe baza unui set unic și simplu de reguli valabile în toate cele 27 de state membre. „Antreprenorii noștri vor putea înregistra o companie în orice stat membru în 48 de ore – integral online”, a explicat ea, adăugând: „Aceasta este viteza de care avem nevoie și aceasta este «Europa făcută simplă».”
Pentru a sprijini investițiile, Comisia mizează pe finalizarea Uniunii Economiilor și Investițiilor. „Finalizarea Uniunii Economiilor și Investițiilor poate mobiliza până la 470 de miliarde de euro investiții”, a declarat președinta executivului european, precizând că, în lipsa unui acord între toate cele 27 de state membre, ar putea fi utilizată cooperarea consolidată.
În acest context, mesajul adresat industriei a fost de Ursula von der Leyen clar: „Viitorul vostru este în Europa”.
Mai mulți lideri europeni, printre care și cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, s-au întâlnit miercuri la Anvers cu industria pentru a-și prezenta ideile despre creșterea competitivității industriale în Uniunea Europeană.
Întrunirea are loc la o zi după ce Emmanuel Macron a opinat că Europa se confruntă cu o „stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în care dacă nu investește în competitivitate va fi „măturată” de SUA și de China. În schimb, Germania a tăiat din apetitul liderului francez pentru un nou mecanism de împrumuturi, precizând că acest subiect distrage puțin atenția de la miza reală, respectiv „problema de productivitate”.
Acest dialog precedă reuniunea liderilor europeni de joi, de la castelul Alden Biesen din Belgia, care a fost convocată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice.
Summitul este programat să se desfășoare pe parcursul a două sesiuni, una consacrată contextului geoeconomic mondial și alta strategiei internă a UE. La prima sesiune liderii celor 27 de state membre vor fi acompaniați de Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, ex-premier italian și autorul faimosului raport privind competitivitatea europeană, document transformat într-un fel de doctrină în birourile de la Bruxelles. La cea de-a doua sesiune va fi prezent fostul premier italian Enrico Letta, cel care a redactat în urmă cu doi ani un raport privind valorificarea potențialului pieței unice.
Reuniunea are și o miză simbolică grație locului unde se va desfășura, în apropierea celor două orașe simbol pentru unitatea europeană – Maastricht și Aachen, dar și a apelurilor politice pe care autorii celor două rapoarte privind competitivitatea și piața unică le-au transmis liderilor – Mario Draghi propunând doctrina unui „federalism pragmatic” pentru a salva proiectul european prin „coaliții ale celor dispuși să acționeze”, iar Enrico Letta cerând integrarea energiei, finanțelor și telecomunicațiilor în piața UE pentru a nu ajunge „o colonie a SUA sau a Chinei”.
Radu Miruță afirmă, la Bruxelles, angajamentul României de a implementa viziunea europeană pentru pregătirea industriei de apărare până în 2030
Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut miercuri o întrevedere la Bruxelles cu Andrius Kubilius, comisarul European pentru Apărare și Spațiu, în contextul evoluțiilor recente la nivelul Uniunii Europene privind consolidarea capacității de apărare, creșterea competitivității industriale și accelerarea pregătirii Europei pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2030, informează MApN într-un comunicat.
Potrivit sursei citate, dialogul a evidențiat importanța implementării inițiativelor europene dedicate creșterii nivelului de pregătire pentru apărare, în conformitate cu Foaia de parcurs „Defence Readiness Roadmap 2030”.
Oficialii au subliniat nevoia de consolidare a competitivității industriale europene și dezvoltarea unei baze industriale și tehnologice de apărare echilibrate la nivel european, capabile să producă rapid echipamentele necesare până în 2030. A fost apreciat rolul Comisiei Europene în stimularea investițiilor și operaționalizarea programelor dedicate industriei de apărare, precum SAFE sau Programul privind industria europeană de apărare (EDIP).
