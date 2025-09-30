INTERNAȚIONAL
Viktor Orban minimalizează incursiunea dronelor de recunoaștere în Ucraina și neagă suveranitatea acestei țări: „Și ce dacă? Ucraina nu este o țară independentă, suverană”
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a negat suveranitatea Ucrainei și a respins acuzațiile Kievului potrivit cărora dronele de recunoaștere maghiare ar fi încălcat spațiul aerian al țării.
„Să presupunem că au zburat câțiva metri în interiorul teritoriului (Ucrainei), și ce dacă?”, a declarat Orban în podcastul Fighter’s Hour produs de partidul său, Fidesz, informează Politico Europe.
„Ucraina nu este o țară independentă. Ucraina nu este o țară suverană… Dacă noi, adică Occidentul, decidem să nu-i dăm niciun forint [moneda maghiară], mâine Ucraina ar putea să cadă în colaps”, a adăugat el.
Relațiile dintre Budapesta și Kiev s-au deteriorat în ultimele luni, Ungaria continuând să blocheze aderarea Ucrainei la UE și menținând legăturile energetice cu Moscova, în ciuda invaziei în curs a Kremlinului.
Orban a susținut că Ucraina a „pierdut deja o cincime din teritoriul său” în favoarea Rusiei și că supraviețuirea sa depinde în totalitate de ajutorul occidental. „Acolo s-a încheiat suveranitatea, iar noi sprijinim teritoriul rămas”, a spus el, adăugând că Ungaria și Ucraina „pot avea opinii diferite, dar nu suntem dușmani”.
După ce a dispus anchetarea incidentului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că drone „probabil maghiare” au trecut granița pentru a efectua recunoașteri ale siturilor industriale.
Ministrul maghiar de externe Péter Szijjártó a respins rapid acuzațiile, reproșându-i lui Zelenski că „și-a pierdut mințile din cauza obsesiei sale anti-maghiare”.
Luni, Orban a minimizat și mai mult preocupările legate de securitate, insistând că Ucraina ar trebui „să se ocupe de dronele de la granița sa estică”, unde se desfășoară războiul terestru cu Rusia.
„Nimeni nu va ataca de aici”, a spus el. „Două, trei sau patru drone maghiare, indiferent dacă au trecut sau nu granița, nu sunt problema de care ar trebui să se preocupe ucrainenii”, a continuat premierul maghiar.
Conflictul mai amplu dintre Kiev și Budapesta nu dă semne de calmare.
Luni seara, Gergely Gulyás, șeful cadinetului lui Orban, a declarat că Ungaria introduce „măsuri de reflecție împotriva portalurilor de știri ucrainene” ca represalii pentru decizia Kievului de la mijlocul lunii septembrie de a bloca mai multe site-uri de știri străine, inclusiv publicațiile pro-guvernamentale maghiare Origo și Demokrata, invocând îngrijorarea că acestea răspândesc propaganda rusă.
SUA
Lideri europeni și din Orientul Mijlociu salută planul de pace al SUA pentru Gaza. Trump avertizează Hamas să-l accepte
Uniunea Europeană și mai mulți lideri europeni și din Orientul Mijlociu au salutat planul de pace al Statelor Unite pentru Fâșia Gaza, în timp ce președintele american Donald Trump a avertizat Hamas să-l accepte, informează BBC.
Planul, convenit de Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea imediată a ostilităților, eliberarea în 72 de ore a 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas, precum și predarea rămășițelor celor peste două zeci de ostatici despre care se crede că sunt morți — în schimbul eliberării a sute de palestinieni reținuți în Gaza. Potrivit unei surse palestiniene citate de BBC, oficialilor Hamas le-a fost transmis un document în 20 de puncte.
Planul stipulează că Hamas nu va avea niciun rol în guvernarea Gazei și „lasă deschisă” posibilitatea unui stat palestinian — perspectivă respinsă ulterior, din nou, de Benjamin Netanyahu.
La conferința de presă de luni, la Casa Albă, Donald Trump a numit planul „o zi istorică pentru pace”. Totuși, el a precizat că premierul israelian va avea sprijinul SUA pentru a „duce la capăt distrugerea amenințării reprezentate de Hamas” dacă gruparea nu va accepta acordul. Netanyahu a declarat la rândul său că Israelul „va duce treaba la bun sfârșit” dacă Hamas respinge planul sau nu îl pune în aplicare.
