Viktor Orban anunță că au început pregătirile pentru organizarea întâlnirii Trump–Putin: „Dacă ei căutau un loc sigur pentru pace, atunci Budapesta pare o alegere logică”
Premierul ungar Viktor Orban a anunțat vineri că va discuta în cursul zilei cu președintele rus Vladimir Putin, în momentul în care Budapesta începe pregătirile pentru a găzdui o întâlnire între liderul de la Kremlin și președintele american Donald Trump, relatează presa internațională și Agerpres.
Orban a declarat că Budapesta este acum singurul loc din Europa unde poate avea loc o astfel de întâlnire. „Ungaria este aproape singura țară pro-pace: timp de trei ani a susţinut în mod constant, deschis, puternic şi activ pacea”, a adăugat el.
Trump a anunțat joi că el și Putin au avut o convorbire telefonică îndelungată mai devreme în cursul zilei, în cadrul căreia „s-au făcut progrese importante”, iar cei doi lideri au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei. Premierul ungar a salutat vestea, descriind-o drept „extraordinară pentru oamenii iubitori de pace din întreaga lume”, și a transmis că Ungaria este pregătită să găzduiască acest moment.
Orban, un aliat al lui Trump, care a menţinut legături strânse cu Rusia în pofida războiului din Ucraina, a declarat că întâlnirea dintre cei doi lideri „va fi despre pace” și, dacă va exista un acord de pace, acesta va duce la o nouă fază de dezvoltare economică în Ungaria şi în Europa.
De asemenea, Orban a declarat pentru postul de radio public că întâlnirea ar putea avea loc în următoarele două săptămâni, dacă miniştrii de externe ai SUA şi Rusiei reuşesc să soluţioneze problemele rămase deschise, în cadrul unei întâlniri planificate săptămâna viitoare.
„Aseară am dat ordin să se înfiinţeze un comitet de organizare, am stabilit cele mai importante sarcini şi pregătirile au început”, a spus Orban.
Şeful guvernului ungar a subliniat că „nu există cu adevărat altă opţiune” decât organizarea summitului SUA-Rusia la Budapesta.
„Dacă ei căutau un loc sigur în ceea ce priveşte pacea şi lucrurile să fie în ordine din punct de vedere tehnic, să nu fie surprinşi de niciun eveniment politic, deci căutau un mediu previzibil, atunci Budapesta pare o alegere logică”, a mai spus el.
Ministrul Finanțelor l-a invitat la București pe șeful agenției federale a SUA pentru investiții strategice, pentru a extinde dialogul privind atragerea de capital american în România
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit vineri la Washington cu Ben Black, directorul general al U.S. International Development Finance Corporation (DFC), agenția federală a Statelor Unite care finanțează investiții americane strategice în piețele emergente, la doar câteva zile dupǎ confirmarea sa oficială în funcție.
Într-un mesaj pe facebook, Nazare a precizat că tema principală a întâlnirii, pe care a calificat-o „drept productivă”, a fost identificarea de „proiecte comune de investiții” și modalități prin care România poate atrage capital american. El l-a invitat pe Ben Black la București pentru a continua dialogul și a avansa potențiale parteneriate.
„Am discutat despre proiecte comune de investiții și despre oportunitățile prin care putem atrage capital american în România şi l-am invitat pe Ben la Bucureşti, pentru a extinde acest dialog”, a scris ministrul.
Citiți și România, prezentă la Atlantic Council și Hudson Institute ca „partener relevant pentru regiunea Europei de Sud-Est”. Nazare: România trebuie să fie proactivă în promovarea intereselor sale economice
Întâlnirea face parte din agenda delegației Ministerului Finanțelor pe durata Reuniunii Anuale a Fondului Monetar Internațional și a Grupului Băncii Mondiale (14–18 octombrie 2025), pe care Nazare o conduce la Washington D.C. Oficialul menționează că programul include sesiuni de lucru, reuniuni bilaterale și întâlniri cu investitori, toate având scopul consolidării relațiilor cu partenerii internaționali și prezentării perspectivelor economice ale României.
„Continuăm, prin întrevederile din aceste zile de la Washington, să deschidem noi căi de dialog și noi oportunități pentru consolidarea relației economice cu Statele Unite”, a adăugat Nazare în postare.
“Suntem pregătiți”: Viktor Orbán salută întâlnirea planificată Trump–Putin la Budapesta
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a salutat anunțul potrivit căruia președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, se vor întâlni la Budapesta pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina.
„Întâlnirea planificată între președinții american și rus este o veste extraordinară pentru oamenii iubitori de pace din întreaga lume. Suntem pregătiți!”, a declarat Orbán într-o postare pe X, joi.
