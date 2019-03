Viorica Dăncilă în cadrul ceremoniei de inaugurare a avioanelor F16: România va continua să rămână un partener de încredere, ferm angajat în consolidarea alianței transatlantice

La 15 ani de la aderarea la Alianța Nord-Atlantică, România a marcat joi un moment istoric pentru eforturile sale în direcția modernizării și înzestrării militare, când escadrila de avioane F-16 aflată în dotarea Forțelor Aeriane Române a fost operaționalizat, intrând în serviciul de luptă permanent poliţie aeriană, sub comandă naţională.

Ceremonia a avut loc Baza 86 Aeriană Borcea în prezența premierului Viorica Dăncilă și a ministrului Apărării Gabriel Leș, avioanele F-16 urmează să execute prima lor misiune de poliție aeriană, în aceeași zi în care secretarul general al NATO a prezentat raportul anual al Alianței privind angajamentele și contribuțiile țărilor membre la securitatea euro-atlantică.

,,Este o zi importantă pentru Forţele Aeriene Române care pot opera, de astăzi, pentru apărarea spațiului aerian național, cele mai performante aeronave de luptă din dotare, dar și pentru România, care a reușit să întărească în mod semnificativ capabilitățile noastre de apărare.”, a declarat Viorica Dăncilă în începutul ceremoniei.

Înaltul oficial susține că va exista în continuare sprijin din partea Guvernului României pentru continuarea acestui proces de modernizare.

Reamintim că în luna ianuarie la Bruxelles, premierul român a avut o întrevedere cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. ,,Contribuția țării noastre la întărirea securităţii comune, la consolidarea NATO ca alianță puternică și sigură, este recunoscută și extrem de apreciată. Profesionalismul și dedicarea militarilor noștri fac cinste României și onorează drapelul sub care își desfășoară misiunile.”, susține premierul.

Ca stat care deține Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, dar și ca membru activ al comunității europene și Alianței Nord-Atlantice, România acordă o atenție deosebită Parteneriatului NATO-UE. În ceea ce privește dimensiunea de securitate, acțiunile comunității europene trebuie să fie complementare celor ale Alianței, mai ales în contextul provocărilor comune.

Atât la Bruxelles, cât și la ceremonia de astăzi, Viorica Dăncilă a subliniat că România ,,va continua să rămână un partener de încredere, ferm angajat în consolidarea alianței transatlantice. Ne-am îndeplinit și vom continua să ne îndeplinim toate responsabilitățile ce ne revin ca partener NATO.”

Referitor la investițiile în demoneiul apărării, Viorica Dăncilă a anunțat că ,,participăm activ la misiunile comune în teatrele de operații. Suntem deja în al treilea an de alocare a două procente din PIB pentru apărare, nivel pe care îl vom menține. Vom crește de la an la an alocările pentru apărarea națională, iar în centrul acestui angajament se află programele strategice de înzestrare, așa cum am prevăzut în Programul de Guvernare.”

