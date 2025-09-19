Viktor Orban, mesaj pentru premierul Suediei: Poporul suedez este prietenul nostru, dar guvernul vostru nu este prietenul Ungariei

Premierul ungar Viktor Orban i-a transmis joi omologului său suedez, Ulf Kristersson, într-un mesaj postat pe X, că „poporul suedez este prietenul nostru, dar guvernul vostru nu este prietenul Ungariei”, informează MTI, potrivit Agerpres.

În postarea sa, premierul Viktor Orban a enumerat șapte cazuri în care Suedia a acționat împotriva Ungariei.

„O scurtă reamintire”, a început șeful guvernului de la Budapesta, menționând că Suedia a intervenit împotriva Ungariei în cazul încălcării legii de protecție a copilului.

Dear @SwedishPM, Sweden is our friend. The Swedish people are our friends. But your government is no friend of Hungary.

A quick reminder: 1. You intervened against Hungary in the child protection law infringement case.

2. You intervened against Hungary in the sovereignty… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 18, 2025

A continuat spunând că Suedia a „votat pentru excluderea celor mai multe universități ungare din Erasmus și Horizon și pentru înghețarea a mai mult de jumătate din fondurile UE”, iar guvernul suedez „a intervenit împotriva Ungariei în instanță când am contestat decizia discriminatorie Erasmus/Horizon a Comisiei”.

Premiul Ungariei a remarcat, de asemenea, că guvernul suedez a făcut presiuni constante pentru faza următoare a articolului 7 (ce prevede cele mai severe sancțiuni pe care UE le poate aplica unui stat care încalcă legislația și valorile Uniunii).

De asemenea, oficialul ungar a amintit faptul că ministrul suedez pentru afaceri europene s-a angajat să „pună presiune suplimentară asupra Ungariei” doar pentru că Budapesta nu susține aderarea Ucrainei la UE.

„Ați fost printre guvernele care au sprijinit Pactul pentru Migrație în pofida deciziei anterioare a Consiliului care solicita unanimitate în această chestiune foarte sensibilă. Acest lucru pune securitatea Ungariei în pericol direct”, a mai afirmat Viktor Orban.

În concluzie, premierul ungar a spus că „în Ungaria am numi acest comportament în multe feluri, dar prietenos, cu siguranță, nu este unul dintre ele”.

Viktor Orban a mai afirmat că fiecare țară are problemele sale, în Suedia migrația fiind una dintre ele. „Însă, spre deosebire de dumneavoastră, noi nu ne amestecăm în suveranitatea sau treburile interne ale altora și nu dăm lecții altor țări – dar ne facem în continuare griji pentru dumneavoastră și pentru poporul suedez”, a conchis acesta.

Luni, premierul suedez Ulf Kristersson l-a criticat dur pe liderul ungar Viktor Orban pentru răspândirea unor „minciuni scandaloase”, după ce acesta a afirmat că Suedia se află în pragul colapsului din cauza criminalității organizate generalizate.

Disputa dintre cei doi lideri pe rețelele de socializare a început atunci când Orban a publicat un videoclip în care ataca sistemul de justiție suedez.

„Guvernul suedez ne ține lecții despre statul de drept. Între timp, potrivit unui articol din Die Welt, rețelele criminale exploatează copii suedezi ca asasini, știind că sistemul nu îi va condamna. O țară cândva cunoscută pentru ordine și siguranță se prăbușește acum: peste 280 de minore arestate pentru crimă, familii care trăiesc în frică. Este sfâșietor. Poporul suedez merită ceva mai bun”, a scris Orban, pe X.

Atât Suedia, cât și Ungaria vor organiza alegeri anul viitor — Suedia în septembrie, iar Ungaria în aprilie.

În Ungaria, partidul de centru-dreapta Respect și Libertate (Tisza), condus de rivalul lui Orbán, Péter Magyar, are în prezent un avans de 7 puncte procentuale față de partidul de guvernământ de dreapta Fidesz, potrivit Politico, punând serios sub semnul întrebării domnia de un deceniu și jumătate a lui Orban.