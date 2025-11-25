Violența împotriva femeilor este „inacceptabilă”, subliniază Comisia Europeană: Stoparea acesteia reprezintă o responsabilitate comună. Împreună, putem și trebuie să realizăm acest lucru

Violența împotriva femeilor este „inacceptabilă”, iar stoparea acesteia reprezintă o responsabilitate comună, transmite Comisia Europeană prin vicepreședintele executiv Roxana Mînzatu, Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, și comisarul european Hadja Lahbib, cu ocazia Zilei Internaționale de Eliminare a Violenței împotriva Femeilor.

„Uniunea Europeană își reafirmă hotărârea de a pune capăt tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor și de a garanta că fiecare persoană poate trăi fără teamă și fără a fi supusă violenței. În întreaga UE, una din trei femei a fost victima violenței de gen. În spatele fiecărui număr se află o persoană a cărei viață, sănătate și demnitate au fost încălcate. Violența împotriva femeilor poate lua multe forme, poate avea loc oriunde și poate afecta pe oricine”, semnalează cele trei reprezentante.

Ele prezintă eforturile depuse de UE pentru a pune capăt acestei situații.

„UE ia măsuri concrete, de la prevenire și protecție până la aplicare și responsabilitate. Odată cu aderarea UE la Convenția de la Istanbul și adoptarea primei legi UE privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, UE stabilește un cadru cuprinzător pentru combaterea violenței bazate pe gen”, arată Mînzatu, Kallas și Lahbib.

Referindu-se la violența împotriva femeilor din mediul online, despre care acestea spun că reduc la tăcere și amenință valorile noastre democratice, cele trei membre ale Comisiei Europene amintesc că „Directiva noastră privind combaterea violenței împotriva femeilor incriminează în mod explicit cele mai răspândite forme de violență online bazată pe gen, cum ar fi distribuirea de imagini intime fără consimțământ, deepfake-urile, hărțuirea cibernetică, hărțuirea online și incitarea online la violență și ură pe motive de gen.”

De asemenea, aceasta garantează că conținutul ilegal accesibil publicului online este eliminat prompt.

Ele solicită „tuturor statelor membre ale UE să transpună rapid această directivă în legislația națională, astfel încât femeile și fetele din întreaga Uniune să poată fi mai în siguranță, atât online, cât și offline.”

„Eradicarea violenței bazate pe gen este esențială. În Foaia de parcurs pentru drepturile femeilor, am plasat „eliberarea de violența bazată pe gen” ca primul principiu și vom include această prioritate în viitoarea Strategie pentru egalitatea de gen 2026-2030. Prin Strategia UE pentru o combatere mai eficientă a abuzului sexual asupra copiilor și prin propunerile noastre legislative de incriminare a tuturor formelor de abuz sexual asupra copiilor și de asigurare a unei mai bune protecții a copiilor împotriva abuzului sexual pe platformele online, intensificăm eforturile de protejare a tuturor copiilor, în special a fetelor, care sunt afectate în mod disproporționat. Eforturile noastre nu se opresc la frontierele Europei. UE acționează la nivel mondial pentru a pune capăt violenței sexuale și bazate pe gen, colaborând cu guverne, agenții ale ONU, societatea civilă, organizații pentru drepturile femeilor, constructori de pace și apărători ai drepturilor omului. Prin acțiuni precum inițiativa Spotlight și programul ACT al UE și ONU Femei, investim în schimbări reale”, amintesc Mînzatu, Kallas și Lahbib.

„Împreună, putem și trebuie să realizăm acest lucru”, conchid cele trei membre ale Colegiului Comisarilor.