Viktor Orban, cu o săptămână înaintea alegerilor parlamentare: Cu cât suntem mai puternici, cu atât sunt mai mici șansele să fim atrași în război

Comisia Europeană și Guvernul Canadei au anunțat vineri lansarea unei campanii globale de strângere de fonduri în sprijinul persoanelor care fug din calea invaziei din Ucraina, în parteneriat cu organizația internațională de advocacy Global Citizen, informează comunicatul oficial.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut apel la comunitatea internațională în numele cetățenilor săi care au fost strămutați de război, spunând: „Pe 9 aprilie, cel mai mare eveniment online “Social Media Rally” va sprijini persoanele care au fost forțate să fugă din Ucraina. Îi invit pe toți: muzicieni, actori, sportivi, oameni de afaceri, politicieni, pe toată lumea. Toți cei care vor să se alăture acestei mișcări și să “Stand Up For Ukraine”.”

„Stimate președinte Zelenski, ați cerut comunității internaționale să se alăture în sprijinul poporului ucrainean – v-am auzit. Astăzi lansăm “Stand Up For Ukraine”, o campanie globală care îi mobilizează pe toți, de la guverne la companii și cetățeni, pentru a strânge fonduri pentru Ucraina”, a scris von der Leyen, pe Twitter.

Dear President @ZelenskyyUa, you asked for the international community to join in support for the people of Ukraine – we heard you.

Today we launch #StandUpForUkraine

A global campaign mobilizing everyone, from governments to companies and citizens, to raise funds for Ukraine. pic.twitter.com/HH7jrWJ5OD

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 26, 2022