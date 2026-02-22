INTERVIURI
Vizita lui Nicușor Dan în SUA – “o gândire independentă a României”, apreciază James Carafano (Heritage): Trump este “un bătrân grăbit” ce are nevoie de o Europă capabilă în cursa cu China și Rusia
Participarea președintelui României, Nicușor Dan, la prima reuniune a Board of Peace de la Washington, prezidată de președintele SUA, Donald Trump, contribuie „ca un factor de construire a încrederii” între București și Washington și demonstrează „gândire independentă și leadership în regiune”, consideră James Carafano, de la The Heritage Foundation, un think tank conservator de top apropiat Partidului Republican și mișcării MAGA a președintelui Trump.
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la Washington, după vizita fulger a președintelui Dan, James Carafano – care ocupă poziția de consilier senior al vicepreședintelui Heritage Foundation – vorbește despre rolul României în Europa și în parteneriatul său cu Statele Unite, subliniind ce ar trebui să facă Bucureștiul în acest sens.
„Văd semne bune din partea acestui guvern”, a adăugat el din biroul său de la Heritage Foundation, aproape de Capitoliul SUA, referindu-se la guvernul de la București și la capacitatea administrației lui Dan de a promova un acord de securitate și economic între România și SUA.
De asemenea, el abordează câteva dintre problemele sensibile din cadrul alianței transatlantice, inclusiv viziunile ideologice ale Strategiei de Securitate Națională a SUA, arătând imaginea de ansamblu a unui “bătrân grăbit” în persoana lui Donald Trump și în care „Statele Unite au nevoie ca Europa și ceilalți aliați să fie structural capabili să susțină competiția în teatrele de operațiuni, în principal cu China și, la o scară mai mică, cu Rusia”.
România este ancora flancului estic. Ce urmează?
Întrebat despre părerea sa privind vizita președintelui Dan la Washington, Carafano a mers direct la una dintre tezele sale favorite – că România este una dintre cele trei țări extrem de critice, care reprezintă piesa centrală a descurajării NATO împotriva Rusiei.
„Una este, evident, Polonia. Polonia este noua Germanie de Vest. Este chiar în mijlocul liniei frontului. Este un obstacol masiv. (…) A doua cea mai importantă țară este Ucraina. Nu contează dacă Ucraina este în NATO sau nu, pentru că rușii nu pot ataca NATO și să treacă pur și simplu pe lângă Ucraina. Ucraina este un factor pentru ruși, fie că face parte din NATO sau nu. Face parte din viitorul descurajării NATO. Iar a treia este România. România este indispensabilă. Este ancora flancului estic, chiar la Marea Neagră. Din punct de vedere al securității, România este importantă”, a argumentat el.
Din perspectiva sa, această poziție strategică a României se poate traduce în dinamica cooperării cu SUA pe partea de securitate și pe cea economică, aceasta din urmă concentrându-se pe energie, minerale critice și dezvoltare economică.
„Cred că acest lucru s-a reflectat în vizita președintelui Dan aici, în ceea ce aduce România la masă și care este valoros pentru SUA, atât din perspectiva economică, cât și din perspectiva securității economice, energie convențională, energie nucleară, dezvoltarea mineralelor critice, atât în upstream, cât și în downstream, o platformă pentru viitoarea integrare economică a Moldovei și Ucrainei în economia mai largă a Europei, conectarea la Marea Neagră, dezvoltarea portului Constanța. Și toate acestea sunt exact în interesul Americii”, a afirmat Carafano.
Mare, frumos și îndrăzneț – Cum să atragi interesul lui Trump
Întrebat cum poate România să încadreze toate acestea sub umbrela parteneriatului strategic, consilierul senior de la Heritage Foundation a prezentat o abordare legată de interesele președintelui SUA, Donald Trump.
„Trump apreciază acordurile care sunt mari, îndrăznețe și frumoase”, unde „mare” combină toate activitățile economice și de securitate masive pe care SUA și România le-ar putea desfășura împreună.
„Frumos se referă la multe lucruri importante pentru Statele Unite”, a adăugat el, fiind întrerupt: „De exemplu, să fii aici la prima reuniune a Consiliului pentru Pace”.
Participarea lui Nicușor Dan la întâlnirea BoP – „o gândire independentă a României”
Potrivit lui Carafano, gestul președintelui Dan de a fi prezent la prima reuniune a Board of Peace este „o gândire independentă a României” care este respectată la Washington.
„Cred că acest lucru ajută la construirea încrederii. De asemenea, cred că este bine pentru România. Demonstrează gândire independentă a României și leadership în regiune și faptul că nu ni se va spune cum să acționăm pe scena mondială”, a spus el, referindu-se la participarea lui Nicușor Dan la prima reuniune BoP.
Continuând cu a treia parte – să fii îndrăzneț –, expertul de la Heritage Foundation se referă la punerea pe masă a unui acord care să fie bun pentru SUA și bun pentru România.
De la mare, frumos și îndrăzneț la… România – poarta Coridorului de Mijloc către Europa
„Și apoi te uiți la celelalte interese ale Americii. Foarte interesată de Coridorul de Mijlociu, care conectează Caucazul de Sud și Asia Centrală. România este importantă pentru că România este cu adevărat poarta, din Coridorul Mijlociu către Europa”, a spus James Carafano, precizând că aceeași viziune este valabilă și pentru Coridorul Orientului Mijlociu, care va conecta sud-estul Europei.
Potrivit lui, România are nevoie de o viziune îndrăzneață pentru a formula un întreg pachet de acorduri. „Văd semne bune din partea acestui guvern. Trebuie să fii proactiv, și acesta este un lucru pe care l-am văzut peste tot”, a adăugat expertul american în securitate și politică externă, referindu-se la guvernul de la București și la administrația președintelui Dan.
Poziția SUA față de o Europă în „declin” către „dispariția civilizațională”: Nu e ideologie, e pragmatism
În interviul acordat pentru CaleaEuropeană.ro, James Carafano a respins ideea unui conflict euro-atlantic între valori și interese, deseori prezentat ca atare, dar a recunoscut că administrația actuală a SUA și principalele țări europene au opinii diferite despre libertatea de exprimare și migrație.
„Îngrijorările americane cu privire la viitorul Europei, competitivitatea, securitatea și nivelul libertății în Europa sunt reale pentru că vrem și avem nevoie de Europa ca partener puternic. Abordarea copleșitoare a acestui președinte în politica externă este pragmatismul. (…) Și pentru că este pragmatic, nu înseamnă că este lipsit de valori”, a spus el.
A fi pragmatic înseamnă că administrația SUA lucrează cu partenerii pentru a avansa interesele Americii, indiferent de orientarea politică a aliaților săi, a spus Carafano, întrebat dacă critica la adresa Europei din Strategia de Securitate Națională a SUA este o gândire strategică sau o retorică politică.
Din punctul său de vedere, Europa nu este un continent în declin. Are un viitor promițător dacă abordează provocările fundamentale, precum demografia și creșterea, cu prețuri la energie inacceptabil de mari care împiedică dezvoltarea reală și păstrarea libertății de exprimare.
„Am spus mereu că dacă Europa ar fi o acțiune la bursă, aș cumpăra acțiuni Europa”, a afirmat Carafano, observând că chiar și europenii care nu sunt de acord cu președintele SUA văd provocările continentului.
Trump vrea o Europă puternică, liberă și sigură. Dar nu unită?
Expertul de la Heritage Foundation nu a susținut ideea că SUA încurajează fragmentarea internă a UE, subliniind că obiectivul american este o Europă puternică, liberă și sigură.
„Această administrație va lucra cu oricine poate aduce Europa acolo. Pentru că acesta este în interesul nostru. (…) Mulți oameni se concentrează pe comentariile negative din strategia de securitate națională și ignoră propoziția de la final care spune că Europa este un partener strategic critic pentru Statele Unite”, a deplâns el, după ce mass-media și analiștii europeni au subliniat criticile adresate Europei în documentul strategic al administrației SUA.
Carafano a făcut referire și la vizita secretarului de stat Marco Rubio în Slovacia și Ungaria, țări conduse de premierii Robert Fico și Viktor Orban, mai apropiate de Donald Trump și aflate în tensiuni politice cu instituțiile UE.
„Oamenii spun că Rubio a mers în Slovacia și Ungaria pentru că le place de ele. Dar a mers și ca să întrebe: cum veți renunța la energia rusească? Pentru că faptul că depindeți de energia rusă și de importurile de energie rusească doar alimentează războiul împotriva Europei”, a insistat el.
Întrebat despre lipsa expresiei „Europa unită” din sintagma „o Europă puternică, liberă și sigură”, James Carafano a răspuns că conservatorii americani văd Europa ca pe o colecție de state naționale, criticând ideea unei structuri unice de guvernanță.
„Ce înțeleg conservatorii americani prin Europa întreagă este o Europă care este întreagă, liberă, prosperă și sigură. (…) Ideea noastră de Europa întreagă sunt aceste state naționale care cooperează și colaborează între ele pentru beneficii reciproce. Nu înseamnă diminuarea suveranității naționale. Și, sincer, aș argumenta că diminuarea suveranității creează multe dintre problemele din Europa”, a explicat el.
