Rectorul UMFCD, Viorel Jinga, subliniază importanța continuării programelor de screening finanțate din fonduri europene și după încheierea finanțării

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, prof. univ. dr. Viorel Jinga, a pledat pentru asigurarea continuității programelor de prevenție și screening dezvoltate cu ajutorul fondurilor europene, subliniind că succesul unor astfel de investiții se calculează și prin capacitatea sistemului de a le menține funcționale după încheierea finanțării europene.

„Prevenția nu poate fi realizată de o singură instituție. Este nevoie de o rețea de oameni și de instituții care lucrează împreună, având obiective comune și responsabilități clare. Îmi doresc ca această colaborare să continue și după încheierea finanțării. Pentru că adevărata performanță a unui proiect european nu este ceea ce reușește să realizeze în perioada de implementare, ci ceea ce rămâne funcțional după finalizarea lui”, a declarat rectorul UMF „Carol Davila” la lansarea proiectului CLARA ,o inițiativă dedicată dezvoltării screeningului pentru cancerul de col uterin în România, care beneficiază de o finanțare nerambursabilă de aproximativ 47 de milioane de euro.

Viorel Jinga a atras atenția și asupra uneia dintre contradicțiile sistemului sanitar românesc: deși există instrumentele medicale necesare pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului de col uterin, acestea nu ajung întotdeauna la persoanele care au cea mai mare nevoie de ele.

„Știm ce trebuie să facem, avem instrumentele medicale necesare, dar nu reușim întotdeauna să ajungem la oamenii care au cea mai mare nevoie de ele”, a explicat acesta.

De asemenea, rectorul UMFCD a insistat asupra necesității reducerii inegalităților în accesul la servicii medicale, în special pentru femeile din mediul rural și din comunitățile vulnerabile: „Dreptul la prevenție nu trebuie să depindă de codul poștal, de nivelul de educație sau de veniturile unei persoane. Aceasta este, în opinia mea, una dintre cele mai importante mize ale acestui proiect CLARA.”

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Ce își propune proiectul CLARA:

Obiectivul general al proiectului este lărgirea accesului egal, în timp util, echitabil și nediscriminatoriu la servicii de sănătate de calitate și cost-eficace, centrate pe pacient, pentru 272.256 de persoane din grupul țintă.

Proiectul urmărește consolidarea capacității programului național de screening prin instrumente de lucru actualizate, formarea personalului, mobilizarea comunităților vulnerabile, testarea propriu-zisă și monitorizarea calității.