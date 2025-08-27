EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Vizita liderilor europeni la Chișinău încununează o vară plină de reușite în relația UE – R. Moldova, spre nefericirea Rusiei, subliniază eurodeputatul Siegfried Mureșan
Vizita liderilor europeni la Chișinău încununează o vară plină de reușite în relația UE – Republica Moldova, spre nefericirea Rusiei, a subliniat eurodeputatul Siegfried Mureșan, președinte al Delegației la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova.
„Trei dintre cei mai importanți lideri europeni – președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk – sunt așteptați astăzi la Chișinău pentru a-și arăta sprijinul față de parcursul european al Republicii Moldova. Este un mesaj puternic de sprijin și de unitate pe care Europa îl transmite în contextul în care, în ultimele săptămâni, agresiunea Rusiei împotriva Republicii Moldova s-a intensificat”, evidențiază Mureșan într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Eurodeputatul a atras atenția asupra încercărilor repetate ale Rusiei de a destabiliza Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare din toamnă, „sperând să frâneze drumul european” al țării.
Siegfried Mureșan a arătat și care este motivul pentru care Moscova nu slăbește acțiunile destabilizatoare.
„Acțiunile tot mai frecvente și mai agresive ale Rusiei trebuie înțelese și ca o reacție de iritare la succesele obținute în această vară în relația UE – Moldova”, a evidențiat eurodeputatul, prezentând o serie de reușite ale Chișinăului:
- Pe 4 iulie a avut loc primul Summit UE – Republica Moldova, la care au participat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Cu acest prilej, a fost reiterat sprijinul UE pentru procesul de aderare al Republicii Moldova.
- Tot în cadrul summitului a fost anunțată debursarea prefinanțării de 270 milioane de euro din Planul de Creștere de 1,9 miliarde de euro, cel mai mare pachet de sprijin obținut vreodată la nivel european pentru Republica Moldova.
- În iulie, Comisia Europeană și Republica Moldova au ajuns la un acord privind majorarea cotelor de export pentru produsele moldovenești care nu beneficiază încă de liberalizare deplină (prune, struguri de masă, mere și cireșe). Este o măsură pentru care Parlamentul European a insistat în ultimul an. Ea va sprijini agricultorii din Moldova prin venituri mai stabile și previzibile, crescând totodată încrederea investitorilor.
- De asemenea, Republica Moldova a ajuns la un acord cu Uniunea Europeană privind aderarea la programul european „Europa Creativă”, prin care artiștii și sectorul cultural vor putea beneficia de sprijin financiar direct din bugetul Uniunii Europene.
„Toate aceste realizări se datorează atât sprijinului liderilor europeni, cât și eforturilor conducerii Republicii Moldova, în frunte cu președinta Maia Sandu, care au folosit lunile de vară pentru a accelera drumul european al țării. Mă aștept ca următoarele luni să fie la fel de pline de progrese în relația UE – Moldova, în ciuda Federației Ruse! Să nu uităm: nu poate Rusia să manipuleze și să șantajeze Republica Moldova cât poate Uniunea Europeană să ajute Republica Moldova”, a conchis Siegfried Mureșan.
Președintele Franței, Emmanuel Macron,cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, sunt așteptați la Chișinău pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova, pentru a-și arăta sprjinul pentru parcursul european al acestei țări.
Cu câteva zile în urmă, tot într-o zi istorică, la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, și premierul Ilie Bolojan a mers în Republica Moldova pentru a reitera sprijinul României pentru drumul irevesibil către UE.
Citiți și: De la Chișinău și la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, Ilie Bolojan reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova: Vă vom susține ca un prieten statornic pe drumul ireversibil către UE
“Contracararea interferențelor străine care destabilizează” viitorul european al R. Moldova, punctul central al întâlnirii Maia Sandu – Ilie Bolojan, la Chișinău
Ilie Bolojan, primul lider român care vizitează R. Moldova pe 23 august, a dat startul desantului european la Chișinău în “semn de atașament pentru românii basarabeni”: Suntem din aceeaşi vatră, acelaşi sânge. Prin aderarea la UE, Moldova se poate desprinde definitiv de urmările Pactului Ribbentrop-Molotov
Țara vecină organizează pe 28 septembrie alegeri parlamentare, considerate cruciale pentru viitorul său european, pe care Rusia încearcă să îl deturneze prin acțiuni de ingerință, dezinformare și manipulare.
Eurodeputatul Gheorghe Falcă, discuții cu președintele Nicușor Dan: Consolidarea influenței externe a României, esențială
Cu prilejul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, eurodeputatul Gheorghe Falcă a discutat cu președintele României, Nicușor Dan, cu privire la consolidarea influenței externe a țării noastre prin mecanisme politice sau diplomatice specifice.
„Am abordat subiecte legate de agenda de politică externă a Parlamentului European, precum extinderea UE, de situația românilor din Ungaria sau Serbia, dar și de consolidarea influenței externe a țării noastre prin mecanisme politice sau diplomatice specifice. Am convenit, împreună cu domnul Președinte, să continuăm dialogul curând, la Bruxelles”, a transmis deputatul european într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.
Potrivit europarlamentarului român, România ar trebui să acționeze cu ambiție pe plan extern, având în vedere contextul geopolitic actual: „În calitate de europarlamentar român și liberal, am făcut și voi continua să fac tot ce ține de mine pentru a sprijini aceste eforturi.”
Gheorghe Falcă a salutat mesajul președintelui adresat diplomaților români, reafirmând importanța acesteia în atingerea obiectivelor României pe plan extern: „Mă bucur de asemenea că domnul Președinte a transmis diplomaților români semnale puternice în acest sens și, desigur, întregul său suport personal și instituțional. De aceea, cred că diplomația română, în perioada următoare, va obține pentru noi toți, și alături de toți cei care suntem implicați, rezultate foarte bune pentru România și pentru poziția noastră în Europa.”
Eurodeputatul Dan Motreanu a interpelat Comisia Europeană cu privire la abordarea singurătății ca problemă de sănătate publică în Europa
Eurodeputatul Dan Motreanu a interpelat Comisia Europeană cu privire la singurătății ca problemă de sănătate publică în Europa.
13 % dintre europeni se simt singuri foarte des sau tot timpul, iar 36 % declară că se simt singuri ocazional, potrivit unui studiu recent al Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene.
„Singurătatea este identificată ca fiind o problemă de sănătate publică, deoarece persoanele izolate sunt cu 22 % mai expuse riscului de a dezvolta boli cronice”, a explicat europarlamentarul.
„Fondul Social European Plus (FSE+) sprijină dezvoltarea de inițiative care promovează legăturile sociale prin ocuparea forței de muncă, educație și incluziune socială. Contribuția UE pentru investiții în incluziunea socială este de 30 de miliarde de euro”, i-a răspuns comisarul european pentru Sănătate, Olivér Várhelyi.
Oficialul Comisiei Europene i-a mai transmis eurodeputatului că „toate statele membre respectă cerința prevăzută în Regulamentul FSE+ de a aloca cel puțin 25 % din resursele lor în cadrul gestiunii partajate pentru a promova incluziunea socială”.
„Aceasta include acțiuni specifice pentru persoanele vulnerabile și comunitățile marginalizate care sunt expuse unui risc mai mare de singurătate, de exemplu persoanele în vârstă care sunt afectate în mod disproporționat de singurătate”, a mai arătat Várhelyi în răspunsul către Dan Motreanu.
De asemenea, comisarul european pentru Sănătate a amintit că „în România, proiectul Geras (care generează servicii integrate eficiente, rapide, active și durabile pentru persoanele în vârstă) a abordat izolarea în rândul a peste 220 de persoane în vârstă prin sprijin adaptat și inițiative de consolidare a comunității”.
