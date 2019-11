Viorica Dăncilă a votat: Pentru o Românie care să meargă înainte și pentru un mandat în care să vedem mai multă implicare, mai multă muncă

Candidatul PSD la funcția de președinte, Viorica Dăncilă, a declarat duminică, la ieșirea de la urne, că a votat pentru o Românie care să meargă înainte și a votat cu inima și din inimă pentru români.

”Am votat pentru o Românie care să meargă înainte, nu înapoi spre vremuri în care nu aveam drepturi și libertăți. (…) Am votat pentru un mandat la Cotroceni în care să vedem mai multă implicare, mai multă muncă, mai mult respect și devotament pentru poporul român și pentru interesele noastre naționale. Am votat cu inima și din inimă pentru România și pentru români. Cine se scoală de dimineață ajunge de departe, nu?”, a spus Dăncilă.

Peste 18 milioane de români sunt așteptați duminică la urne pentru a alege președintele țării în următorii cinci ani, funcția supremă în stat pentru care cetățenii au de optat între președintele Klaus Iohannis, candidatul PNL, și fostul prim-ministru Viorica Dăncilă, candidatul PSD.

Ziua votului la turul al doilea al alegerilor prezidențiale pentru românii din țară a început duminică la ora 7:00, în timp ce în străinătate, la fel ca și în primul tur, continuă a treia zi la urne pentru românii din diaspora. Vineri au votat peste 111.000 de cetățeni, în creștere față de primul tur, iar sâmbătă prezența cumulată la vot a ajuns la peste 380.000 de români, cu peste 90.000 de voturi față de același interval de referință din primul tur al alegerilor când au votat peste 292.000 de români.

