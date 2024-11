Viktor Orban consideră că „Europa nu poate finanța de una singură” războiul din Ucraina: „Politicile lui Trump vor aduce o schimbare în lume, iar noi, europenii, va trebui să reacționăm”

Preşedintele Volodimir Zelenski a discutat, joi, la Budapesta, cu președintele francez Emmanuel Macron, despre asistența militară pentru Ucraina și formarea soldaților ucraineni în Franţa.

„La Budapesta, m-am întâlnit cu președintele francez Emmanuel Macron Am discutat despre asistența militară, inclusiv despre formarea brigăzii ucrainene Anne of Kyiv, precum și despre capacitățile noastre cu rază lungă de acțiune. Apreciem foarte mult participarea Franței la majoritatea coalițiilor din cadrul formatului Ramstein și îi sunt recunoscător lui Emmanuel Macron pentru susținerea Planului de victorie. Unitatea Europei în sprijinirea Ucrainei este esențială”, a scris Zelenski pe platforma X.

In Budapest, I met with French President @EmmanuelMacron. We discussed military assistance, including the training of the Ukrainian Anne of Kyiv Brigade, as well as our long-range capabilities.

We greatly appreciate France’s participation in most of the coalitions within the… pic.twitter.com/cldKZE4FOl

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2024