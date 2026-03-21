Viktor Orban acuză Bruxelles-ul că încearcă să influențeze alegerile din aprilie: Ei cer deschis un guvern pro-Bruxelles și pro-Kiev în Ungaria

U.E.
Alexandra Loy
de citit in1 min.
© European Union, 2026

Premierul ungar Viktor Orban a acuzat sâmbătă Bruxelles-ul și Kievul că încearcă să influențeze alegerile legislative din 12 aprilie, susținând că există presiuni pentru schimbarea guvernului de la Budapesta, relatează EFE, preluat de Agerpres.

„Democrația europeană este pe moarte pentru că economia sa nu are succes, din cauza cenzurii politice și pentru că se amestecă deschis în alegerile naționale”, a declarat Orban, afirmând că această situație se reflectă și în Ungaria.

Liderul de la Budapesta a susținut că există presiuni externe pentru instalarea unui executiv favorabil Bruxelles-ului și Kievului.

„Ei cer deschis un guvern pro-Bruxelles și pro-Kiev în Ungaria. Nu va exista unul”, a subliniat acesta.

Totodată, Orban a criticat rolul instituțiilor europene, acuzând că acestea și-ar fi abandonat atribuțiile. „Bruxelles-ul nu este gardianul Tratatelor, ci le trădează”, a subliniat premierul ungar.

Înaintea discursului său, președintele american Donald Trump a transmis un mesaj video de susținere pentru liderul ungar. 

„Îl susțin pe Orban la următoarele alegeri. Este o persoană fantastică, mă bucur că îl pot susține”, a afirmat Trump, adăugând că Statele Unite și Ungaria „vor arăta calea către un Occident reînnoit”.

Declarațiile vin în contextul apropierii alegerilor legislative din Ungaria, unde partidul Fidesz, condus de Orban, se confruntă cu o competiție electorală strânsă din partea formațiunii Tisza, condusă de Peter Magyar, pe fondul unor sondaje care indică posibilitatea unei schimbări de putere.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Comisia Europeană invită actorii interesați să contribuie la conturarea noilor cadre legislative ale UE în domeniul eficienței energetice și al energiei regenerabile
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare