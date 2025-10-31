INTERNAȚIONAL
Viktor Orban speră că Donald Trump va excepta Ungaria de la aplicarea sancțiunilor impuse de SUA companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft
Ungaria speră că va fi exceptată de la aplicarea sancțiunilor impuse de Statele Unite împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft, fapt ce i-ar putea permite să continue importul de petrol și gaze din Rusia.
Subiectul ar urma să fie deschis și abordat de premierul Viktor Orban în cadrul întâlnirii pe care o va avea cu președintele american Donald Trump pe 7 noiembrie, la Casa Albă, a dezvăluit șeful de cabinet al lui Orban, Gergely Gulyas, potrivit agenției EFE, citat de Agerpres.
„Obiectivul nostru este ca președintele Trump să își mențină poziția (cu privire la situația specială a Budapestei) și ca Ungaria să poată beneficia de o excepție în sancțiunile americane”, chiar dacă ultimele sancțiuni ale SUA împotriva Rusiei nu afectează direct aprovizionarea Ungariei cu petrol și gaz natural din Rusia, a declarat presei oficialul ungar.
Premierul ungar Viktor Orban urmează să fie primit la Casa Albă de președintele american Donald Trump pe 7 noiembrie, temele abordate axându-se pe energie, apărare și pace în Ucraina.
La începutul acestei luni, Viktor Orban spunea că Ungaria nu este pregătită să renunțe la importurile de petrol rusesc, argumentând că nu are alte opțiuni.
În context, Viktor Orban a anunțat că încearcă să identifice o modalitate de a „ocoli” sancțiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse.
Casa Albă a anunțat prima rudă de sancțiuni din noul mandat de președinte al lui Trump împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil.
Din cauza "refuzului lui Putin de a pune capăt unui război absurd", Trump lovește Rusia cu primele sale sancțiuni împotriva giganților petrolieri "care finanțează mașinăria de război a Kremlinului"
Măsurile vizează exercitarea unei presiuni sporite asupra sectorului energetic al Rusiei și reducerea capacității Kremlinului de a genera venituri pentru mașina de război.
Decizia trădează schimbarea de poziție și nemulțumirile președintelui american Donald Trump față de atitudinea lui Vladimir Putin față de eforturile de a identifica o soluție care să conducă la pace în Ucraina.
CHINA
Ministrul chinez al apărării i-a cerut secretarului american Pete Hegseth ca SUA să adopte o poziție clară împotriva „independenței Taiwanului”
China a cerut vineri Statelor Unite să adopte o poziție clară împotriva „independenței Taiwanului” și a afirmat că „reunificarea” celor două maluri ale strâmtorii este o „tendință istorică ireversibilă”, informează EFE, potrivit Agerpres.
Ministrul chinez al apărării, Dong Jun, a făcut aceste declarații în timpul unei întâlniri cu omologul său american, Pete Hegseth, în cadrul reuniunii miniștrilor apărării din ASEAN de la Kuala Lumpur, la o zi după summitul dintre președinții Xi Jinping și Donald Trump din Busan (Coreea de Sud), în care – potrivit președintelui american – nu a fost abordată problema Taiwanului.
De mai bine de șapte decenii, SUA se află în mijlocul disputelor dintre China și Taiwan. Washingtonul este principalul furnizor de arme pentru Taipei și, deși nu întreține legături diplomatice cu insula, ar putea să o apere în cazul unui conflict cu Beijingul.
În timpul întâlnirii cu Hegseth, Dong și-a exprimat, de asemenea, speranța că SUA vor „traduce în acțiune declarațiile sale de a nu limita China sau de a căuta conflicte”, cu scopul de a „injecta energie pozitivă în pacea și securitatea regională și globală”.
Declarațiile ministrului chinez au fost făcute în aceeași zi în care președintele taiwanez, William Lai a îndemnat la „respingerea anexării, agresiunii, unificării forțate și a formulei o țară, două sisteme” propusă de Beijing.
Taiwanul nu vrea „o țară, două sisteme” așa cum dorește China și trebuie să își susțină libertatea și democrația și să fie hotărâtă să se apere, a declarat președintele Lai Ching Te (William Lai), potrivit Reuters.
