Viktor Orban transmite că pregătirile pentru întâlnirea Trump-Putin sunt încă în desfășurare: „Data este încă incertă. Când va veni momentul, îl vom organiza”

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că pregătirile pentru întâlnirea planificată la Budapesta între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin continuă, în ciuda amânării summitului, informează Deutsche Welle și Reuters.

„(Ministrul ungar de externe Peter) Szijjarto se află la Washington. Pregătirile pentru summitul de pace continuă. Data este încă incertă. Când va veni momentul, îl vom organiza”, a scris Orban pe Facebook.

Întâlnirea a fost suspendată după ce Moscova a respins un armistițiu imediat în Ucraina, complicând negocierile.

Trump a anunțat săptămâna trecută că el și Putin se vor întâlni în curând în Ungaria pentru a încerca să pună capăt războiului din Ucraina.

Casa Albă a dezvăluit marți că întâlnirea planificată la Budapesta a fost amânată. Secretarul de stat american Marco Rubio trebuia să se întâlnească vineri cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, după o discuția telefonică de marți, dar aceasta nu va mai avea loc, fapt ce aruncă în incertitudine o întrevedere iminentă între președinții american și rus.

Într-o conferință de presă susținută marți la Moscova, Lavrov a declarat că l-a informat pe Rubio că poziția Rusiei – potrivit căreia acordul de pace trebuie să precede încetarea focului în războiul cu Ucraina – nu s-a schimbat. El s-a arătat surprins de informațiile difuzate de CNN cu privire la dezacordul apărut în timpul convorbirii telefonice cu privire la cererile „maximaliste” ale Rusiei.

Rusia a cerut îndelung eliminarea „cauzelor profunde” ale războiului din Ucraina, susținând că alinierea crescândă a acesteia cu Europa și dorința de a adera la NATO reprezintă o amenințare existențială. Putin a pus la îndoială legitimitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a cerut organizarea de noi alegeri în Ucraina, a solicitat încetarea așa-numitei persecuții a vorbitorilor de limbă rusă și a cerut ca Ucraina să nu adere la NATO. El își presară frecvent discursurile despre Ucraina cu afirmații nefondate că țara este plină de „nazisti”.

Tot marți, Trump a declarat că nu dorește să aibă o „întâlnire inutilă”, dar a sugerat că ar putea exista mai multe evoluții și că „vă vom informa în următoarele două zile”.

Orban, care este devansat în sondaje de rivalul său, Peter Magyar, cu șase luni înainte de alegerile legislative din Ungaria, este un vechi aliat al lui Trump.

El a menținut, de asemenea, relații cordiale cu Moscova, ceea ce i-a sporit statutul de „oaie neagră” pe care îl dobândise deja la Bruxelles după ani de conflict cu privire la ceea ce UE consideră a fi un regres democratic la Budapesta.