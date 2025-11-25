COMISIA EUROPEANA
Violența împotriva femeilor este „inacceptabilă”, subliniază Comisia Europeană: Stoparea acesteia reprezintă o responsabilitate comună. Împreună, putem și trebuie să realizăm acest lucru
Violența împotriva femeilor este „inacceptabilă”, iar stoparea acesteia reprezintă o responsabilitate comună, transmite Comisia Europeană prin vicepreședintele executiv Roxana Mînzatu, Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, și comisarul european Hadja Lahbib, cu ocazia Zilei Internaționale de Eliminare a Violenței împotriva Femeilor.
„Uniunea Europeană își reafirmă hotărârea de a pune capăt tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor și de a garanta că fiecare persoană poate trăi fără teamă și fără a fi supusă violenței. În întreaga UE, una din trei femei a fost victima violenței de gen. În spatele fiecărui număr se află o persoană a cărei viață, sănătate și demnitate au fost încălcate. Violența împotriva femeilor poate lua multe forme, poate avea loc oriunde și poate afecta pe oricine”, semnalează cele trei reprezentante.
Ele prezintă eforturile depuse de UE pentru a pune capăt acestei situații.
„UE ia măsuri concrete, de la prevenire și protecție până la aplicare și responsabilitate. Odată cu aderarea UE la Convenția de la Istanbul și adoptarea primei legi UE privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, UE stabilește un cadru cuprinzător pentru combaterea violenței bazate pe gen”, arată Mînzatu, Kallas și Lahbib.
Referindu-se la violența împotriva femeilor din mediul online, despre care acestea spun că reduc la tăcere și amenință valorile noastre democratice, cele trei membre ale Comisiei Europene amintesc că „Directiva noastră privind combaterea violenței împotriva femeilor incriminează în mod explicit cele mai răspândite forme de violență online bazată pe gen, cum ar fi distribuirea de imagini intime fără consimțământ, deepfake-urile, hărțuirea cibernetică, hărțuirea online și incitarea online la violență și ură pe motive de gen.”
De asemenea, aceasta garantează că conținutul ilegal accesibil publicului online este eliminat prompt.
Ele solicită „tuturor statelor membre ale UE să transpună rapid această directivă în legislația națională, astfel încât femeile și fetele din întreaga Uniune să poată fi mai în siguranță, atât online, cât și offline.”
„Eradicarea violenței bazate pe gen este esențială. În Foaia de parcurs pentru drepturile femeilor, am plasat „eliberarea de violența bazată pe gen” ca primul principiu și vom include această prioritate în viitoarea Strategie pentru egalitatea de gen 2026-2030. Prin Strategia UE pentru o combatere mai eficientă a abuzului sexual asupra copiilor și prin propunerile noastre legislative de incriminare a tuturor formelor de abuz sexual asupra copiilor și de asigurare a unei mai bune protecții a copiilor împotriva abuzului sexual pe platformele online, intensificăm eforturile de protejare a tuturor copiilor, în special a fetelor, care sunt afectate în mod disproporționat. Eforturile noastre nu se opresc la frontierele Europei. UE acționează la nivel mondial pentru a pune capăt violenței sexuale și bazate pe gen, colaborând cu guverne, agenții ale ONU, societatea civilă, organizații pentru drepturile femeilor, constructori de pace și apărători ai drepturilor omului. Prin acțiuni precum inițiativa Spotlight și programul ACT al UE și ONU Femei, investim în schimbări reale”, amintesc Mînzatu, Kallas și Lahbib.
„Împreună, putem și trebuie să realizăm acest lucru”, conchid cele trei membre ale Colegiului Comisarilor.
COMISIA EUROPEANA
Este „momentul pentru un parteneriat Uniunea Africană-UE îndrăzneț și orientat spre viitor”, subliniază Ursula von der Leyen și Antonio Costa: Răspunsul la această lume multipolară trebuie să fie cooperarea multipolară
Președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Ursula von der Leyen și Antonio Costa, au subliniat ambiția comună a Europei și Africii de a valorifica „întregul potențial al popoarelor noastre, în special al tinerilor”, pentru a construi o lume „mai dreaptă, verde și mai sigură, bazată pe valori comune și respect reciproc”.
Într-un articol de opinie comun intitulat „Un singur parteneriat, un singur viitor”, ce a fost dat publicității înainte de cel de-al 7-lea summit UE-Uniunea Africană, ce are loc în Luanda, capitala Angolei, cei doi oficiali europeni evidențiază bornele istorice pe care parteneriatul dintre cele două organizații le marchează anul acesta.
„Suntem uniți, bazându-ne pe lecțiile valoroase ale istoriei noastre comune și cu ambiții comune reînnoite, ferm orientate spre viitor. Anul 2025 marchează 25 de ani de parteneriat UE-UA și 50 de ani de independență a Angolei și a multor alte națiuni africane – repere care ne reamintesc cât de departe am ajuns și cât de multe putem realiza împreună. Europa și Africa sunt legate între ele într-o lume în continuă schimbare, care necesită solidaritate, inovare și un scop comun. Provocările cu care ne confruntăm astăzi – schimbările climatice, transformarea digitală, migrația ilegală, conflictele și insecuritatea – nu cunosc granițe. Răspunsul la această lume multipolară trebuie să fie cooperarea multipolară. Împreună, Africa și Europa pot deschide calea”, își arată convingerea Ursula von der Leyen și Antonio Costa.
Președinții Comisiei Europene și Consiliului European au reliefat atuurile celor două părți, dar și eforturile depuse de Uniunea Europeană pentru a se apropia mai mult de Africa și de a aduce pacea și prosperitatea în această regiune.
„Cel mai mare atu al Africii este tineretul său: dinamic, inovator și hotărât. Cu experiența, tehnologia și investițiile Europei, putem colabora pentru a transforma provocările de astăzi în oportunități pentru mâine – creând locuri de muncă ecologice, stimulând creșterea digitală și asigurându-ne că nimeni nu este lăsat în urmă. În ultimii 25 de ani, parteneriatul UA-UE a devenit mai profund, mai amplu și mai strategic. UE este principalul partener comercial, investitor și colaborator al Africii în domeniul păcii și dezvoltării, deoarece prosperitatea și securitatea noastră sunt indisolubil legate”, arată oficialii europeni.
În încheiere, președinții Comisiei Europene și Consiliului European arată că a venit „momentul pentru un parteneriat UA-UE îndrăzneț și orientat spre viitor.”
„Parteneriatul nostru vizează crearea unei lumi mai echitabile, mai ecologice și mai sigure, bazată pe valori comune și respect reciproc. Privind către următorii 25 de ani, mesajul nostru de la Luanda este clar: Africa și Europa sunt unite în ambițiile lor, egale în parteneriat și hotărâte să valorifice întregul potențial al popoarelor noastre, în special al tinerilor”, conchid Ursula von der Leyen și Antonio Costa.
COMISIA EUROPEANA
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, a făcut joi, la București, un apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul Cadru Financiar Multianual, avertizând că Uniunea Europeană riscă să piardă încrederea oamenilor dacă nu investește explicit în educație, servicii publice, sănătate și combaterea sărăciei.
„Vă rog să dezbateți și dimensiunea socială a cadrului financiar multianual. Nu acordăm suficientă atenție dimensiunii sociale, politicii sociale, agendei sociale și este de înțeles, sunt priorități arzătoare. E nevoie să ne concentrăm la apărare, la competitivitate, la ceea ce se întâmplă geostrategic pe plan global. În același timp, trebuie să continuăm să arătăm oamenilor că investim în ei, în educația lor, în accesul la servicii medicale, în copii, că ne luptăm cu sărăcia, că nu lăsăm sărăcia, creșterea costurilor vieții să fie transformate în arme împotriva proiectului european”, a spus vicepreședinta Comisiei Europene către oficialii europeni responsabili de implementarea politicii de coeziune.
În intervenția sa, Mînzatu a subliniat că România reprezintă una dintre cele mai clare dovezi ale impactului politicii de coeziune asupra vieții cotidiene. Ea a explicat că, în cei 18 ani de apartenență la UE, investițiile europene au transformat concret comunitățile: de la infrastructura rutieră și transportul public, până la echipamentele medicale achiziționate prin Fondul Social European, programele de screening, cursurile de formare profesională și sprijinul pentru tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă.
„Toate acestea fac parte, până la urmă, din schimbarea în bine a României prin politica de coeziune. Schimbările sunt vizibile, chiar dacă provocările rămân mari”, a arătat Mînzatu.
Citiți și România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
Ea a evidențiat și disparitățile persistente dintre regiuni, amintind că București-Ilfov se apropie de dublul mediei PIB-ului european, în timp ce regiunea Nord-Est se află la jumătate din această medie. În acest context, a salutat accentul pus de Raffaele Fitto pe sprijinirea regiunilor de la frontiera estică, cu relevanță directă pentru România.
Mînzatu a reamintit că propunerea Comisiei pentru viitorul Cadru Financiar Multianual include un buget total de aproape 2 trilioane de euro, iar România ar urma să beneficieze de peste 60 miliarde de euro, una dintre cele mai mari alocări naționale. Ea a remarcat, însă, că reacția internă nu a reflectat anvergura acestor sume.
„Sumele contează. Avem nevoie de acești bani și avem nevoie să fim prezenți în dezbaterea privind bugetul european, cu tot profesionalismul și toată responsabilitatea.”
Vicepreședinta executivă a salutat propunerile Comisiei privind o implementare mai coerentă și mai „agilă” a fondurilor europene prin planurile naționale integrate și prin armonizarea regulilor între politicile existente.
Ea a subliniat importanța revenirii finanțării pentru capacitatea administrativă, absentă în actualul exercițiu financiar: „A fost dificil să implementați și PNRR, și politica de coeziune fără sprijin dedicat. De astea există și întârzieri. Propunerea vine acum cu o astfel de abordare”, a transmis oficialul Comisiei.
În încheiere, Mînzatu a pledat pentru găsirea unei modalități de a lupta pentru „dreptul de a sta”, o abordare europeană care să permită cetățenilor să își construiască un viitor în propria comunitate, nu în altă parte.
Ea a amintit că mobilitatea europeană a deschis oportunități importante pentru români, dar a avut și efecte negative, resimțite în comunități și în procesele democratice.
„Oamenii nu vor să plece pentru a obține un serviciu public de calitate, un job de calitate sau acces la educație. Și-ar dori toate aceste lucruri acasă. Și Europa trebuie să contribuie mai mult, mai țintit, la dezvoltarea acestor servicii acasă”, a spus vicepreședinta Comisiei Europene, insistând că agenda socială trebuie să rămână o componentă esențială a proiectului european.
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru Drepturi Sociale, Competențe, Locuri de Muncă de Calitate și Pregătire pentru Crize, Roxana Mînzatu, se află astăzi la București pentru a participa la o masă rotundă ministerială și la o conferință de nivel înalt privind viitorul Politicii de Coeziune. Discuțiile acoperă revizuirea la jumătatea perioadei a Politicii de Coeziune și rolul acesteia în viitorul Cadrului Financiar Multianual, cu accent pe dezvoltare durabilă, competitivitate economică și reziliența regiunilor europene.
Pe lângă participarea la dezbateri, Mînzatu va avea o întâlnire bilaterală cu Nataša Mikuš Žigman, ministra dezvoltării regionale și fondurilor europene din Croația.
La nivelul discuțiilor din plen, sunt prezenți și președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul Ilie Bolojan, Kata Tüttő, președinta Comitetului European al Regiunilor, Siegfried Mureșan, raportor al Parlamentului European pentru CFM, Dragoș Pîslaru, ministrul român al Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și miniștrii Coeziunii din statele membre participante.
COMISIA EUROPEANA
Procedura de infringement: Comisia Europeană cere României și altor 25 de țări UE să transpună integral în legislația națională directiva privind eficiența energetică
Comisia Europeană ia măsuri împotriva mai multor state membre ale U E care nu au transmis Comisiei măsurile de transpunere a directivelor UE în legislația lor națională.
Potrivit unui comunicat al executivului european, aceste state membre, printre care și România, nu au transpus integral directiva privind eficiența energetică. Termenul limită pentru transpunere a expirat recent, iar Comisia le solicită să ia măsuri imediate pentru a-și alinia legislația la cerințele UE.
Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere acestor state membre, acordându-le două luni pentru a răspunde și a finaliza transpunerea directivelor. În cazul în care acestea nu se conformează, Comisia poate trece la etapa următoare și emite un aviz motivat.
Comisia solicită statelor membre să transpună normele consolidate privind eficiența energetică
Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, trimițând scrisori de punere în întârziere către Belgia, Bulgaria, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda și Suedia pentru necomunicarea transpunerii integrale a Directivei (UE) 2023/1791 privind eficiența energetică.
Directiva a fost adoptată în 2023, iar statele membre trebuiau să notifice transpunerea acesteia până la 11 octombrie 2025, cu excepția unor dispoziții specifice, cum ar fi cele privind raportarea, pentru care erau prevăzute termene specifice.
Noile norme stabilesc un obiectiv obligatoriu de reducere cu 11,7 % a consumului final de energie în UE până în 2030 (față de previziunile pentru 2020). Directiva impune, de asemenea, țărilor UE să se asigure că sectorul public dă exemplu, reducând propriul consum final de energie cu 1,9 % în fiecare an (față de nivelurile din 2021) și renovând cel puțin 3 % din clădirile publice anual.
Noile norme promovează, de asemenea, crearea de „ghișee unice” la nivel național, care sunt mecanisme ce oferă consiliere gratuită, îndrumare și sprijin practic pentru măsuri de eficiență energetică și renovare, facilitând acest proces în special pentru gospodăriile vulnerabile și pentru cele care locuiesc în clădiri cu cea mai slabă performanță energetică.
Statele membre trebuie să se asigure că centrele de date raportează datele privind eficiența energetică. Directiva promovează serviciile de eficiență energetică, inclusiv prin intermediul companiilor de servicii energetice și al soluțiilor inovatoare de finanțare.
Până în prezent, numai Cehia a notificat transpunerea integrală a directivei în termenul legal.
Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere celorlalte 26 de state membre. Acestea au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde, a finaliza transpunerea și a notifica Comisia. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Nicușor Dan cere o “democrație în comunicarea” statului. Digitalizarea este despre a da timp oamenilor, economiei, românilor din diaspora și statului într-o competiție tot mai dură
Oana Țoiu și Péter Szijjártó, consultări la București cu accent pe relația pragmatică România-Ungaria și avansarea parcursului european al R. Moldova și Ucrainei
Violența împotriva femeilor este „inacceptabilă”, subliniază Comisia Europeană: Stoparea acesteia reprezintă o responsabilitate comună. Împreună, putem și trebuie să realizăm acest lucru
Confederația Patronală Concordia solicită Guvernului eliminarea de urgență a impozitului minim pe cifra de afaceri: „O măsură fiscală profund nocivă”
Eurodeputații din comisiile de specialitate din PE pledează pentru un „Schengen militar”. Gheorghe Falcă: În fața riscurilor de securitate de pe flancul estic, viteza înseamnă protecție
Casa Albă afirmă că Donald Trump rămâne optimist în legătură cu negocierile de pace privind Ucraina
Europa își pune în pericol propriul viitor pierzând trenul în ceea ce privește inteligența artificială, avertizează președinta BCE: Trebuie să elimine rapid obstacolele care împiedică răspândirea acestei noi tehnologii
Macron îi îndeamnă pe europeni să „decidă singuri” asupra utilizării activelor rusești înghețate: „Ne dorim pacea, dar nu o capitulare”
Bolojan: Fiecare caz de femicid, o dramă socială și un semnal că statul trebuie să facă mai mult. Femeile merită o viață fără discriminare, hărțuire, abuz sau violență
“Revenirea Taiwanului la China este parte integrantă a ordinii mondiale”, îi transmite Xi lui Trump. Liderul SUA va fi primit anul viitor la Beijing
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
Trending
- U.E.6 days ago
Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea
- EVENIMENTE6 days ago
“MAKE it in ROMANIA”, prima conferință dedicată consolidării industriei naționale de apărare, are loc la București, sub egida BSDA
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate
- U.E.4 days ago
Luxemburg introduce de la 1 ianuarie o taxă de 2 euro pe coletele mici provenite din afara UE, inclusiv cele comandate de pe platformele chineze Shein și Temu
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană