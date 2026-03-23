Viktor Orban reacționează furibund, după ce Szijjarto a fost acuzat că ar fi transmis informații Rusiei de la reuniuni UE: Un atac grav împotriva Ungariei

Premierul ungar Viktor Orban a răspuns furibund luni la presupusa interceptare a convorbirilor ministrului de externe Peter Szijjarto, după ce publicația Washington Post a afirmat că acesta l-a informat direct pe ministrul rus de externe Serghei Lavrov despre discuțiile din cadrul reuniunilor UE, anunță AFP, citat de Agerpres.

„Ascultarea convorbirilor unui membru al guvernului este un atac grav împotriva Ungariei”, a comunicat Orban într-un mesaj pe Facebook, adăugând că a cerut ministerului justiției de la Budapesta să ancheteze suspiciunile.

La rândul său, Peter Szijjarto a respins acuzațiile ca „teorii absurde ale conspirației” și a susținut că a fost șocat că „unul sau mai multe servicii de informații străine au recurs la o supraveghere cu cooperarea activă a unui jurnalist ungar.”

Într-un articol publicat sâmbătă, Washington Post a afirmat că guvernul lui Orban a menținut contacte strânse cu Moscova pe toată durata războiului din Ucraina, iar ministrul de externe Peter Szijjarto a profitat de pauzele din cadrul reuniunilor cu alte țări membre pentru a-l informa pe omologul său rus, Serghei Lavrov.

Îngrijorările legate de faptul că Ungaria ar trimite informații direct la Moscova au stat la baza apariției unor formate de discuții restrânse cu lideri care împărtășesc aceeași viziune, în locul organizării de reuniuni cu toți cei 27 de membri ai UE, a declarat unul dintre oficialii guvernamentali europeni, căruia, la fel ca și altora menționați în acest articol, i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber despre chestiuni sensibile, potrivit Politico Europe.

„În general, statele membre mai puțin loiale sunt principalul motiv pentru care cea mai mare parte a diplomației europene relevante se desfășoară acum în diferite formate mai mici — E3, E4, E7, E8, Weimar, NB8, JEF etc.”, a spus oficialul.

Fostul ministru de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, care a participat frecvent la reuniunile Consiliului la care era prezent Szijjártó, a declarat pentru POLITICO că a fost avertizat încă din 2024 că partea maghiară ar putea transmite informații Rusiei și că el și omologii săi au limitat informațiile pe care le împărtășeau atunci când el era prezent.

O reacție a venit și din partea premierului polonez Donald Tusk.

„Vestea că oamenii lui Orban informează Moscova în detaliu despre ședințele Consiliului UE nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Aveam bănuieli în acest sens de multă vreme. Acesta este unul dintre motivele pentru care iau cuvântul doar când este absolut necesar și spun doar atât cât este necesar”, a spus Donald Tusk într-o reacție pe rețeaua de socializare X.

The news that Orbán’s people inform Moscow about EU Council meetings in every detail shouldn’t come as a surprise to anyone. We’ve had our suspicions about that for a long time. That’s one reason why I take the floor only when strictly necessary and say just as much as necessary. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 22, 2026

Dezvăluirile făcute de publicația americană vin pe fondul desfășurării campaniei pentru alegerile parlamentare din 12 aprilie.

Potrivit Politico Europe, diferența dintre partidul lui Orban – Fidesz – și cel al reprezentantului opoziției, Péter Magyar, – Tisza – este de aproape 10 puncte procentuale.