Totodată, ministrul a accentuat importanța fructificării eficiente a potențialului industrial al tuturor statelor membre în avansarea diferitelor instrumente de sprijin ale UE, atât pentru statele membre, cât și pentru Ucraina. În acest sens, eforturile inițiate prin SAFE vor trebui valorificate prin continuarea investițiilor în infrastructura existentă și emergentă. Acest efort trebuie concretizat printr-o manieră coerentă și cuprinzătoare, inclusiv în sprijinul nevoilor Ucrainei, care va beneficia de noul instrument de sprijin – Împrumutul de Sprijin pentru Ucraina.
„România este pe deplin angajată să implementeze viziunea comună europeană privind pregătirea până în 2030 a industriei de apărare. Este important să avansăm mai rapid pentru a dezvolta local o industrie de apărare puternică, inovatoare, competitivă, astfel încât în fața provocărilor actuale de securitate să putem oferi un răspuns echilibrat și din punct de vedere geografic”, a declarat ministrul apărării naționale în cadrul întrevederii.
În altă ordine de idei, a fost accentuată importanța proiectelor fanion dezvoltate la nivel european pe Flancul Estic cu accent pe operaționalizarea Eastern Flank Watch, subliniind importanța conectării la aceste eforturi a nevoilor de securitate specifice statelor europene cu ieșire la Marea Neagră.
Discuțiile au prilejuit și abordarea tematicii mobilității militare, ministrul român subliniind că facilitarea deplasării rapide a forțelor spre Flancul Estic reprezintă o prioritate strategică. În acest sens, viitorul Cadru Financiar Multianual va avea un rol esențial în susținerea proiectelor necesare, cu efecte directe asupra consolidării posturii de descurajare și apărare a NATO.
UE transformă “zidul dronelor” în realitate: Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru contracararea amenințărilor cu drone
Comisia Europeană a prezentat miercuri planul de acțiune pentru a contracara amenințările tot mai mari reprezentate de drone la adresa securității Uniunii Europene, după ce. în ultimii ani, UE s-a confruntat cu provocări din ce în ce mai mari și multidimensionale legate de drone și baloane meteorologice, inclusiv survolări ostile, încălcări ale spațiului aerian, perturbări ale aeroporturilor, precum și riscuri pentru infrastructura noastră critică, frontierele externe și spațiile publice.
Potrivit unui comunicat al executivului european, planul de acțiune reprezintă un plan ambițios pentru o cooperare și o solidaritate mai puternice la nivelul UE, răspunzând solicitărilor din partea statelor membre ale UE și a Parlamentului European privind o abordare unită a UE împotriva amenințărilor reprezentate de dronele răuvoitoare. Acesta se axează pe dimensiunea securității interne civile, completând și sprijinind în același timp activitatea desfășurată de Comisie în domeniul apărării și consolidând sinergiile civilo-militare. În plus, planul de acțiune contribuie la dezvoltarea unei piețe europene competitive a dronelor, deblocând potențialul de inovare, creștere economică și creare de locuri de muncă în acest sector important.
“Am văzut că orice poate fi folosit ca armă împotriva noastră. Capacitățile dronelor și anti-drone sunt componente centrale în apărarea Europei și în securizarea infrastructurii critice. Astăzi, facem un pas important în direcția consolidării securității și a dezvoltării acestor capacități împreună cu statele noastre membre”, a declarat Henna Virkkunen, Vicepreședintă executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.
În același timp, comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, apreciază că “odată cu lansarea acestui plan de acțiune, transformăm conceptul de zid al dronei dintr-o viziune politică într-o realitate industrială”.
Planul de acțiune este conceput pentru a sprijini statele membre prin acțiuni coordonate, care completează măsurile naționale și se axează pe priorități-cheie: îmbunătățirea gradului de pregătire, stimularea capacităților de detectare, coordonarea răspunsurilor și consolidarea gradului de pregătire a UE în materie de apărare.