Bugetul total pentru perioada 2019-2022 a fost de 558.000 de euro, din care contribuția UE a fost de 474.850 de euro.
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, și președinta CoR subliniază nevoia unui viitor buget al UE care „tratează problemele societale și ține cont de prioritățile comunităților locale”
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a discutat cu președinta Comitetului European al Regiunilor, Kata Tüttő, despre „importanța programelor europene și naționale de dezvoltare locală”.
Eurodeputatul a participat la evenimentului organizat de grupul PES din Comitetul European al Regiunilor și de Delegația României în CoR, condusă de doamna primar Mariana Gâju.
„Vocea autorităților locale trebuie auzită atât la Bruxelles cât și la București. Astăzi (n.r. luni), împreună cu președinta Comitetului European al Regiunilor, Kata Tüttő, o voce puternică a social-democrației europene, am avut ocazia să reiterăm acest mesaj, să subliniem nevoia unui viitor buget al Uniunii Europene care tratează problemele societale și ține cont de prioritățile comunităților locale”, a arătat Victor Negrescu.
Eurodeputatul a reliefat importanța ridicării barierelor birocratice din calea cooperării autorităților de la nivel local și european.
„O Uniune Europeană puternică este cea în care sinergia între nivelul local și cel european funcționează fără bariere sau birocrație excesivă. Aceasta este construcția europeană pe care mi-o doresc”, a arătat vicepreședintele Parlamentului European.
Și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut un dialog cu președinta Comitetului European al Regiunilor, Kata Tüttő, tema fiind rolul esențial al administrațiilor locale în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.
Coordonarea dintre autoritățile naționale, din Parlamentul European și Comitetul European al Regiunilor, forumul reprezentanților regiunilor și orașelor din UE, s-a intensificat în contextul în care Comisia Europeană a propus la 16 iulie un buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034 de 2000 de miliarde de euro, o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual anterior.
Viitorul buget multianual al UE este construit pe trei piloni. Primul dintre aceștia prevede o comasare a politicilor tradiționale, politica agricolă comună și politica de coeziune.
Prin urmare, statele membre vor fi nevoite să prezinte planuri de parteneriat naționale și regionale pentru a accesa fondurile respective.
Ceilalți doi piloni sunt cel al competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) și cel al Europei globale.
Propunerea de buget a fost întâmpinată cu critici de membrii legislativului european care au transmis că bugetul pe termen lung avansat de Comisie nu acoperă nevoile Uniunii Europene și resping comasarea celor două politici, cea de coeziune și agricolă comună.
Bugetul 2028-2034 propus de Comisia Europeană, reprezintă „o înghețare a investițiilor”, au avertizat eurodeputații, criticând introducerea agriculturii și coeziunii în „megafonduri-umbrelă”.
Trump găzduiește o „întâlnire de amploare” la Casa Albă pentru un plan privind viitorul post-conflict al Fâșiei Gaza
Kaja Kallas: Astăzi, pulsul Europei bate alături de Republica Moldova și de parcursul său către UE
Eurodeputatul Gheorghe Falcă, discuții cu președintele Nicușor Dan: Consolidarea influenței externe a României, esențială
Liderii instituțiilor UE își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova cu prilejul Zilei Independenței
Primarul Timișoarei Dominic Fritz, la Istanbul cu primari europeni, în solidaritate cu primarul încarcerat, Ekrem İmamoğlu, rival al președintelui Erdogan
Emmanuel Macron îi răspunde lui Netanyahu: „Ați jignit întreaga Franță” prin acuzațiile că „alimentăm focul antisemit”
Sprijinul necondiționat al României pentru R. Moldova, discutat la București de ministrul de externe moldovean cu Nicușor Dan și șefa diplomației române
Ilie Bolojan despre prioritizarea finanțărilor din PNRR: Fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte
SUA reafirmă angajamentul de a lucra cu Chișinăul pentru “protejarea suveranității naționale”, transmite Marco Rubio într-un mesaj de Ziua Independenței R. Moldova
