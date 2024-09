Viktor Orbán își amână discursul din Parlamentul European din cauza inundațiilor din Ungaria

Liderii principalelor instituții ale Uniunii Europene au transmis duminică mesaje de solidaritate cu cetățenii din România și din alte cinci state membre ale Uniunii Europene afectați de inundațiile grave și devastatoare care au cuprins zone din aceste țări.

Prima reacție a venit din partea președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, pe rețeaua de socializare X.

“Consecințele inundațiilor din Polonia, Austria, Republica Cehă, Ungaria, România și Slovacia sunt devastatoare. Gândurile mele sunt alături de cei care și-au pierdut persoanele dragi, casele și pe cei dispăruți”, a scris Metsola.

Ea a subliniat că “Europa este pregătită să ajute”.