Sporirea gradului de pregătire și a rezilienței Europei împotriva incidentelor cu drone
Pentru a îmbunătăți gradul de pregătire al UE, planul de acțiune propune o nouă abordare a dezvoltării tehnologice și a accelerării producției industriale. Printre aceste eforturi se numără:
- o cartografiere industrială civilo-militară coordonată pentru a atrage investiții și a stimula inovarea și amplitudinea; interoperabilitatea;
- o capacitate consolidată de testare anti-drone datorită unui nou Centru de excelență al UE pentru combaterea dronelor și dezvoltării unui sistem de certificare pentru sistemele de combatere a dronelor; și
- Lansarea unui forum al industriei dronelor și a contra-dronelor pentru a încuraja dialogul cu actorii industriali, în vederea extinderii producției.
În paralel, Comisia va propune un pachet privind securitatea dronelor pentru a revizui normele existente privind dronele civile aeropurtate și pentru a le adapta la noile realități în materie de securitate. Pachetul va include măsuri pentru o evaluare coordonată a riscurilor pentru a proteja lanțurile de aprovizionare tehnologică atât pentru drone, cât și pentru sistemele anti-drone, alături de lansarea unei etichete „dronă de încredere a UE” pentru a identifica echipamentele sigure de pe piață.
Pentru a proteja infrastructura critică, Comisia va oferi orientări clare pentru operatori, va lansa un proiect-pilot pentru a îmbunătăți supravegherea maritimă și va ajuta statele membre să se apere împotriva amenințărilor la mare altitudine, cum ar fi baloanele meteorologice lansate din afara UE.
Valorificarea tehnologiilor și a rețelelor 5G pentru a detecta mai bine dronele
Detectarea, urmărirea și identificarea dronelor rău intenționate sunt esențiale pentru contracararea amenințărilor. Acest lucru necesită un tablou situațional îmbunătățit, ajutând la diferențierea prietenilor de dușmani. În acest scop, planul de acțiune prevede măsuri care vor sprijini apariția unor sisteme unice de afișare aeriană, integrând toate datele relevante pentru a identifica dronele legitime, și explorează, împreună cu statele membre, instituirea progresivă a unei platforme privind incidentele cu drone.
Detectarea dronelor rău intenționate se bazează pe o abordare bazată pe mai mulți senzori, care combină mai multe tehnologii bazate pe software-ul IA. Comisia va continua să sprijine dezvoltarea tehnologică de vârf în detectarea dronelor.
Confruntate cu peisajul actual al amenințărilor și, în special, cu utilizarea tot mai frecventă a roiurilor de drone, rețelele 5G trebuie să fie mobilizate urgent pentru detectarea dronelor, conectate sau nu.
Pentru a sprijini implementarea rapidă și testarea în timp real a detectării bazate pe 5G, Comisia va lansa o cerere de exprimare a interesului pentru statele membre și industrie.
Aceste retele 5G ofera o urmarire precisa, in timp real a obiectelor zburatoare, ceea ce este esential pentru mentinerea sigurantei cerului nostru si pentru protejarea securitatii interne.
Consolidarea răspunsurilor la activitatea rău intenționată a dronelor
Deși statele membre sunt principalele responsabile pentru măsurile de răspuns la amenințările cu drone, UE poate oferi o valoare adăugată clară în sprijinirea acestor eforturi în curs. Comisia va lansa o cerere de propuneri pentru ca țările interesate să își unească forțele în domeniul achizițiilor publice și al implementării sistemelor anti-drone. Acesta va sprijini, de asemenea, dezvoltarea unor sisteme suverane europene de „comandă și control” bazate pe IA și va analiza posibilitatea creării unor echipe de răspuns rapid în situații de urgență împotriva dronelor pentru o solidaritate sporită între statele membre.
Comisia propune, de asemenea, organizarea unui exercițiu anual la scară largă al UE de combatere a dronelor pentru a testa la stres cooperarea transfrontalieră și sinergiile civile și militare. În plus, aceasta va continua să furnizeze Frontex – agenția UE pentru paza frontierelor și a coastelor – dronele și tehnologia necesare pentru supravegherea frontierelor. Frontex va oferi orientări practice privind modelele de desfășurare pe mai multe niveluri și gestionarea incidentelor transfrontaliere.
