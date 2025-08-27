Vizita liderilor europeni la Chișinău încununează o vară plină de reușite în relația UE – R. Moldova, spre nefericirea Rusiei, subliniază eurodeputatul Siegfried Mureșan

Vizita liderilor europeni la Chișinău încununează o vară plină de reușite în relația UE – Republica Moldova, spre nefericirea Rusiei, a subliniat eurodeputatul Siegfried Mureșan, președinte al Delegației la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova.

„Trei dintre cei mai importanți lideri europeni – președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk – sunt așteptați astăzi la Chișinău pentru a-și arăta sprijinul față de parcursul european al Republicii Moldova. Este un mesaj puternic de sprijin și de unitate pe care Europa îl transmite în contextul în care, în ultimele săptămâni, agresiunea Rusiei împotriva Republicii Moldova s-a intensificat”, evidențiază Mureșan într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Eurodeputatul a atras atenția asupra încercărilor repetate ale Rusiei de a destabiliza Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare din toamnă, „sperând să frâneze drumul european” al țării.

Siegfried Mureșan a arătat și care este motivul pentru care Moscova nu slăbește acțiunile destabilizatoare.

„Acțiunile tot mai frecvente și mai agresive ale Rusiei trebuie înțelese și ca o reacție de iritare la succesele obținute în această vară în relația UE – Moldova”, a evidențiat eurodeputatul, prezentând o serie de reușite ale Chișinăului:

Pe 4 iulie a avut loc primul Summit UE – Republica Moldova, la care au participat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Cu acest prilej, a fost reiterat sprijinul UE pentru procesul de aderare al Republicii Moldova.

Tot în cadrul summitului a fost anunțată debursarea prefinanțării de 270 milioane de euro din Planul de Creștere de 1,9 miliarde de euro, cel mai mare pachet de sprijin obținut vreodată la nivel european pentru Republica Moldova.

În iulie, Comisia Europeană și Republica Moldova au ajuns la un acord privind majorarea cotelor de export pentru produsele moldovenești care nu beneficiază încă de liberalizare deplină (prune, struguri de masă, mere și cireșe). Este o măsură pentru care Parlamentul European a insistat în ultimul an. Ea va sprijini agricultorii din Moldova prin venituri mai stabile și previzibile, crescând totodată încrederea investitorilor.

De asemenea, Republica Moldova a ajuns la un acord cu Uniunea Europeană privind aderarea la programul european „Europa Creativă”, prin care artiștii și sectorul cultural vor putea beneficia de sprijin financiar direct din bugetul Uniunii Europene.

„Toate aceste realizări se datorează atât sprijinului liderilor europeni, cât și eforturilor conducerii Republicii Moldova, în frunte cu președinta Maia Sandu, care au folosit lunile de vară pentru a accelera drumul european al țării. Mă aștept ca următoarele luni să fie la fel de pline de progrese în relația UE – Moldova, în ciuda Federației Ruse! Să nu uităm: nu poate Rusia să manipuleze și să șantajeze Republica Moldova cât poate Uniunea Europeană să ajute Republica Moldova”, a conchis Siegfried Mureșan.

Președintele Franței, Emmanuel Macron,cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, sunt așteptați la Chișinău pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova, pentru a-și arăta sprjinul pentru parcursul european al acestei țări.

Cu câteva zile în urmă, tot într-o zi istorică, la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, și premierul Ilie Bolojan a mers în Republica Moldova pentru a reitera sprijinul României pentru drumul irevesibil către UE.

Țara vecină organizează pe 28 septembrie alegeri parlamentare, considerate cruciale pentru viitorul său european, pe care Rusia încearcă să îl deturneze prin acțiuni de ingerință, dezinformare și manipulare.