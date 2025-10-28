Viktor Orban „pare fascinat de Moscova în ultima vreme”, îl critică Donald Tusk pe premierul ungar: „Crede că este mai bine să construiască un model oarecum autoritar, inspirat din Rusia”

Premierul polonez Donald Tusk l-a acuzat pe omologul ungar Viktor Orban că „pare fascinat de Moscova în ultima vreme”, deși între cei doi a existat o „prietenie” în urmă cu mulți ani, prin anii 1990 și începutul anilor 2000, când Orban, fost disident în timpul dictaturii comuniste, încă mai promova principiile democratice înainte de a alege panta iliberalismului.

„Acum crede că este mai bine să construiască un model oarecum autoritar, oarecum… inspirat din Rusia”, a spus Tusk, informează The Guardian.

Într-o aluzie la presupusele nereguli din Ungaria, premierul polonez a afirmat că modul de gândire al lui Orban implică considerarea puterii ca „un mijloc de a se asigura că nimeni nu poate controla ceea ce fac autoritățile”.

Într-un discurs mai amplu în care și-a expus viziunea asupra politicii regionale pentru estul Poloniei, Tusk a remarcat că Ungaria era „mult mai avansată decât Polonia în 1989”, dar că acum este „cea mai săracă țară din Uniunea Europeană”.

„Cei care au permis deturnarea, de exemplu, fondurilor europene, au rămas în urmă în această mare cursă pentru creșterea economică și prosperitatea populației”, a afirmat el.

Comentariile lui Donald Tusk sunt cel mai recent episod al tensiunilor crescânde dintre politicienii polonezi și maghiari, după ce ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, s-a ciocnit în repetate rânduri cu omologul său maghiar Péter Szijjártó.

Cel mai recent exemplu datează din luna septembrie.

„Se pare că joci pentru echipa cealaltă, Peter“, scria atunci Sikorski, pe X, difuzând o fotografie în care șeful diplomației ungare apărea într-un lung șir de lideri condus de președintele chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Contextul actual care reduce paleta de opțiuni la variante antipodice a fost subliniat recent și de președintele Consiliului European.

Prezent la Adunarea Generală a ONU, Antonio Costa a pledat pentru multilateralism și a semnalat că „lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism”.

Tot în septembrie, cancelarul german semnala că „un nou conflict sistemic a izbucnit deja între democrațiile liberale și o axă de autocrații”, iar „ceea ce numeam înainte ordinea mondială liberală este acum sub presiune din mai multe părți”.

Acesta și-a continuat avertismentele. Cu ocazia celebrării a 35 de ani de la reunificarea Germaniei, Friedrich Merz a atras atenția că „o axă de state autocratice contestă democrația liberală ca niciodată după Războiul Rece”.

În trecutul recent, cancelarul german Friedrich Merz opina că „Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace” cu Rusia.