Consolidarea pregătirii Europei pentru apărare împotriva amenințărilor cu drone. Ce urmează?
Acest plan de acțiune va completa și va sprijini statele membre în stimularea pregătirii militare a Europei prin inovare și cooperare industrială, inclusiv în domeniul asigurării aprovizionării cu materii prime critice. Comisia își va intensifica sprijinul pentru a construi un ecosistem mai puternic al dronelor, promovând legături mai strânse între guverne și industrie prin intermediul Alianței pentru drone cu Ucraina. Prin accelerarea dezvoltării tehnologiei de apărare la prețuri accesibile și accelerarea producției în masă, această activitate va sta la baza Inițiativei europene privind apărarea împotriva dronelor și a inițiativei Eastern Flank Watch, un proiect emblematic propus în Foaia de parcurs privind pregătirea pentru apărare 2030.
Programele de finanțare ale UE sprijină deja dezvoltarea tehnologică a dronelor și a capacităților de contracarare a dronelor, în special prin intermediul programului Orizont Europa, al Fondului european de apărare și al Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize. Comisia va continua să sprijine financiar statele membre prin intermediul acestor instrumente, precum și prin intermediul Programului privind industria europeană de apărare și al împrumuturilor SAFE.
Comisia va lansa discuții cu statele membre cu privire la acțiunile propuse și prioritățile-cheie, pe baza principiului asumării în comun a responsabilității. De asemenea, Comisia va colabora foarte strâns cu alți actori, inclusiv cu industria și cu Parlamentul European.
Pentru a coordona punerea în aplicare, Comisia va avea în vedere instituirea, împreună cu statele membre, a unui mecanism strategic care să conecteze diferitele dimensiuni și să asigure o cooperare strânsă cu Consiliul. Comisia a propus, de asemenea, ca statele membre să numească coordonatori naționali pentru securitatea dronelor, care să promoveze și să supravegheze punerea în aplicare la nivel național a acestor acțiuni.
“Conducem a doua economie a lumii cu frâna de mână trasă”: Ursula von der Leyen propune “o cale europeană spre independență” – comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat miercuri în plenul Parlamentului European pentru măsuri urgente menite să relanseze competitivitatea Uniunii, să aprofundeze piața unică și să reducă presiunea costului vieții asupra cetățenilor. Într-un discurs rostit în ajunul summitului competitivității europene de la castelul Alden Biesen, ea a subliniat că forța geopolitică a Europei este inseparabilă de performanța sa economică.
„Competitivitatea nu este doar fundamentul prosperității noastre, ci și al securității noastre și, în ultimă instanță, al democrațiilor noastre”, a afirmat președinta Comisiei, în plenul de la Strasbourg, înainte de a participa și la un summit al industriei, care avea loc tot miercuri, la Anvers.
Reuniunea liderilor europeni a fost convocată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice, și este precedată de o intensificare a declarațiilor și pozițiilor liderilor statelor membre.
Summitul este programat să se desfășoare pe parcursul a două sesiuni, una consacrată contextului geoeconomic mondial și alta strategiei internă a UE. La prima sesiune liderii celor 27 de state membre vor fi acompaniați de Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, ex-premier italian și autorul faimosului raport privind competitivitatea europeană, document transformat într-un fel de doctrină în birourile de la Bruxelles. La cea de-a doua sesiune va fi prezent fostul premier italian Enrico Letta, cel care a redactat în urmă cu doi ani un raport privind valorificarea potențialului pieței unice.
În discursul său, Ursula von der Leyen a reamintit că încă de la începutul mandatului a transformat rapoartele Draghi și Letta într-un plan concret de acțiune – Busola Competitivității – și că ultimul an a fost „un an al acțiunii”, marcat de Pactul pentru Industrie Curată, investiții în inteligență artificială, acorduri comerciale și măsuri de simplificare legislativă.
„Aceasta este mentalitatea de urgență de care avem nevoie și vom rămâne ferm pe acest drum până când vom duce totul la bun sfârșit”, a subliniat ea, la o zi după ce președintele francez Emmanuel Macron a opinat că Europa se confruntă cu o „stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în care dacă nu investește în competitivitate va fi „măturată” de SUA și de China. În schimb, Germania a tăiat din apetitul liderului francez pentru un nou mecanism de împrumuturi, precizând că acest subiect distrage puțin atenția de la miza reală, respectiv „problema de productivitate”.
Comerțul și independența strategică a Europei
În ceea ce privește politica comercială, șefa executivului european a insistat că autonomia strategică a UE depinde de consolidarea relațiilor comerciale cu parteneri de încredere și de reducerea dependențelor critice.
„O Europă competitivă poate fi doar o Europă independentă”, a declarat ea, avertizând că „astăzi, dependențele riscă să devină arme de constrângere”.
Comisia a accelerat încheierea acordurilor comerciale, inclusiv cu Mexic, Indonezia și Elveția, dar și cu Mercosur și India. Referindu-se la acordul cu India, von der Leyen l-a descris drept „cel mai mare acord de liber schimb din istorie. Acordul suprem”.
„O piață de 2 miliarde de oameni. 25% din PIB-ul global. Oferă Europei un acces unic la cea mai rapidă economie mare în creștere – un avantaj clar de pionier pentru companiile noastre”, a precizat ea.
În opinia sa, această strategie comercială reprezintă „calea europeană către independență”, iar concluzia a fost categorică: „Momentul independenței Europei este acum”.
Piața Unică: „conducem cu frâna de mână trasă”. Urmează „Eu Inc” – al 28-lea regim
Un alt punct central al intervenției a fost necesitatea eliminării barierelor interne care frânează Piața Unică. Von der Leyen a invocat datele FMI potrivit cărora barierele dintre statele membre sunt de trei ori mai ridicate decât cele dintre statele americane.
„Avem a doua economie a lumii, dar o conducem cu frâna de mână trasă”, a afirmat ea.
Pentru a accelera integrarea, Comisia va propune așa-numitul „al 28-lea regim”, denumit „EU Inc”, care ar urma să introducă „un set unic și simplu de reguli care se va aplica fără întreruperi în întreaga Uniune, astfel încât întreprinderile să poată opera mult mai ușor între statele membre”.
„Antreprenorii noștri vor putea înregistra o companie în orice stat membru în 48 de ore – complet online”, a explicat președinta Comisiei, adăugând: „Aceasta este viteza de care avem nevoie. Aceasta este «Europa simplificată».”
Piețele de capital: fragmentare excesivă și nevoia unei piețe unice
Ursula von der Leyen a criticat fragmentarea sistemului financiar european, comparând situația cu modelul american.
„Să luăm din nou exemplul Statelor Unite: un singur sistem financiar, un singur capital financiar și o mână de alte centre financiare. În Europa avem nu doar 27 de sisteme financiare diferite, fiecare cu propriul supraveghetor, ci și peste 300 de platforme de tranzacționare în întreaga Uniune. Aceasta este fragmentare la cote extreme”, a punctat ea.
Obiectivul este crearea „unei piețe de capital mari, profunde și lichide”, prin Uniunea Economiilor și Investițiilor.
„Companiile noastre au nevoie de capital acum. Așadar, să finalizăm acest proces în acest an”, a cerut ea eurodeputaților. În lipsa unui consens deplin, tratatele permit „cooperarea consolidată”, iar mesajul a fost clar: „Trebuie să facem progrese, într-un fel sau altul”.
În același spirit s-a pronunțat și prim-ministrul belgian Bart De Wever. Într-un eseu de 136 de pagini despre prosperitatea europeană, liderul belgian a pledat pentru o integrare europeană mai profundă, cu o piață unică fără obstacole și o uniune a piețelor de capital deplin funcțională.