Taiwanul a primit până acum 80 din cele 108 tancuri M1A2T pe care le-a comandat din SUA, cel mai important susținător internațional și furnizor de arme al insulei, în pofida lipsei de legături diplomatice formale.
China consideră insula o „parte inalienabilă” a teritoriului său și în ultimii ani și-a dublat campania de presiune împotriva acesteia pentru a realiza „reunificarea națională”, cheia obiectivului pe termen lung al președintelui Chinei, Xi Jinping, de a obține „întinerirea” națiunii chineze.
În ultimele săptămâni, presa de stat chineză și-a intensificat campania în favoarea „reunificării pașnice”, subliniind beneficii aplicării în Taiwan a modelului „o țară, două sisteme”, în vigoare în regiunile semi-autonome Hong Kong și Macao.
INDIA
SUA și India au semnat un acord-cadru pe zece ani în domeniul apărării, menit să contribuie la „stabilitatea și descurajarea în regiune”
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și ministrul indian al Apărării, Rajnath Singh, au semnat vineri un important acord-cadru de apărare în cadrul summitului ASEAN din Malaezia, în contextul eforturilor celor două țări de a repara relațiile deteriorate, informează Deutsche Welle.
Atât Hegseth, cât și Singh au lăudat acordul, intitulat „Cadrul pentru parteneriatul major de apărare între SUA și India”, care va avea o durată de zece ani.
Într-o postare online, Hegseth l-a descris ca fiind „o piatră de temelie pentru stabilitatea și descurajarea regională”.
I just met with @rajnathsingh to sign a 10-year U.S.-India Defense Framework.
This advances our defense partnership, a cornerstone for regional stability and deterrence.
We’re enhancing our coordination, info sharing, and tech cooperation. Our defense ties have never been… pic.twitter.com/hPmkZdMDv2
— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 31, 2025
Acordul va contribui la aprofundarea coordonării, schimbului de informații și colaborării tehnologice între cele două țări, a afirmat el.
„Este un pas important pentru cele două armate ale noastre, o foaie de parcurs pentru o colaborare mai profundă și mai semnificativă în viitor”, a declarat Hegseth reporterilor după semnarea acordului.
La rândul său, Singh a lăudat „întâlnirea fructuoasă” cu omologul său american și a spus că acest cadru „va marca începutul unei noi ere” în relațiile de apărare dintre India și SUA.
El a spus că acesta reflectă o „convergență strategică crescândă” între cele două națiuni și este esențial pentru regiunea Indo-Pacific.
Had a fruitful meeting with my US counterpart @SecWar Peter Hegseth in Kuala Lumpur. We signed the 10 years 'Framework for the US-India Major Defence Partnership'. This will usher in a new era in our already strong defence partnership.
This Defence Framework will provide policy…
This Defence Framework will provide policy… pic.twitter.com/IEP6Udg9Iw
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 31, 2025
Înaintea întâlnirii, se preconiza că cele două părți vor discuta și despre revizuirea planurilor Indiei de a achiziționa echipament militar american.
Navigând pe apele tulburi ale relațiilor dintre SUA și India
Relațiile dintre India și SUA sunt la un nivel scăzut de când președintele american Donald Trump a impus o taxă de 50% asupra unor exporturi indiene, departe de relația cordială pe care cei doi lideri o aveau în timpul primului mandat al lui Trump.
Conflictul provine în parte din angajamentul Indiei de a cumpăra petrol rusesc. Administrația Trump susține că aceste vânzări finanțează războiul Moscovei în Ucraina.
Tarifele impuse de SUA au determinat India să răspundă prin suspendarea achizițiilor de echipamente de apărare americane.
Săptămâna trecută, Trump a afirmat că premierul indian Narendra Modi i-a „asigurat” că India va înceta să mai cumpere petrol rusesc. Oficialii indieni nu au confirmat și nici nu au negat afirmațiile lui Trump.
Cu toate acestea, ambii lideri au încercat să minimizeze tensiunile, Modi mulțumindu-i recent lui Trump pentru urările sale cu ocazia festivalului hindus Diwali.
