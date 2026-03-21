Viktor Orban acuză Bruxelles-ul că încearcă să influențeze alegerile din aprilie: Ei cer deschis un guvern pro-Bruxelles și pro-Kiev în Ungaria

Premierul ungar Viktor Orban a acuzat sâmbătă Bruxelles-ul și Kievul că încearcă să influențeze alegerile legislative din 12 aprilie, susținând că există presiuni pentru schimbarea guvernului de la Budapesta, relatează EFE, preluat de Agerpres.

„Democrația europeană este pe moarte pentru că economia sa nu are succes, din cauza cenzurii politice și pentru că se amestecă deschis în alegerile naționale”, a declarat Orban, afirmând că această situație se reflectă și în Ungaria.

Liderul de la Budapesta a susținut că există presiuni externe pentru instalarea unui executiv favorabil Bruxelles-ului și Kievului.

„Ei cer deschis un guvern pro-Bruxelles și pro-Kiev în Ungaria. Nu va exista unul”, a subliniat acesta.

Totodată, Orban a criticat rolul instituțiilor europene, acuzând că acestea și-ar fi abandonat atribuțiile. „Bruxelles-ul nu este gardianul Tratatelor, ci le trădează”, a subliniat premierul ungar.

Înaintea discursului său, președintele american Donald Trump a transmis un mesaj video de susținere pentru liderul ungar.

„Îl susțin pe Orban la următoarele alegeri. Este o persoană fantastică, mă bucur că îl pot susține”, a afirmat Trump, adăugând că Statele Unite și Ungaria „vor arăta calea către un Occident reînnoit”.

Declarațiile vin în contextul apropierii alegerilor legislative din Ungaria, unde partidul Fidesz, condus de Orban, se confruntă cu o competiție electorală strânsă din partea formațiunii Tisza, condusă de Peter Magyar, pe fondul unor sondaje care indică posibilitatea unei schimbări de putere.