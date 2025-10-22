INTERNAȚIONAL
Viktor Orban transmite că pregătirile pentru întâlnirea Trump-Putin sunt încă în desfășurare: „Data este încă incertă. Când va veni momentul, îl vom organiza”
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că pregătirile pentru întâlnirea planificată la Budapesta între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin continuă, în ciuda amânării summitului, informează Deutsche Welle și Reuters.
„(Ministrul ungar de externe Peter) Szijjarto se află la Washington. Pregătirile pentru summitul de pace continuă. Data este încă incertă. Când va veni momentul, îl vom organiza”, a scris Orban pe Facebook.
Întâlnirea a fost suspendată după ce Moscova a respins un armistițiu imediat în Ucraina, complicând negocierile.
Trump a anunțat săptămâna trecută că el și Putin se vor întâlni în curând în Ungaria pentru a încerca să pună capăt războiului din Ucraina.
Casa Albă a dezvăluit marți că întâlnirea planificată la Budapesta a fost amânată. Secretarul de stat american Marco Rubio trebuia să se întâlnească vineri cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, după o discuția telefonică de marți, dar aceasta nu va mai avea loc, fapt ce aruncă în incertitudine o întrevedere iminentă între președinții american și rus.
Într-o conferință de presă susținută marți la Moscova, Lavrov a declarat că l-a informat pe Rubio că poziția Rusiei – potrivit căreia acordul de pace trebuie să precede încetarea focului în războiul cu Ucraina – nu s-a schimbat. El s-a arătat surprins de informațiile difuzate de CNN cu privire la dezacordul apărut în timpul convorbirii telefonice cu privire la cererile „maximaliste” ale Rusiei.
Rusia a cerut îndelung eliminarea „cauzelor profunde” ale războiului din Ucraina, susținând că alinierea crescândă a acesteia cu Europa și dorința de a adera la NATO reprezintă o amenințare existențială. Putin a pus la îndoială legitimitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a cerut organizarea de noi alegeri în Ucraina, a solicitat încetarea așa-numitei persecuții a vorbitorilor de limbă rusă și a cerut ca Ucraina să nu adere la NATO. El își presară frecvent discursurile despre Ucraina cu afirmații nefondate că țara este plină de „nazisti”.
Citiți și: Întâlnirea Trump-Putin la Budapesta a picat: “Nu există planuri” pentru un nou summit “în viitorul apropiat”, anunță Casa Albă
Tot marți, Trump a declarat că nu dorește să aibă o „întâlnire inutilă”, dar a sugerat că ar putea exista mai multe evoluții și că „vă vom informa în următoarele două zile”.
Orban, care este devansat în sondaje de rivalul său, Peter Magyar, cu șase luni înainte de alegerile legislative din Ungaria, este un vechi aliat al lui Trump.
El a menținut, de asemenea, relații cordiale cu Moscova, ceea ce i-a sporit statutul de „oaie neagră” pe care îl dobândise deja la Bruxelles după ani de conflict cu privire la ceea ce UE consideră a fi un regres democratic la Budapesta.
INTERNAȚIONAL
Parlamentul European solicită menținerea sprijinului pentru forțele democratice din Belarus și condamnă abuzurile asupra drepturilor omului
NATO
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa: Rusia va continua să testeze limitele NATO, în pofida efectului de descurajare după incidentele din Polonia și Estonia
Rusia pare să fi fost descurajată de reacția fermă a NATO la incursiunile recente în spațiul aerian al Poloniei și Estoniei, însă Moscova va continua probabil să testeze limitele Alianței, a declarat marți generalul american Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), citat de Reuters, preluat de Agerpres.
Pe 19 septembrie, trei avioane militare ruse au încălcat spațiul aerian eston timp de 12 minute. NATO a ridicat imediat avioane de vânătoare, care le-au escortat în afara teritoriului eston, iar Washington-ul a reafirmat angajamentul de a „apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO”.
Cu nouă zile mai devreme, peste 20 de drone rusești pătrunseseră în spațiul aerian al Poloniei, unele fiind doborâte de avioanele Alianței – o premieră de la începutul invaziei ruse în Ucraina.
Într-un interviu acordat marți Reuters, generalul Grynkewich a declarat că răspunsurile ferme ale NATO au transmis un mesaj clar Moscovei.
„Vedem indicii că rușii încearcă să fie mai atenți, că recunosc că s-au apropiat de o limită sau au depășit-o în câteva cazuri, în special dacă luăm în considerare incidentul cu drone din Polonia”, a spus el. „Vom avea un efect de descurajare, dar ei vor continua să încerce mutări și să adopte abordări hibride pentru a provoca Alianța”, a adăugat Grynkewich.
Ministerul rus al Apărării a negat orice încălcare a spațiului aerian eston, susținând că aparatele sale au survolat doar ape neutre, în timp ce, în cazul incidentului din Polonia, Moscova a afirmat că dronele vizau ținte militare din Ucraina.
Grynkewich a menționat că, după escortarea avioanelor în afara spațiului eston, acestea „s-au îndepărtat foarte mult și au ocolit larg Estonia”.
„Deci, pentru mine, asta arată că au înțeles că vom răspunde, că suntem capabili să răspundem și că nu au vrut ca situația să se repete”, a explicat el.
În contextul intensificării atacurilor ruse cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice ucrainene, Grynkewich a precizat că Statele Unite vor continua livrarea de sisteme Patriot „într-un ritm care răspunde la nevoile Ucrainei”.
