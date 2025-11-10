SUA
Viktor Orban anunță un „scut financiar” convenit cu Donald Trump: SUA ar asigura finanțare nelimitată pentru Ungaria în lipsa fondurilor europene
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, duminică, că a încheiat un acord cu președintele american Donald Trump pentru crearea unui „scut financiar” menit să asigure țării acces la finanțări nelimitate din Statele Unite, în eventualitatea în care Uniunea Europeană ar bloca fondurile destinate Budapestei, relatează agenția MTI, potrivit Agerpres.
Potrivit liderului de la Budapesta, acordul urmărește consolidarea stabilității economice a Ungariei și protejarea acesteia de eventuale „atacuri externe”.
„Statele Unite au promis să protejeze stabilitatea financiară a țării noastre de orice atacuri din afară, fie speculative, fie motivate politic”, a spus Orban în fața jurnaliștilor care îl însoțeau la întoarcerea de la Washington.
„Dacă orice atac financiar care vizează cursul nostru de schimb, ratingul datoriei sau al creditului are loc de oriunde din lume – să lăsăm deocamdată deoparte Bruxelles-ul – putem conta pe sprijin american pentru a-l contracara”, a adăugat el, încheind cu mesajul: „Bună dimineața, Bruxelles!”.
Premierul ungar a afirmat că, datorită acestui parteneriat, Ungaria nu va mai fi nevoită „să amâne sau să abandoneze proiecte economice strategice din cauza incertitudinilor privind finanțarea de către UE”. „Putem implementa totul”, a spus el, subliniind că înțelegerea cu Trump „va întări poziția Ungariei pe piețele financiare internaționale”, cu efecte pozitive asupra cursului de schimb al forintului și asupra condițiilor de împrumut.
„Acest scut financiar al SUA ne întărește și creează un mediu financiar internațional mai favorabil pentru Ungaria”, a conchis Orban.
Premierul ungar Viktor Orban, un aliat de multă vreme al lui Trump, s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu președintele SUA, aceasta fiind prima lor întâlnire bilaterală de la revenirea republicanului la putere. În cadrul acestei întrevederi, Orban a explicat motivele pentru care Ungaria are nevoie să utilizeze petrol rusesc, afirmând că problema este crucială pentru Budapesta. Donald Trump a părut să-l asculte cu înțelegere pe prim-ministrul ungar.
După încheierea întrevederii, un reprezentant al Casei Albe a anunțat că Washingtonul i-a acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane menite să împiedice importurile de petrol și gaze rusești. În schimbul acestei scutiri, Orban s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat din SUA de 600 milioane de dolari și să susțină construcția a zece reactoare modulare mici în valoare de până la 20 miliarde de euro.
CHINA
China suspendă interdicția de export pentru anumite metale rare către SUA, într-un gest care sugerează o îmbunătățire a relațiilor cu Washingtonul
China a suspendat duminică interdicția de export către Statele Unite pentru galiu, germaniu și antimoniu, metale rare esențiale pentru industria modernă, ca un semn suplimentar de atenuare a tensiunilor dintre cele două țări, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Restricțiile, care fuseseră impuse în decembrie 2024, vizau așa-numitele bunuri „cu dublă utilizare”, adică cele care puteau fi folosite atât în plicații civile, cât și militare.
Interdicțiile sunt suspendate începând de duminică și „până pe 27 noiembrie 2026”, a transmis Ministerul Comerțului din China într-un comunicat.
Acest anunț este un nou semn de bunăvoință din partea Beijingului, în urma întâlnirii dintre președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump din 30 octombrie, în Coreea de Sud. Summitul respectiv a contribuit la atenuarea lunilor de tensiuni care au afectat economia globală.
„În principiu, exportul către Statele Unite de produse cu dublă utilizare legate de galiu, germaniu, antimoniu și materiale superdure nu va fi permis”, stipula interdicția din decembrie 2024, acum suspendată.
Această problemă devenise un punct de dispută între Beijing și Washington, deoarece cele două țări se luptă pentru dominația tehnologică globală, iar aceste metale rare (care nu sunt clasificate drept „pământuri rare”) sunt esențiale pentru industria modernă.
Galiul, prezent în circuite integrate, LED-uri și panouri fotovoltaice, este considerat o materie primă critică de către Uniunea Europeană. Germaniul, pe de altă parte, este esențial pentru fibrele optice și tehnologia infraroșie.
China este un important producător global al acestor metale rare.
Ministerul Comerțului, într-o scurtă declarație de duminică, a anunțat, de asemenea, relaxarea restricțiilor privind exporturile de produse cu dublă utilizare legate de grafit.
Revizuiri mai stricte ale utilizărilor și utilizatorilor finali ai acestor produse, anunțate în decembrie 2024, sunt, de asemenea, suspendate până pe 27 noiembrie 2026.
Citiți și: După întâlnirea Trump–Xi, China anunță că elimină unele taxe vamale impuse produselor agricole americane
În urma întâlnirii Xi-Trump, Casa Albă a indicat că China va emite licențe de export pentru pământuri rare, precum și pentru galiu, germaniu, antimoniu și grafit.
Ca gest de conciliere, China anunțase deja miercuri că va prelungi pentru încă un an suspendarea unora dintre tarifele impuse produselor americane în timpul războiului comercial, menținându-le la 10%.
Gigantul asiatic anunțase, de asemenea, că va „înceta aplicarea de tarife suplimentare” impuse din martie asupra soiei și a unei serii de alte produse agricole americane, măsuri care au afectat grav medii favorabile lui Donald Trump.
ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor, discuții la nivel înalt cu oficiali americani despre extinderea parteneriatului România–SUA în domeniul energiei: „Câștigăm teren important în lume”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o serie de discuții la nivel înalt cu oficiali americani, despre întărirea relațiilor economice și sprijinirea prosperității României. El s-a întâlnit cu Doug Burgum, secretarul american pentru Interne, Chris Wright, secretarul pentru Energie al Statelor Unite, Michael Rigas, subsecretar de stat pentru Management și Resurse, și Jarrod Agen, director executiv al Consiliului pentru Dominanță Energetică al Casei Albe.
Întâlnirile au avut loc în continuarea dialogurilor purtate în ultimele zile, în marja conferinței P-TEC de la Atena.
„Am consolidat poziționarea României ca actor strategic în regiune, punând accent pe cooperarea energetică transatlantică și pe investițiile americane în țara noastră”, a scris Alexandru Nazare într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Totodată, ministrul a reafirmat angajamentul României față de Coridorul Vertical de Energie, un proiect esențial pentru securitatea energetică a Europei și pentru conectarea regiunii Mării Negre la rețelele euro-atlantice.
„De asemenea, am discutat despre extinderea parteneriatului româno-american în energie, infrastructură și inovație, precum și despre modalitățile prin care investițiile private și fondurile europene pot fi folosite eficient pentru a sprijini dezvoltarea sustenabilă”, a adăugat Alexandru Nazare.
Acesta a subliniat că România rămâne un partener de încredere în regiune, un promotor al stabilității, cooperării economice și securității energetice, în strâns parteneriat cu Statele Unite și cu partenerii săi europeni.
„Voi continua să fiu prezent și să promovez interesele României în toate contextele în care trebuie să contăm mai mult. Prin participare, proactivitate și proiecte concrete, câștigăm teren important în lume”, a concluzionat ministrul Finanțelor.
Citiți și: Într-o întâlnire cu omologul elen, ministrul Finanțelor a mulțumit Greciei pentru sprijinul constant acordat României în procesul de aderare la OCDE
SUA
Ministrul ungar de externe susține că derogarea de la sancțiunile privind petrolul și gazele din Rusia se aplică pe termen nelimitat
Ungaria a anunțat sâmbătă că a obținut o exceptare pe termen nelimitat de la sancțiunile americane privind importurile de petrol și gaze rusești, contrazicând declarațiile unui reprezentant al Casei Albe, care precizase anterior că această derogare este valabilă doar un an, transmite Reuters, citat de Agerpres.
Președintele american Donald Trump a impus luna trecută sancțiuni directe împotriva Rusiei vizând în special giganții petrolieri Rosneft și Lukoil, o decizie ce amenință cu noi sancțiuni entitățile ce achiziționează petrol rusesc de la aceste companii.
„Prim-ministrul a fost clar. El a convenit cu președintele SUA că am obținut o exceptare nelimitată de la sancțiuni. Nu există nicio sancțiune asupra transporturilor de petrol și gaz către Ungaria, pentru o perioadă nelimitată”, a scris ministrul ugar de externe Peter Szijjarto, pe Facebook.
Premierul ungar Viktor Orban, un aliat de multă vreme al lui Trump, s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu președintele SUA, aceasta fiind prima lor întâlnire bilaterală de la revenirea republicanului la putere. În cadrul acestei întrevederi, Orban a explicat motivele pentru care Ungaria are nevoie să utilizeze petrol rusesc, afirmând că problema este crucială pentru Budapesta. Donald Trump a părut să-l asculte cu înțelegere pe prim-ministrul ungar.
După încheierea întrevederii, un reprezentant al Casei Albe a anunțat că Washingtonul i-a acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane menite să împiedice importurile de petrol și gaze rusești.
„Unele mass-media susțin că scutirea acordată Ungariei de către SUA de la sancțiunile privind petrolul și gazul este valabilă doar pentru un an. Știri false. Cei care scriu acest lucru nu erau prezenți în sală. Scutirea este permanentă, pe o perioadă nedeterminată”, a scris Szijjarto, pe platofrma X.
Some media claim that the US exemption granted to Hungary from sanctions on oil and gas is only for one year. Fake news. Those who write this were not in the room. The exemption is permanent for an indefinite period.
— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) November 8, 2025
Ungaria și-a menținut dependența de gazul și petrolul rusești chiar și după începerea războiului din Ucraina în februarie 2022, ceea ce i-a atras critici dure din partea mai multor țări din Uniunea Europeană și NATO.
Datele Fondului Monetar Internațional (FMI) arată că în 2024 Ungaria a importat din Rusia 74% din necesarul său de gaz și 86% din cel de petrol.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri seara că Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”, în urma întrevederii dintre președintele american Donald Trump și premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă.
„Nu le vom permite rușilor să vândă petrol acolo (în Europa). Este o chestiune de timp. Rusia trebuie să piardă de pe urma războiului, iar cele mai mari pierderi ale sale sunt atunci când nu poate comercializa resurse energetice”, a subliniat Zelenski într-un mesaj postat pe Telegram.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Viktor Orban anunță un „scut financiar” convenit cu Donald Trump: SUA ar asigura finanțare nelimitată pentru Ungaria în lipsa fondurilor europene
Ucraina și UE pregătesc pachetul de sancțiuni cu numărul 20. Zelenski solicită restricții suplimentare pentru sectorul energetic al Rusiei
Comisia Europeană aduce mai multe modificări la propunerea de buget multianual al UE, în încercarea de a mulțumi Parlamentul European
Iulian Chifu: Intrarea în forță a lui Trump în bătălia pentru influență și resurse din Asia Centrală
Centrul de Screening pentru depistarea timpurie a cancerului a fot inaugurat astăzi la Institutul Oncologic București, anunță ministrul Sănătății
Președintele Senatului: România este și va rămâne ferm angajată în combaterea antisemitismului, a urii și a discriminării în toate formele lor
Slovacia nu va susține utilizarea activelor rusești înghețate pentru acoperirea cheltuielilor militare ale Kievului, spune Robert Fico
Nicușor Dan: Unirea de la 1859 nu a căzut din cer, ci a fost rezultatul acțiunilor unor oameni politici precum domnitorul Ghyka
China suspendă interdicția de export pentru anumite metale rare către SUA, într-un gest care sugerează o îmbunătățire a relațiilor cu Washingtonul
Ministrul Finanțelor, discuții la nivel înalt cu oficiali americani despre extinderea parteneriatului România–SUA în domeniul energiei: „Câștigăm teren important în lume”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Trending
- COMUNICATE DE PRESĂ7 days ago
eMAG Black Friday 2025: Pe 7 noiembrie vor fi peste 1,5 milioane de oferte la cel mai bun preț din an, buget în MyWallet de până la 10.000 de lei cu dobândă zero până la 12 rate și vouchere și premii la tombola pentru clienții eMAG
- NATO7 days ago
Mark Rutte vine miercuri și joi în România pentru prima dată ca secretar general NATO. Liderul Alianței și Nicușor Dan vor deschide Forumul NATO pentru industrie
- ROMÂNIA1 week ago
Președintele Senatului: Folosind resursele pe care le avem la potențial maxim, putem transforma România într-un model de securitate energetică și digitală în Europa
- POLITICĂ6 days ago
Luminița Odobescu, fost ministru de externe și ex-consilier prezidențial, a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Ilie Bolojan
- NATO1 week ago
Comisia Europeană: Reducerea prezenței militare SUA în România demonstrează necesitatea creșterii cheltuielilor pentru apărare și securitate ale Europei