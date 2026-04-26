Viktor Orban renunță la mandatul de parlamentar după înfrângerea în alegeri, dar intenționează să rămână în fruntea Fidesz

Autor: Alexandra Loy
Premierul ungar în exercițiu, Viktor Orban, a anunțat că renunță la mandatul de parlamentar după înfrângerea categorică suferită de partidul său în alegerile din 12 aprilie, însă intenționează să rămână în fruntea formațiunii Fidesz, relatează Politico.

Într-un mesaj video publicat pe Facebook, Orban a explicat că decizia vine în urma unei reuniuni interne a partidului, în cadrul căreia s-a convenit o restructurare majoră a grupului parlamentar, după rezultatul electoral care a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai liderului ungar.

Acesta a anunțat că va candida din nou pentru funcția de lider al Fidesz, în cadrul unui vot programat pentru luna iunie.

În urma alegerilor parlamentare din 12 aprilie, partidul Tisza, condus de Peter Magyar, a obținut o majoritate covârșitoare, câștigând 141 din cele 199 de mandate din Adunarea Națională a Ungariei. Fidesz s-a clasat pe locul al doilea, cu doar 52 de mandate.

Orbán a precizat că noul lider al grupului parlamentar Fidesz va fi Gergely Gulyas, actualul șef al Cancelariei premierului.

Viktor Orban a fost membru al parlamentului ungar din 1990 și a condus partidul Fidesz pe întreaga durată, fiind prim-ministru al Ungariei din 2010.

La rândul său, Peter Magyar a reacționat critic la anunț, afirmând că Orban „încă nu este capabil de un lucru: să își asume responsabilitatea”.

Magyar urmează să fie învestit prim-ministru la începutul lunii mai, iar majoritatea calificată obținută de partidul său ar putea facilita adoptarea rapidă a unor reforme democratice necesare pentru deblocarea a aproximativ 17 miliarde de euro din fonduri europene, suspendate anterior din cauza problemelor legate de statul de drept în timpul guvernării Orban.

Iulian Chifu: Curaj fără minte sau nebunie patologică? Atacul de la Cina Corespondenților
La 40 de ani de la Cernobîl, UE acuză Rusia că pune în pericol securitatea nucleară în Ucraina și cere încetarea atacurilor asupra instalațiilor nucleare
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

