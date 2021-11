Viktor Orban a fost reales președinte al Fidesz: După comunism nu vrem dictate de la Bruxelles. Nu vrem să părăsim UE, ci vrem să ne păstrăm suveranitatea

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, a discutat cu ministrul bielorus de externe, Vladimir Makei, despre criza migranției de la frontiera dintre Belarus și Polonia.

„Viețile oamenilor trebuie protejate, iar accesul agențiilor umanitare pentru a-i ajuta trebuie permis. Situația actuală este inacceptabilă și trebuie să înceteze. Oamenii nu trebuie folosiți pe post de arme”, a scris Josep Borrell, pe Twitter.

Spoke to #Belarus Foreign Minister Makei to raise the precarious humanitarian situation at the border with the EU. Peoples lives must be protected and humanitarian agencies allowed access.

The current situation is unacceptable and must stop. People should not be used as weapons.

