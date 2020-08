Viktor Orban avertizează că ”Europa este în pericol”, nereușind să-şi definească noul loc în economia globală

© The Press Service of the President of the Republic of Belarus

Autoritățile din Estonia, Letonia și Lituania l-au declarat luni "persona non-grata" pe Aleksandr Lukashenko, președintele contestat al Belarusului, alături de alți 29 de oficiali, inclusiv miniștrii de interne și de justiție și procurorul general, într-o decizie anticipată încă de săptămâna trecută ca parte a răspunsului coordonat al statelor baltice la reprimarea violentă a manifestanților pașnici care protestează împotriva regimului autoritar de la Minsk în urma alegerilor prezidențiale din 9 august, câștigate de Lukashenko, dar despre care opoziția și Occidentul spun că au fost fraudate. Anunțurile au fost făcute de președintele Lituaniei Gitanas Nauseda și de Ministerele Afacerilor Externe din Estonia și Letonia, acestea din urmă publicând o listă a oficialilor din Belarus care sunt supuși interdicției de intrare în țările lor conform Legii sancțiunilor internaționale. Sancțiunile adoptate, care se traduc prin interdicție de călătorie în cele trei țări, reprezintă o decizie adoptată în avans față de restul țărilor din Uniunea Europeană, care pregătesc introducerea unor sancțiuni, însă Tallinn, Riga și Vilnius au solicitat poziții mai ferme. De pildă, Estonia a decis să aplice o interdicție de intrare în țară pentru o perioadă de cinci ani lui Lukashenko și celorlalți oficiali, în timp ce Letonia a luat aceeași hotărâre "pe termen nelimitat". "Am spus că avem nevoie de un dialog pașnic și de un acord între regim și societate, dar vedem că regimul nu este pregătit pentru asta. Vedem că trebuie să mergem înainte și să arătăm un exemplu altor țări", a spus Nauseda, citat de Reuters. Lituania este țara care i-a oferit azil opozantei Svetlana Tihanovskaia, cea care a concurat cu Lukashenko la alegerile din 9 august, iar Vilniusul a anunțat încă de săptămâna trecută că-l va include pe liderul de la Minsk pe lista sancțiunilor. Interdicțiile care intră în vigoare la 31 august 2020 li se aplică lui Alexander Lukașenko, ministrului de interne Belarusului, ministrului justiției, procurorului general, oficialilor din administrația președintelui, membrilor Comisiei centrale electorale din Belarus și altor reprezentanți ai forțelor de ordine. "Acești indivizi au un rol central în falsificarea rezultatelor alegerilor din Belarus și utilizarea violenței împotriva protestatarilor pașnici", consemnează Ministerul Afacerilor Externe din Estonia într-un comunicat. "Cu aceste sancțiuni, demonstrăm că abordăm încălcările drepturilor omului din Belarus cu cea mai mare seriozitate. În același timp, considerăm important să nu pedepsim oamenii din Belarus ", a declarat ministrul de externe eston, Urmas Reinsalu, a cărui țară a invitat-o pe Svetlana Tihanovskaia să se adreseze Consiliului de Securitate al ONU. Într-un alt comunicat, ministrul afacerilor externe de la Riga, Edgars Rinkēvičs, a spus că această decizie a fost luată în baza a ceea ce "a fost hotărât de către Cabinetul de Miniștri din Letonia și, în coordonare cu ministerele de externe ale Estoniei și Lituaniei". Decizia de a plasa 30 de oficiali din Belarus pe lista de persona non grata a autorităților letone are aceleași argumente, falsificarea alegerilor din 9 august 2020 pentru funcția de președinte al Belarusului și reprimarea violentă a protestelor pașnice. Hotărârea autorităților din cele trei republici ex-sovietice și state membre ale UE din 2004 vine după ce, săptămâna trecută, miniștrii de externe din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord cu privire la instituirea de sancțiuni împotriva unui număr de oficiali apropiați liderului Belarusului Aleksandr Lukashenko. În replică, Lukashenko a amenințat vineri că va întrerupe rutele de tranzit prin țara sa către Europa, ca represalii împotriva oricăror sancțiuni. Mărfurile din Belarus fără ieșire la mare reprezintă aproape o treime din traficul feroviar și volumul portuar al Lituaniei. Belarus este, de asemenea, o rută majoră terestră pentru mărfurile europene cu destinația Rusia și transportă conducte utilizate pentru a transporta petrolului rus către Europa, punctează Reuters. De altfel, președintele Vladimir Putin l-a invitat pe Lukashenko la Moscova, perceput drept un semnal că Kremlinul este dispus să-l sprijine pe actualul lider de la Minsk.