The planned meeting between the American and Russian presidents is great news for the peace-loving people of the world. We are ready!
— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025
Trump a anunțat joi că el și Putin au avut o convorbire telefonică îndelungată mai devreme în cursul zilei, în cadrul căreia „s-au făcut progrese importante”, iar cei doi lideri au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei.
Summitul de la Budapesta ar urma să fie precedat de o rundă inițială de întâlniri între secretarul de stat Marco Rubio și omologii ruși, care va avea loc săptămâna viitoare, într-o locație ce urmează să fie stabilită, a precizat președintele american.
Convorbirea cu Putin a avut loc înaintea întâlnirii programate pentru vineri la Casa Albă între Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a declarat că speră să convingă Washingtonul să furnizeze rachete Tomahawk și alte sisteme de armament care ar permite Ucrainei să lovească mai adânc în interiorul Rusiei.
Trump anunță, după o convorbire cu Putin, că se va întâlni la Budapesta cu liderul rus pentru a încerca să pună capăt războiului “neglorios” Rusia-Ucraina
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu președintele rus Vladimir Putin și că cei doi lideri plănuiesc o întâlnire la Budapesta pentru a încerca să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.
„Președintele Putin m-a felicitat pe mine și Statele Unite pentru Marea Realizare a Păcii în Orientul Mijlociu, ceva ce, a spus el, a fost visat de secole. Cred, de fapt, că succesul din Orientul Mijlociu ne va ajuta în negocierile noastre pentru a pune capăt războiului cu Rusia – Ucraina”, a declarat Donald Trump, într-o postare pe Truth Social, subliniind că va aborda conținutul acestei discuții cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski, pe care îl va primi vineri la Casa Albă în cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la revenirea președintelui republican la putere
Trump, care s-a întâlnit cu Vladimir Putin în Alaska la mijlocul lunii iunie, este „optimist” că poate obține pacea în Ucraina după succesul din Orientul Mijlociu, a transmis miercuri un oficial al Casei Albe.
În convorbirea cu liderul rus, președintele SUA a menționat și recunoștința lui Putin față de implicarea Primei Doamne, Melania Trump, în chestiunea legată de copiii răpiți de lângă familiile lor în contextul războiului.
„Președintele Putin i-a mulțumit Primei Doamne, Melania, pentru implicarea sa cu copiii. A fost foarte apreciativ și a spus că acest lucru va continua”, a spus liderul de la Casa Albă, în contextul în care Prima Doamnă a SUA a anunțat săptămâna trecută că are “un canal deschis de comunicare” cu Putin privind soarta copiilor răpiți de Rusia în războiul din Ucraina
Trump a adăugat că discuțiile au vizat și relațiile comerciale între SUA și Rusia după încheierea conflictului. „De asemenea, am petrecut mult timp discutând despre comerțul dintre Rusia și Statele Unite după ce războiul cu Ucraina se va încheia”, a adăugat el.
La finalul convorbirii, Trump a confirmat că va avea loc o întâlnire a consilierilor de nivel înalt, condusă de secretarul de stat Marco Rubio, pentru a pregăti întâlnirea directă cu Putin.
„La finalul convorbirii, am convenit că va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt, săptămâna viitoare. Întâlnirile inițiale ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu diverse alte persoane, care vor fi desemnate. Locația întâlnirii urmează să fie stabilită. Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-o locație agreată, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război „neglorios” dintre Rusia și Ucraina”, a spus Trump, locația aleasă fiind țara premierului maghiar Viktor Orban, un aliat al lui Trump, un apropiat al lui Vladimir Putin și un oponent al susținerii occidentale pentru Ucraina.
Trump a anunțat totodată că va discuta convorbirea cu Putin în cadrul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care o va avea vineri, în Biroul Oval.
„Președintele Zelenski și cu mine ne vom întâlni mâine, în Biroul Oval, unde vom discuta conversația mea cu președintele Putin și multe altele. Cred că s-au făcut progrese importante cu convorbirea telefonică de astăzi”, a conchis liderul american.
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Moscova că Statele Unite și aliații lor vor „impune costuri Rusiei pentru agresiunea sa continuă”, dacă războiul din Ucraina nu se încheie.
„Dacă va trebui să facem acest pas, Departamentul de Război al SUA este pregătit să își facă partea, în modurile în care doar Statele Unite pot acționa”, a declarat Hegseth în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, desfășurată la sediul NATO, unde au participat aliații Kievului.
Declarațiile sale au venit în contextul în care administrația președintelui american Donald Trump analizează o cerere a Ucrainei pentru livrarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune
