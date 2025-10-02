Viktor Orbán îi acuză pe liderii europeni că au decis ca UE „să meargă la război” și anunță o campanie națională împotriva deciziei

Premierul ungar Viktor Orbán a lansat joi un nou atac dur împotriva majorității liderilor Uniunii Europene, acuzându-i că au adoptat „planuri de război” împotriva Rusiei, în urma discuțiilor purtate la summitul de la Copenhaga, informează Euronews.

„Uniunea Europeană a decis să meargă la război. La summitul informal de ieri au prezentat strategia lor de război despre cum să îi învingă pe ruși, iar acest lucru este îngrozitor”, a declarat liderul de la Budapesta, la sosirea la reuniunea Comunității Politice Europene.

Afirmația sa a vizat decizia liderilor europeni de a sprijini dezvoltarea accelerată a tehnologiilor cu drone și antidronă, precum și folosirea activelor rusești înghețate pentru a acorda împrumuturi Ucrainei.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat direcția stabilită la nivel european: „Liderii au sprijinit pe scară largă proiecte-pilot prioritare care vor întări securitatea Europei, inclusiv Zidul European de Drone și Eastern Flank Watch.”

Orbán a calificat această strategie drept dăunătoare pentru Ungaria și pentru întreaga Uniune și a anunțat inițierea unei campanii împotriva acestor decizii.

„Presiunea este mare. De aceea voi propune conducerii Fidesz să lansăm o campanie de strângere de semnături în Ungaria împotriva planurilor de război ale UE. Pentru că avem nevoie de toate resursele noastre pentru a rămâne în afara acestui război”, a precizat el.

Premierul ungar a mai spus că a respins și ideea discutată la summit privind modificarea regulilor de extindere pentru a facilita negocierile de aderare cu Ucraina. Planul, susținut de Antonio Costa, prevedea renunțarea la unanimitate pentru deschiderea fiecărui capitol de negociere.

„Le-am spus că nu sunt de acord, așa că acest plan este mort”, a afirmat Orbán, adăugând că Ungaria va bloca prin veto orice tentativă de a relaxa regulile actuale. În viziunea sa, Ucraina nu ar trebui să primească statut de membru deplin, ci doar un parteneriat strategic cu Uniunea Europeană, „o idee mai bună”, după cum a spus el. „Aderarea deplină ar însemna că războiul ar intra în Uniunea Europeană”, a adăugat premierul ungar.

Orbán se opune de ani de zile sprijinului financiar și aderării Ucrainei la UE și a blocat în repetate rânduri decizii în Consiliu, deși a acceptat, sub presiunea Bruxelles-ului, multiple pachete de sancțiuni împotriva Rusiei.

Guvernul de la Budapesta a derulat la începutul acestui an o campanie anti-Ucraina, cu panouri publicitare care îl prezentau pe președintele Volodimir Zelenski alături de liderul opoziției Péter Magyar. În plus, a organizat un sondaj privind aderarea Ucrainei, în care, potrivit datelor oficiale, 95% dintre respondenți s-au declarat împotrivă.