Într-un mesaj video transmis la scurt timp, Netanyahu și-a reafirmat opoziția îndelungată față de un stat palestinian: „Nu este scris în acord. Am spus că ne vom opune ferm unui stat palestinian.” El a adăugat că planul ar permite Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) să rămână în Gaza — contrar textului publicat de Casa Albă.
Președintele Consiliului European, António Costa, a transmis că este „încurajat de răspunsul pozitiv al premierului Netanyahu” la propunere, adăugând că „toate părțile trebuie să profite de acest moment pentru a da păcii o șansă reală”.
În Regatul Unit, premierul Keir Starmer a salutat planul, făcând apel „la toate părțile să se reunească și să lucreze cu administrația SUA pentru a finaliza acest acord și a-l transforma în realitate”. „Hamas ar trebui acum să accepte planul și să pună capăt suferinței, depunând armele și eliberând toți ostaticii rămași”, a transmis liderul britanic.
Din Franța, președintele Emmanuel Macron a transmis că țara sa „este pregătită să contribuie” la eforturile de a pune capăt războiului și de a elibera ostaticii. „Aceste elemente trebuie să deschidă calea către discuții aprofundate cu toți partenerii relevanți pentru a construi o pace durabilă în regiune, bazată pe soluția celor două state”, a punctat el.
La rândul ei, șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a declarat că propunerea „ar putea reprezenta un punct de cotitură în acest proces”, iar Italia „îndeamnă toate părțile să profite de această oportunitate și să accepte planul”.
Miniștrii de externe ai Emiratelor Arabe Unite, Arabiei Saudite, Qatarului, Egiptului, Iordaniei, Turciei, Indoneziei și Pakistanului au emis o declarație comună în care au salutat „leadership-ul lui Trump și eforturile sale sincere de a pune capăt războiului din Gaza”. Ei și-au exprimat disponibilitatea de a lucra cu SUA pentru finalizarea și implementarea acordului, care „ar trebui să conducă la o soluție cu două state, în care Gaza este pe deplin integrată cu Cisiordania într-un stat palestinian”.
Autoritatea Palestiniană (AP), care guvernează părți din Cisiordania ocupată de Israel, a calificat eforturile președintelui SUA drept „sincere și determinate” și a afirmat, prin agenția Wafa, că „își reînnoiește angajamentul comun de a lucra cu Statele Unite, statele din regiune și partenerii” pentru a pune capăt războiului din Gaza, a asigura livrarea suficientă de ajutor umanitar și eliberarea ostaticilor și deținuților.
Ce prevede planul american
Propunerea ar începe cu încetarea imediată a operațiunilor militare și „înghețarea” liniilor actuale de contact până când sunt îndeplinite condițiile pentru o retragere etapizată. Hamas ar urma să depune armele, iar tunelurile și facilitățile de producție de armament să fie distruse.
Pentru fiecare ostatic israelian decedat al cărui corp este predat, Israelul ar elibera rămășițele a 15 palestinieni morți, prevede documentul. De îndată ce ambele părți cad de acord, „ajutorul umanitar complet va fi trimis imediat în Fâșia Gaza”.
În privința guvernanței, SUA propun ca Gaza să fie administrată temporar de un „comitet palestinian tehnocrat, apolitic”, sub supravegherea unui nou organism internațional de tranziție — „Consiliul Păcii” (Board of Peace), condus de Donald Trump. Fostul premier britanic Sir Tony Blair ar urma să facă parte din acest organism, alături de alți lideri „ce urmează a fi anunțați”. Sir Tony a numit planul „curajos și inteligent”.
Documentul accentuează un „plan de dezvoltare economică” pentru reconstrucția Gazei și prevede că „Israelul nu va ocupa și nu va anexa Gaza”, iar retragerea forțelor militare va avea loc în etape. Într-o schimbare față de declarațiile anterioare, planul prevede că palestinienii nu vor fi forțați să părăsească Gaza: „Vom încuraja oamenii să rămână și le vom oferi oportunitatea de a construi o Gaza mai bună”, a menționat Trump.
Anunțul planului vine la câteva zile după ce Netanyahu a atacat recunoașterea statului palestinian de către mai multe țări occidentale, într-un discurs combativ la Adunarea Generală a ONU. Premierul israelian a numit mișcările de recunoaștere o „pată rușinoasă” care transmite mesajul că „uciderea evreilor dă roade”, remarcă ce a determinat zeci de oficiali și diplomați să părăsească sala.
Deși Donald Trump l-a susținut ferm pe Netanyahu după revenirea sa la Casa Albă pentru un al doilea mandat, frustrarea față de unele acțiuni recente ale Israelului a crescut. Trump și-a exprimat nemulțumirea față de recenta lovitură israeliană asupra unor membri Hamas aflați în Qatar, aliat-cheie al SUA. Înaintea conferinței de presă de luni, Netanyahu l-a sunat pe premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, din Casa Albă, pentru a-și exprima regretul că o lovitură cu rachetă a Israelului a ucis din greșeală un militar qatarez.
Armata israeliană a declanșat campania din Gaza ca răspuns la atacul condus de Hamas asupra sudului Israelului, la 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și 251 luate ostatice. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, cel puțin 66.055 de oameni au fost uciși în atacurile israeliene de atunci. Un organism sprijinit de ONU a confirmat recent că foametea a pus stăpânire pe orașul Gaza, iar la începutul lunii o comisie de anchetă a ONU a concluzionat că Israelul a comis genocid în Gaza — acuzații pe care Israelul le respinge ferm.
NATO
Miniștrii apărării din România și Polonia au discutat la Varșovia despre apărarea flancului estic prin inițiativele Eastern Sentry și Eastern Flank Watch
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a avut luni, o întrevedere bilaterală cu omologul său polon, Władysław Kosiniak-Kamysz, discuțiile vizând consolidarea dialogului strategic dintre România și Polonia și întărirea flancului estic al NATO, potrivit unui comunicat al MApN remis CaleaEuropeană.ro.
În acest sens, au fost analizate inițiativele recent lansate la nivelul NATO – Eastern Sentry – și al Uniunii Europene – Eastern Flank Watch, cu obiectivul de a acționa într-un cadru coerent, de la Marea Baltică până la Marea Neagră.
În cadrul întrevederii a fost subliniat faptul că România și Polonia se confruntă cu provocări de securitate similare, ceea ce consolidează cooperarea dintre cele două state. Totodată, au fost evidențiate rolurile prioritare ale mobilității militare și ale simplificării legislației europene în domeniul apărării.
Cei doi oficiali au subliniat importanța unei colaborări strânse între NATO și UE, mai ales în contextul intensificării eforturilor comune pentru consolidarea Flancului Estic.
„Apărarea Flancului Estic nu reprezintă o opțiune, ci o necesitate strategică. Complementaritatea inițiativelor NATO și UE asigură un cadru solid pentru securitatea întregului spațiu euroatlantic”, a evidențiat ministrul apărării.
Citiți și
EXCLUSIV România a cerut o finanțare separată pentru “zidul de drone” de pe flancul estic propus de UE, anunță ministrul Ionuț Moșteanu
EXCLUSIV Ministrul apărării: România vrea să producă drone cu tehnologie ucraineană, prin finanțare europeană SAFE, pentru Ucraina și Armata Română
Ministrul Moșteanu a reafirmat sprijinul ferm al României pentru Ucraina în fața agresiunii ruse, precum și pentru parcursul european al Republicii Moldova. În acest context, a apreciat rezultatul recentelor alegeri parlamentare ca pe o dovadă clară a orientării europene și a subliniat importanța continuării sprijinului pentru creșterea rezilienței și consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova, în beneficiul securității regionale și europene.
De asemenea, cei doi oficiali au discutat modalități concrete de susținere a capacităților industriale ale celor două state de pe Flancul Estic. A fost subliniată oportunitatea cooperării în domeniul achizițiilor finanțate prin instrumentul SAFE, ca mijloc de sprijin pentru modernizarea forțelor armate și dezvoltarea industriei de apărare.
REPUBLICA MOLDOVA
România promite să rămână “cel mai puternic și statornic partener al R. Moldova” pentru integrarea în UE: Forțele pro-europene au înalta responsabilitate ca acest obiectiv să devină realitate
Ministerul Afacerilor Externe de la București a salutat luni rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova desfășurate la 28 septembrie 2025, felicitțndu-i pe cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară, maturitatea democratică, spiritul civic și, mai ales, pentru determinarea de a continua pe drumul integrării în Uniunea Europeană.
