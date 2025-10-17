Viktor Orban anunță că au început pregătirile pentru organizarea întâlnirii Trump–Putin: „Dacă ei căutau un loc sigur pentru pace, atunci Budapesta pare o alegere logică”

Premierul ungar Viktor Orban a anunțat vineri că va discuta în cursul zilei cu președintele rus Vladimir Putin, în momentul în care Budapesta începe pregătirile pentru a găzdui o întâlnire între liderul de la Kremlin și președintele american Donald Trump, relatează presa internațională și Agerpres.

Orban a declarat că Budapesta este acum singurul loc din Europa unde poate avea loc o astfel de întâlnire. „Ungaria este aproape singura țară pro-pace: timp de trei ani a susţinut în mod constant, deschis, puternic şi activ pacea”, a adăugat el.

Trump a anunțat joi că el și Putin au avut o convorbire telefonică îndelungată mai devreme în cursul zilei, în cadrul căreia „s-au făcut progrese importante”, iar cei doi lideri au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei. Premierul ungar a salutat vestea, descriind-o drept „extraordinară pentru oamenii iubitori de pace din întreaga lume”, și a transmis că Ungaria este pregătită să găzduiască acest moment.

Orban, un aliat al lui Trump, care a menţinut legături strânse cu Rusia în pofida războiului din Ucraina, a declarat că întâlnirea dintre cei doi lideri „va fi despre pace” și, dacă va exista un acord de pace, acesta va duce la o nouă fază de dezvoltare economică în Ungaria şi în Europa.

De asemenea, Orban a declarat pentru postul de radio public că întâlnirea ar putea avea loc în următoarele două săptămâni, dacă miniştrii de externe ai SUA şi Rusiei reuşesc să soluţioneze problemele rămase deschise, în cadrul unei întâlniri planificate săptămâna viitoare.

„Aseară am dat ordin să se înfiinţeze un comitet de organizare, am stabilit cele mai importante sarcini şi pregătirile au început”, a spus Orban.

Şeful guvernului ungar a subliniat că „nu există cu adevărat altă opţiune” decât organizarea summitului SUA-Rusia la Budapesta.

„Dacă ei căutau un loc sigur în ceea ce priveşte pacea şi lucrurile să fie în ordine din punct de vedere tehnic, să nu fie surprinşi de niciun eveniment politic, deci căutau un mediu previzibil, atunci Budapesta pare o alegere logică”, a mai spus el.