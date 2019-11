Viorica Dăncilă: Am votat pentru o Românie a bunăstării, sigură și demnă, o Românie unită, în care fiecare român să se regăsească în deciziile președintelui

Liderul Partidului Social Democrat (PSD), Viorica Dăncilă, a votat duminică dimineață, în Bucurețti, fiind însoțită de soțul ei, dar și de fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, informează Digi24.

”Am votat pentru o Românie a bunăstării, sigură și demnă”, a menționat aceasta după ce și-a exercitat dreptul de vot.

”Am votat pt o Românie a bunăstării, o Românie a drepturilor garantate, o Românie sigură și demnă în care românii să nu trăiască cu teama zilei de mâine că nu au ce pune pe masă, că nu au bani pentru medicamente sau pentru facturi. Am votat împotriva tăierilor de pensii și salarii, am votat împotriva austerității. Am votat pentru o Românie unită, în care fiecare român să se regăsească în deciziile președintelui”, a declarat Viorica Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidențiale.

Aceasta a adresat un îndem românilor să iasă la vot.

”Toți românii trebuie să contribuie la creionarea viitorului, atât pentru nepoții și copii noștri, dar și pentru ceilalți români care trebuie să rămână în țara lor și să aibă un trai mai bun”, a completat fostul premier.

Peste 18 milioane de români sunt așteptați duminică la urne pentru a alege președintele țării în următorii cinci ani. Ziua votului pentru românii din țară a început duminică la ora 7:00, în timp ce în străinătate continuă a treia zi la urne pentru românii din diaspora, fiind pentru prima dată când cetățenii din afara țării pot vota pe parcursul a mai multor zile.

Principalii candidați la funcția supremă în stat sunt actualul președinte Klaus Iohannis (PNL), fostul premier Viorica Dăncilă (PSD), deputatul Dan Barna (Alianța USR-PLUS), fostul europarlamentar Mircea Diaconu (independent susținut de ALDE și Pro România), diplomatul Theodor Paleologu (Partidul Mișcarea Populară) și Kelemen Hunor, din partea UDMR.

Primele rezultate ale alegerilor prezidențiale 2019 vor fi cele de tip exit poll, la ora 21:00, trei case de sondare fiind acreditate pentru acest scrutin: IRES, Curs și Avangarde.