“MAE felicită, de asemenea, forțele politice pro-europene pentru această victorie clară și convingătoare, obținută în condițiile unor presiuni, amenințări și ingerințe externe fără precedent, din partea vectorilor susținuți direct sau indirect de Federația Rusă. În acest context complicat, autoritățile Republicii Moldova au demonstrat o reziliență exemplară și și-au îndeplinit responsabilitățile față de cetățeni – în primul rând răspunderea de a asigura integritatea democratică a alegerilor și de a organiza scrutinul la înalte standarde democratice”, se arată într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Potrivit Bucureștiului, alegerile legislative din 28 septembrie, soldate cu o majoritate parlamentară pro-europeană clară, dau un mandat puternic viitorului Guvern să accelereze eforturile de integrare europeană și reformele asociate acestuia.
“Parlamentului rezultat din aceste alegeri îi revine înalta responsabilitatea de a face ca obiectivul integrării europene să devină realitate”, transmite sursa citată.
MAE reafirmă că “România rămâne cel mai puternic și statornic partener al Republicii Moldova în drumul său către integrarea în Uniunea Europeană”.
“Sprijinul României va urmări deopotrivă avansarea procesului politic și a negocierilor aferente, integrarea cât mai profundă a Republicii Moldova în Piața Unică, susținerea reformelor și consolidarea instituțiilor statului, precum și multiplicarea beneficiilor concrete pe care procesul integrării europene le aduce pentru toți cetățenii Republicii Moldova”, subliniază Ministerul de Externe de la București.
Citiți și Alegeri R. Moldova: Partidul Maiei Sandu depășește 50% și va avea majoritate în Parlament pentru a continua integrarea în UE
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.
Potrivit rezultatelor finale, după centralizarea a 100% din procesele-verbale, PAS va deține 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 10.000 de voturi. Au votat pentru PAS aproximativ 792.000 de cetățeni.
Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Rezultatele alegerilor au fost salutate și de președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.
Votul la alegerile parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis și președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că cea mai scurtă cale către pace, libertate și siguranță este calea europeană.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Alexandru Nazare: Prin rectificarea bugetară, Guvernul își propune să mențină încrederea partenerilor europeni și internaționali în capacitatea României de a lua decizii fiscal-bugetare responsabile
Nicușor Dan a deschis la Timișoara primul summit european al orașelor din UE și din țările candidate: Voi susține un rol mai mare al orașelor. Relația lor de putere cu statele este dezechilibrată
Lideri europeni și din Orientul Mijlociu salută planul de pace al SUA pentru Gaza. Trump avertizează Hamas să-l accepte
Statele membre cer implementare rapidă a Fondului European pentru Competitivitate: Poate contribui la reducerea deficitului actual de investiții și la sprijinirea companiilor
Viktor Orban minimalizează incursiunea dronelor de recunoaștere în Ucraina și neagă suveranitatea acestei țări: „Și ce dacă? Ucraina nu este o țară independentă, suverană”
Miniștrii apărării din România și Polonia au discutat la Varșovia despre apărarea flancului estic prin inițiativele Eastern Sentry și Eastern Flank Watch
România promite să rămână “cel mai puternic și statornic partener al R. Moldova” pentru integrarea în UE: Forțele pro-europene au înalta responsabilitate ca acest obiectiv să devină realitate
Șefa diplomației UE afirmă că votul din R. Moldova oferă “un mandat clar și puternic” în direcția aderării la UE în ciuda ingerințelor Rusiei
Președintele ASF a discutat la Bruxelles cu omologi și reprezentanți ai sectorului bancar și financiar din Europa despre modalități de integrare a piețelor de capital europene pentru consolidarea competitivității
Comisia Europeană susține planul lui Antonio Costa de a ocoli veto-ul Ungariei în procesul de aderare la UE a Ucrainei și R. Moldova
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
Trending
- NATO3 days ago
Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos
- SECURITATE6 days ago
Trump compară puterea militară a Rusiei cu “un tigru de hârtie”: Cu sprijinul UE și NATO, Ucraina poate recâștiga teritoriile ocupate. Putin și Rusia sunt într-o mare problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze
- ROMÂNIA4 days ago
Ministrul Finanțelor, discuție cu premierul Bolojan: Accelerarea digitalizării ANAF și a Autorității Vamale Române va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște oficial statul Palestina, duminică, înaintea unei săptămâni decisive la ONU
- U.E.7 days ago
Premierul Danemarcei: Incidentul cu drone de la aeroportul din Copenhaga, „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum”