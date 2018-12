Viktor Orban face un sistem paralel de tribunale. Ungaria a adoptat o lege prin care vor fi înființate instanțe de judecată aflate sub control guvernamental

Ungaria a adoptat miercuri o lege pentru a înființa instanțe de judecată aflate sub directa supraveghere a ministrului Justiției. Acesta va numi și va promova judecătorii care vor gestiona cazurile legate de administrația publică, inclusiv chestiuni sensibile din punct de vedere politic, cum ar fi legea electorală, corupția și dreptul la protest, anunță The New York Times, citat de Adevărul.ro.

Instanţele administrative vor prelua cazurile legate de problemele guvernamentale, precum taxarea şi alegerile administrate în prezent în sistemul juridic principal. Guvernul a declarat că instanţele judecătoreşti vor fi prezidate de judecători independenţi care vor putea să gestioneze cazurile mai eficient.

Ministrul Justiţiei va avea o mare putere în numirea judecătorilor şi va supraveghea bugetele instanţelor. Grupurile pentru apărarea drepturilor omului susţin că măsura a compromis separarea puterilor executive şi judiciare prin ceea ce reprezintă un pas mai departe spre autoritarism făcut de către prim-ministrul de dreapta, Viktor Orban.

”(Legea) reprezintă o ameninţare gravă la adresa statului de drept în Ungaria şi contravine valorilor pe care Ungaria le-a acceptat la momentul aderării la Uniunea Europeană”, a afirmat într-o declaraţie grupul pentru drepturile Comitetul de la Helsinki.

”Având în vedere că proiectul de lege subminează separarea puterilor, graniţele dintre puterea executivă şi cea judiciară din Ungaria vor fi estompate şi ar putea deschide calea pentru intervenţia politică a guvernului”, au adăugat reprezentanţii grupului.

Ziarul american subliniază că prin crearea unui sistem paralel de tribunale, Ungaria cimentează controlul politic asupra sistemului judiciar.

Parlamentul European a votat cu largă majoritate la data de 12 septembrie activarea articolului 7 împotriva Ungariei ca urmare a încălcării valorilor fundamentale ale comunității europene.

Îngrijorările principale ale Parlamentului sunt legate de:

• funcţionarea sistemului constituţional şi electoral,

• independenţa judiciară,

• corupţia şi conflictele de interese,

• protecţia datelor personale,

• libertatea de exprimare,

• libertatea academică,

• liberatatea de religie,

• libertatea de asociere,

• dreptul la tratament egal,

• drepturile persoanelor aparţinând unor minorităţi, incluzând comunitatea Roma şi comunitatea evreiască,

• drepturile fundamentale ale migranţilor, solicitanţilor de azil şi refugiaţilor,

• drepturile economice şi sociale.