Viktor Orban s-a aliat cu partenerii politici din Austria și Cehia pentru a forma un nou bloc de extremă dreapta în Parlamentul European

Premierul ungar Viktor Orbán a prezentat duminică o nouă alianță cu Partidul Libertății din Austria (FPÖ), de extremă dreapta, și principalul partid de opoziție din Cehia, care speră să atragă alți parteneri și să devină cel mai mare grup de extremă dreapta din Parlamentul European, transmite AFP și dpa, preluat de Agerpres.

Orbán s-a deplasat la Viena pentru a prezenta alianța „Patrioți pentru Europa” a partidului său Fidesz cu Partidul Libertății de extremă dreapta al lui Herbert Kickl și cu partidul ANO al fostului prim-ministru ceh Andrej Babis, cu o zi înainte ca Ungaria să preia președinția rotativă a Uniunii Europene pentru șase luni.

The political change in Europe has begun! Today we lanched a new political group with @AndrejBabis and Herbert Kickl.

European people want three things: #peace, order and development. All they get from the current Brussels elite is #war, #migration and stagnation.

In this… pic.twitter.com/u3Pd4YaJxy

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 30, 2024