Premierul indian a continuat să promită o cooperare mai strânsă în combaterea terorismului, fără a menționa disputele legate de tarife și petrol.
INTERNAȚIONAL
„Securitatea colectivă a NATO”, elementul comun dintre Friedrich Merz și Recep Tayyip Erdogan. Cancelarul german: „Revizionismul militant al Rusiei pune în pericol securitatea euro-atlantică”
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că Turcia este un partener cheie pentru Uniunea Europeană, în ciuda semnelor de tensiune în relațiile bilaterale, informează Deutsche Welle.
„Eu personal, și guvernul german, considerăm Turcia un partener apropiat al Uniunii Europene. Vrem să continuăm să netezim calea către Europa”, a declarat Merz într-o conferință de presă comună cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan la Ankara.
A fost prima vizită a lui Merz în Turcia de la preluarea funcției.
El a discutat o serie de probleme cu Erdogan, printre care migrația, apărarea și securitatea.
Reprimarea disidenței în Turcia și conflictul din Gaza rămân puncte fierbinți
Merz a declarat că Germania susține aderarea Turciei la UE, dar a subliniat necesitatea reformelor democratice și a independenței judiciare.
El a menționat îngrijorările cu privire la deciziile recente care nu respectă standardele UE.
„În Turcia au fost luate decizii care nu respectă încă pe deplin standardele criteriilor de la Copenhaga”, a spus Merz, fără a menționa cazuri specifice. Criteriile de la Copenhaga sunt condițiile politice, economice și administrative pe care o țară trebuie să le îndeplinească pentru a adera la blocul comunitar.
Vizita are loc în contextul în care procurorii turci au formulat noi acuzații împotriva primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în închisoare, acuzându-l pe politicianul considerat un adversar cheie al lui Erdogan de implicare în „spionaj”.
Imamoglu a fost arestat și încarcerat în martie sub acuzația de corupție, pe care o neagă cu tărie.
Întrebat despre acest caz în cadrul conferinței de presă comune, Erdogan a spus că nimeni nu poate încălca legile, indiferent de poziția pe care o ocupă, și a adăugat că justiția se ocupă de procesul legal.
Liderul turc a folosit această ocazie pentru a critica Germania pentru sprijinul acordat Israelului.
El a acuzat Berlinul că ignoră ceea ce el a numit „genocidul”, foametea și atacurile Israelului în Gaza.
„Germania nu vede aceste lucruri?”, a spus el, adăugând că este datoria umanitară a Turciei, Germaniei și a altor țări să pună capăt foametei și masacrelor din Gaza.
Declarațiile lui Erdogan au venit ca răspuns la afirmațiile lui Merz, care a declarat unui jurnalist turc că Israelul a devenit un refugiu pentru milioane de evrei, inclusiv pentru mulți dintre cei care au supraviețuit Holocaustului.
„De aceea Germania va fi întotdeauna ferm alături de statul Israel”, a spus el.
Merz și Erdogan au găsit un numitor comun în ceea ce privește problemele de apărare.
„Revizionismul militant al Rusiei pune în pericol securitatea euro-atlantică în ansamblu… și, în acest context, guvernul german salută în mod expres decizia Turciei… de a achiziționa 20 de avioane Eurofighter”, a declarat Merz.
Turcia va achiziționa 20 de avioane Typhoon din Marea Britanie printr-un acord de 8 miliarde lire sterline. Recep Tayyip Erdogan: „Un nou simbol al relației strategice" dintre „doi aliați apropiați"
El a afirmat că această măsură va contribui la consolidarea „securității colective a alianței”, referindu-se la NATO, din care Turcia face parte.
Erdogan a declarat că Turcia și Germania trebuie să se concentreze pe proiecte comune.
„Având în vedere schimbările condițiilor de securitate din Europa, trebuie să lăsăm în urmă problemele legate de achiziționarea de produse din industria de apărare și să ne concentrăm pe proiecte comune”, a afirmat Erdogan.
Cei doi lideri au discutat și despre migrație. Merz a declarat că doresc să înregistreze progrese suplimentare în ceea ce privește repatrierea solicitanților de azil respinși.
