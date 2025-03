Viktor Orban cere ca UE să intre în negocieri directe cu Rusia și să nu adopte concluzii privind Ucraina la summitul din 6 martie pentru că “ar proiecta imaginea unei Europe divizate”

Premierul ungar Viktor Orbán i-a trimis o scrisoare președintelui Consiliului European, António Costa, în care solicită cere negocieri directe între UE și Rusia privind încetarea focului în Ucraina și a sugerat blocarea adoptării concluziilor UE privind Ucraina la summitul special din data de 6 martie.

Scrisoarea a fost obținută și publicată pe X de jurnalistul maghiar Szabolcs Panyi.

“Având în vedere primul proiect de concluzii difuzat la 27 februarie şi discuţiile din cadrul COREPER (Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi) din ziua următoare, a devenit evident că există diferenţe strategice în abordarea noastră faţă de Ucraina care nu pot fi depăşite prin redactare sau comunicare. Sunt convins că Uniunea Europeană, urmând exemplul Statelor Unite, ar trebui să intre în discuţii directe cu Rusia cu privire la o încetare a focului şi o pace durabilă în Ucraina. Această abordare nu este compatibilă cu cea reflectată în proiectul de concluzii. Prin urmare, propun să nu încercăm să adoptăm concluzii scrise privind Ucraina la Consiliul European special. Ca alternativă, propun limitarea concluziilor scrise la reamintirea şi sprijinirea Rezoluţiei 2774 (2025) a Consiliului de Securitate al ONU, adoptată la 24 februarie 2025. Rezoluţia marchează o nouă etapă în istoria conflictului şi face irelevante toate formulările convenite anterior de Consiliul European. O încercare de a adopta concluzii scrise ale Consiliului European privind Ucraina ar proiecta imaginea unei Uniuni Europene divizate”, se arată în scrisoarea semnată de Viktor Orban.

💥Scoop: As EU leaders rally around Zelensky in support, I have obtained this fresh letter from Viktor Orbán to António Costa, threatening to obstruct EU unity in support of Ukraine.

Hungary is becoming a Trojan horse for Trump after already serving as one for China and Russia. pic.twitter.com/OOPIURoFUn

— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) March 1, 2025