Energie: costuri ridicate și investiții în surse curate
Șefa Comisiei a abordat și problema prețurilor la energie, pe care le-a calificat drept „prea ridicate și prea volatile”, explicând că situația este determinată de lipsa interconectărilor și de dependența de combustibili fosili.
„În 2025, energia electrică produsă din gaz a costat în medie peste 100 de euro pe megawatt-oră. Prețul energiei electrice din solar? 34 de euro. Energia nucleară? Între 50 și 60 de euro pe megawatt-oră”, a arătat ea.
Potrivit președintei Comisiei, „energiile cu emisii scăzute de carbon nu sunt doar produse interne și curate”, ci „oferă mai multă independență, mai multă securitate și reduc costurile”.
Referindu-se la proiectul Insulei Energetice Bornholm, ea a subliniat că acesta „va transforma vântul baltic dintr-o resursă națională într-o putere europeană comună”, iar obiectivul este simplu: „Energia curată trebuie să circule liber în întreaga Uniune.”
Preferința europeană și limitele sale
Ursula von der Leyen a susținut introducerea preferinței europene în sectoarele strategice, dar cu prudență.
„Cred că, în sectoarele strategice, preferința europeană este un instrument necesar care va contribui la consolidarea bazei proprii de producție a Europei”.
Totodată, ea a avertizat că „este o linie fină” și că „nu există o soluție universal valabilă”, fiecare inițiativă trebuind să fie susținută de analize economice solide și să respecte obligațiile internaționale ale Uniunii.
De altfel, președinta Comisiei Europene a pledat pentru introducerea unei „preferințe europene” în sectoarele strategice, ca parte a eforturilor de consolidare a competitivității industriale și de reducere a dependențelor externe ale Uniunii Europene, potrivit unei scrisori transmise liderilor statelor membre în ajunul summitului de joi.
Între timp, un document de orientare pe care Germania l-a trimis statelor membre înainte de summitul din Alden Biesen arată că țările UE vor putea avansa cu integrarea economiilor naționale și facilitarea circulației mărfurilor și a lucrătorilor numai dacă acest lucru nu va însemna mai multe sarcini birocratice pentru industrie.
Simplificarea și combaterea „supralegiferării”
În final, președinta Comisiei a insistat asupra reducerii birocrației, arătând că firmele europene cheltuiesc aproape la fel de mult pe conformarea administrativă cât pe cercetare și dezvoltare.
„Am propus deja reducerea costurilor birocratice pentru companii cu 15 miliarde de euro pe an”, a precizat ea.
În același timp, a criticat fenomenul „supra-legiferării” la nivel național, explicând că straturile suplimentare de reglementare creează bariere în piața unică. „Dacă suntem serioși în privința simplificării, trebuie să combatem supra-legiferarea și fragmentarea. Este timpul pentru o curățenie legislativă profundă – la toate nivelurile”.
În încheiere, Ursula von der Leyen a făcut apel la asumarea unui calendar clar și la mobilizarea instituțiilor europene pentru adoptarea rapidă a reformelor. „Acesta este momentul pentru unitate și pentru urgență”, a declarat ea. „Așa facem Europa să meargă mai repede – și așa facem Europa mai puternică”, a conchis ea.
Summitul informal al celor 27 de șefi de stat sau de guvern are și o miză simbolică grație locului unde se va desfășura, în apropierea celor două orașe simbol pentru unitatea europeană – Maastricht și Aachen, dar și a apelurilor politice pe care autorii celor două rapoarte privind competitivitatea și piața unică le-au transmis liderilor – Mario Draghi propunând doctrina unui „federalism pragmatic” pentru a salva proiectul european prin „coaliții ale celor dispuși să acționeze”, iar Enrico Letta cerând integrarea energiei, finanțelor și telecomunicațiilor în piața UE pentru a nu ajunge „o colonie a SUA sau a Chinei”.
