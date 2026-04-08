Viktor Orbán îl provoacă pe premierul polonez Donald Tusk și confirmă discuțiile cu Vladimir Putin despre un summit de pace la Budapesta: „Tu ce ai făcut pentru pace?”

Prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, a confirmat marți că a discutat cu președintele rus, Vladimir Putin, despre încheierea războiului și organizarea unui posibil summit de pace, într-un schimb de replici tensionat cu premierul polonez, Donald Tusk, relatează Euronews.

„Este adevărat. Am vorbit cu președintele rus despre încheierea războiului și organizarea unui summit pentru pace între Statele Unite și Rusia la Budapesta”, a transmis Orbán pe platforma X, într-un mesaj adresat premierului polonez. „Tu ce ai făcut pentru pace?”, a adăugat liderul ungar.

Dear @donaldtusk,

It’s true. I spoke with President Putin about ending the war and organising a USA-Russia peace summit in Budapest. What have you done for peace? https://t.co/77FwA6QpUi — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 7, 2026

Reacția sa vine după ce premierul polonez a afirmat că liderul ungar „s-a pus în întregime la dispoziția lui Putin”, făcând referire la informațiile publicate de Bloomberg. În același mesaj, Tusk i-a întrebat pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și pe liderul opoziției conservatoare Jarosław Kaczyński dacă susțin poziția lui Orbán.

Orbán zadeklarował Putinowi, że jest do jego usług w każdej kwestii. @NawrockiKn, @OficjalnyJK, w tym też popieracie Orbána? — Donald Tusk (@donaldtusk) April 7, 2026

Potrivit unei transcrieri a unei convorbiri telefonice din octombrie 2025, obținută de Bloomberg, Orbán i-ar fi transmis liderului rus disponibilitatea de a-l sprijini în mod direct. „În orice problemă în care pot fi de ajutor, sunt la dispoziția dumneavoastră”, a afirmat acesta. În același context, premierul ungar ar fi spus că relația sa cu Putin s-a consolidat în timp. „Prietenia noastră a ajuns la un asemenea nivel încât sunt dispus să ajut în orice mod pot”, a mai spus premierul ungar.

Convorbirea, purtată pe un ton diplomatic, a inclus și referiri la fostul președinte american Donald Trump. Cei doi lideri ar fi discutat, de asemenea, despre organizarea unui summit de pace la Budapesta, idee care nu s-a materializat.

În cadrul discuției, Orbán ar fi făcut și o analogie cu o fabulă maghiară în care un șoarece eliberează un leu prins într-o plasă, după ce fusese cruțat anterior de acesta, potrivit relatării Bloomberg. Conform aceleiași surse, Putin ar fi reacționat amuzat la comparație.

Declarațiile apar pe fondul intensificării îngrijorărilor privind relațiile dintre Budapesta și Moscova, în contextul apropierii alegerilor din Ungaria. Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a fost recent aspru criticat după apariția unor informații potrivit cărora ar fi transmis detalii confidențiale din reuniuni ale Uniunii Europene omologului său rus, Serghei Lavrov. Acesta a respins acuzațiile că schimburile ar fi avut loc în timpul reuniunilor, dar a admis că l-a informat pe Lavrov înainte și după acestea.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a criticat comportamentul oficialului ungar, subliniind că „un ministru ungar ar trebui să acționeze în interesul Uniunii Europene, nu al rivalilor acesteia”, în timp ce premierul polonez Donald Tusk a calificat situația drept „o rușine”.

În paralel, presa internațională a relatat despre posibile campanii de dezinformare susținute de Kremlin în sprijinul lui Orbán și despre tentative de influențare a climatului electoral din Ungaria, acuzații respinse de Moscova.