Viktor Orban speră că Donald Trump va excepta Ungaria de la aplicarea sancțiunilor impuse de SUA companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft

Ungaria speră că va fi exceptată de la aplicarea sancțiunilor impuse de Statele Unite împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft, fapt ce i-ar putea permite să continue importul de petrol și gaze din Rusia.

Subiectul ar urma să fie deschis și abordat de premierul Viktor Orban în cadrul întâlnirii pe care o va avea cu președintele american Donald Trump pe 7 noiembrie, la Casa Albă, a dezvăluit șeful de cabinet al lui Orban, Gergely Gulyas, potrivit agenției EFE, citat de Agerpres.

„Obiectivul nostru este ca președintele Trump să își mențină poziția (cu privire la situația specială a Budapestei) și ca Ungaria să poată beneficia de o excepție în sancțiunile americane”, chiar dacă ultimele sancțiuni ale SUA împotriva Rusiei nu afectează direct aprovizionarea Ungariei cu petrol și gaz natural din Rusia, a declarat presei oficialul ungar.

Premierul ungar Viktor Orban urmează să fie primit la Casa Albă de președintele american Donald Trump pe 7 noiembrie, temele abordate axându-se pe energie, apărare și pace în Ucraina.

La începutul acestei luni, Viktor Orban spunea că Ungaria nu este pregătită să renunțe la importurile de petrol rusesc, argumentând că nu are alte opțiuni.

În context, Viktor Orban a anunțat că încearcă să identifice o modalitate de a „ocoli” sancțiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse.

Casa Albă a anunțat prima rudă de sancțiuni din noul mandat de președinte al lui Trump împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil.

Citiți și: Din cauza “refuzului lui Putin de a pune capăt unui război absurd”, Trump lovește Rusia cu primele sale sancțiuni împotriva giganților petrolieri “care finanțează mașinăria de război a Kremlinului”

Măsurile vizează exercitarea unei presiuni sporite asupra sectorului energetic al Rusiei și reducerea capacității Kremlinului de a genera venituri pentru mașina de război.

Decizia trădează schimbarea de poziție și nemulțumirile președintelui american Donald Trump față de atitudinea lui Vladimir Putin față de eforturile de a identifica o soluție care să conducă la pace în Ucraina.