Țările europene consideră că Rusia a fost probabil implicată în valul recent de incursiuni cu drone care a provocat perturbări pe aeroporturi din Danemarca și Norvegia, precum și deasupra câmpurilor petroliere daneze din Marea Nordului.
În total, de la primele incidente de la începutul lui septembrie, au fost înregistrate peste 38 de incursiuni similare în Scandinavia, Belgia și statele baltice, potrivit Centrului de Analize Politice Europene din Washington.
Moscova a negat în repetate rânduri implicarea în aceste activități.
Șeful apărării olandeze, Onno Eichelsheim, a declarat că NATO va răspunde oricăror incursiuni ruse, indiferent dacă acestea sunt intenționate sau accidentale, și că lucrează îndeaproape cu Ucraina pentru dezvoltarea capacităților anti-dronă.
„Lucrul bun este că ei (ucrainenii) produc ei înșiși o mulțime de capabilități anti-dronă. Așadar, ceea ce trebuie să facem este să le dăm banii necesari pentru a produce și mai multe”, a spus Eichelsheim după întâlniri cu Grynkewich. „Acesta este un lucru pe care ar trebui să-l facem în perioada următoare pentru a le oferi mai multe capabilități anti-dronă”, a conchis generalul olandez.
INTERNAȚIONAL
Zelenski afirmă că apelul lui Trump de a îngheța actualele linii ale frontului este „un compromis bun”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că apelul președintelui american Donald Trump ca Ucraina și Rusia să se oprească la actualele linii ale frontului reprezintă „un compromis bun”, relatează The Guardian.
Totuși, Zelenski, aflat într-o vizită în țările nordice, a spus că se îndoiește că președintele rus Vladimir Putin ar susține o astfel de propunere.
„Trump a propus să rămânem unde suntem și să începem discuțiile. Cred că a fost un compromis bun, dar nu sunt sigur că Putin îl va susține — și i-am spus asta președintelui american”, a declarat liderul de la Kiev.
Declarațiile vin în contextul în care Casa Albă a declarat marți că întâlnirea planificată la Budapesta, anunțată de Trump săptămâna trecută după convorbirea telefonică de două ore cu Putin, nu mai este în plan după ce secretarul de stat Marco Rubio a discutat luni cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.
În contrast cu informațiile de la Washington, premierul ungar Viktor Orban a afirmat miercuri că pregătirile pentru o întâlnire Trump–Putin la Budapesta „sunt încă în desfășurare”.
Trump a spus că va accepta o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin doar dacă se poate aștepta „un summit productiv”, însă a evitat să confirme relatările din presa americană potrivit cărora întâlnirea planificată de la Budapesta ar fi fost suspendată sau amânată.
Volodimir Zelenski a sosit miercuri în Norvegia și se va deplasa în aceeași zi în Suedia, urmând ca săptămâna aceasta el să ajungă de asemenea la Bruxelles și Londra, a anunțat pentru AFP un important responsabil ucrainean, potrivit Agerpres.
Zelenski a sosit miercuri dimineața la Oslo pentru o întrevedere cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store, a anunțat la rândul său guvernul norvegian. Cei doi s-au întâlnit în partea militară a aeroportului internațional din Oslo, Gardemoen, potrivit imaginilor difuzate de canalul public norvegian NRK.
În Suedia, Zelenski se va întâlni cu premierul Ulf Kristersson în orașul Linkoping, sediul grupului de apărare Saab care produce avioane de vânătoare Gripen, sisteme de arme și submarine.
Joi, Zelenski va participa la un summit al liderilor Uniunii Europene la Bruxelles, în timpul căruia cele 27 de state membre speră să ajungă la un acord asupra sprijinului financiar acordat Ucrainei, invadată de Rusia la începutul lui 2022.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Slovacia condiționează sprijinirea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei
BID va lansa anul acesta noi produse financiare prin care va sprijini IMM-urile, autoritățile locale și companiile de utilități publice, anunță Alexandru Nazare
Parlamentul European a adoptat un amendament co-semnat de Siegfried Mureșan care vizează consolidarea Centrului European de Competențe Cibernetice, cu sediul la București
ICI București, la Gala CEO Awards: Progresul tehnologic se creează prin lideri care îmbină inovația cu responsabilitatea
Parlamentul European solicită menținerea sprijinului pentru forțele democratice din Belarus și condamnă abuzurile asupra drepturilor omului
Dan Motreanu: Parlamentul European sprijină introducerea unor condiții de muncă mai bune pentru stagiari
PE dorește ca bugetul UE pentru 2026 să consolideze prioritățile cheie în perioade de incertitudine și să stimuleze cercetarea, competitivitatea și apărarea. Negocierile cu țările membre vor începe în noiembrie
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa: Rusia va continua să testeze limitele NATO, în pofida efectului de descurajare după incidentele din Polonia și Estonia
Zelenski afirmă că apelul lui Trump de a îngheța actualele linii ale frontului este „un compromis bun”
Pentru prima dată, liderii țărilor membre vor discuta despre politica în domeniul locuințelor, anunță Antonio Costa: Criza locuințelor are un impact triplu periculos
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Trending
- INTERVIURI7 days ago
INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România
- ENERGIE1 week ago
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
- EDITORIALE1 week ago
Despre Ziduri și Fundații
- ROMÂNIA1 week ago
Curtea de Conturi recomandă CNAS adaptarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate la cerințele actuale de digitalizare în contextul procesului de modernizare finanțat prin PNRR
- POLITICĂ4 days ago
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte