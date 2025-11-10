Viktor Orban anunță un „scut financiar” convenit cu Donald Trump: SUA ar asigura finanțare nelimitată pentru Ungaria în lipsa fondurilor europene

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, duminică, că a încheiat un acord cu președintele american Donald Trump pentru crearea unui „scut financiar” menit să asigure țării acces la finanțări nelimitate din Statele Unite, în eventualitatea în care Uniunea Europeană ar bloca fondurile destinate Budapestei, relatează agenția MTI, potrivit Agerpres.

Potrivit liderului de la Budapesta, acordul urmărește consolidarea stabilității economice a Ungariei și protejarea acesteia de eventuale „atacuri externe”.

„Statele Unite au promis să protejeze stabilitatea financiară a țării noastre de orice atacuri din afară, fie speculative, fie motivate politic”, a spus Orban în fața jurnaliștilor care îl însoțeau la întoarcerea de la Washington.

„Dacă orice atac financiar care vizează cursul nostru de schimb, ratingul datoriei sau al creditului are loc de oriunde din lume – să lăsăm deocamdată deoparte Bruxelles-ul – putem conta pe sprijin american pentru a-l contracara”, a adăugat el, încheind cu mesajul: „Bună dimineața, Bruxelles!”.

Premierul ungar a afirmat că, datorită acestui parteneriat, Ungaria nu va mai fi nevoită „să amâne sau să abandoneze proiecte economice strategice din cauza incertitudinilor privind finanțarea de către UE”. „Putem implementa totul”, a spus el, subliniind că înțelegerea cu Trump „va întări poziția Ungariei pe piețele financiare internaționale”, cu efecte pozitive asupra cursului de schimb al forintului și asupra condițiilor de împrumut.

„Acest scut financiar al SUA ne întărește și creează un mediu financiar internațional mai favorabil pentru Ungaria”, a conchis Orban.

Premierul ungar Viktor Orban, un aliat de multă vreme al lui Trump, s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu președintele SUA, aceasta fiind prima lor întâlnire bilaterală de la revenirea republicanului la putere. În cadrul acestei întrevederi, Orban a explicat motivele pentru care Ungaria are nevoie să utilizeze petrol rusesc, afirmând că problema este crucială pentru Budapesta. Donald Trump a părut să-l asculte cu înțelegere pe prim-ministrul ungar.

După încheierea întrevederii, un reprezentant al Casei Albe a anunțat că Washingtonul i-a acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane menite să împiedice importurile de petrol și gaze rusești. În schimbul acestei scutiri, Orban s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat din SUA de 600 milioane de dolari și să susțină construcția a zece reactoare modulare mici în valoare de până la 20 miliarde de euro.