Carafano a mers mai departe și a criticat politica energetică europeană condusă de Bruxelles. El a contestat ideea că consolidarea puterii ar favoriza competitivitatea, libertatea și securitatea.
„Avem o politică energetică care este într-adevăr condusă de Bruxelles, ceea ce duce la prețuri mai mari, energie mai puțină și mai puțin fiabilă. Aproape că a dus la faptul ca Europa să devină complet, înainte de războiul din Ucraina, dependentă de gazul rusesc”, a adăugat expertul american în securitate și politică externă.
Din punctul său de vedere, ideea unui superstat european este „deja moartă”. „Cred că noțiunea că ne îndreptăm spre un superstat european este o idee deja moartă. Și nu este vorba de dorința mea sau de proiectarea mea asupra Europei”, a subliniat Carafano.
Trump este un „bătrân grăbit” care petrece mai mult timp pe Europa și Orientul Mijlociu decât pe China
Descriind-l pe Donald Trump ca pe un „bătrân grăbit”, Senior Counselor al Heritage Foundation a susținut viziunea pragmatică a politicii externe americane și a recunoscut că Statele Unite nu pot acționa singure pe scena globală.
„Statele Unite nu pot acționa singure. De fapt, nu există nicio putere în lume astăzi care să poată recrea ceea ce ai avut în Războiul Rece sau în era imperialismului, cu o sferă de influență asupra unei zone semnificative unde ai armată. Nu avem așa ceva. Nimeni nu are asta în lume astăzi”, a subliniat el.
Carafano a cerut să se analizeze acțiunile administrației SUA pentru a vedea că nu este izolaționistă, ci, dimpotrivă, se concentrează pe trei teatre principale: Europa, Orientul Mijlociu și Asia.
În același timp, el a pus sub semnul întrebării mult-discutatul pivot american către Asia. „Dacă te uiți la primul an al președintelui în funcție, a petrecut mult mai mult timp pe afacerile europene și pe afacerile din Orientul Mijlociu decât pe Asia”, a spus Carafano.
„Statele Unite au nevoie ca Europa și ceilalți aliați să fie structural capabili să susțină competiția în teatre, în principal cu China și, la o scară mai mică, cu Rusia. Reflectă esența celei de-a doua președinții a lui Trump. Îl numesc pe Donald Trump bătrânul grăbit”, a subliniat expertul în politică externă și securitate.
Ca un bătrân grăbit, Trump mai are trei ani pentru a-și lăsa amprenta asupra jocului global al puterii americane, pe care Carafano îl vede prin prisma păcii prin putere și a creșterii și prosperității economice. „Pentru a face asta, are nevoie de prieteni și aliați în toate cele trei teatre”, a afirmat Senior Counselor al Heritage Foundation, contestând ideea că acest președinte SUA ar fi „izolaționist”.
INTERVIU | Matthew Kroenig (Atlantic Council), după vizita lui Nicușor Dan în SUA: Trump prețuiește relațiile personale mai mult ca orice președinte; SUA nu urmăresc fragmentarea ideologică a Europei
România, ca aliat important al SUA și actor major pe Flancul Estic, ar trebui să învețe de la alți actori și lideri transatlantici și „să construiască o legătură” cu președintele american Donald Trump, afirmă Matthew Kroenig de la Atlantic Council, într-un interviu exclusiv acordat CaleaEuropeană.ro.
Vicepreședinte al Atlantic Council, Kroenig a vorbit pentru CaleaEuropeană.ro după vizita-fulger a președintelui Nicușor Dan la Washington și a subliniat că România și SUA „au fundația pentru o bună relație bilaterală”.
El consideră că afirmațiile făcute de vicepreședintele JD Vance la München anul trecut – „România anulând alegerile ca exemplu al țărilor europene care se îndepărtează de rădăcinile lor democratice” – nu sunt tocmai corecte.
Din perspectiva lui Kroenig, deplasarea președintelui Dan în SUA pentru a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace arată că relația SUA–România „rămâne puternică”.
Întrebat cum ar trebui România să valorifice angajamentul politic la nivel înalt cu SUA, Matthew Kroenig a subliniat că președintele Trump „prețuiește relațiile personale chiar mai mult decât un președinte tradițional”, oferind exemplul relațiilor acestuia cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu președintele finlandez, Alexander Stubb.
„Cred că posibilitatea de a construi această relație personală cu Trump poate depăși multe diferențe de viziune politică”, a explicat el, indicând dimensiunea de securitate, precum și cea economică și energetică drept domenii de cooperare suplimentară între București și Washington.
Din punct de vedere al securității, Matthew Kroenig consideră că România ar trebui să continue să își respecte angajamentele privind împărțirea poverii în cadrul Alianței, deoarece președintele Trump vede acest lucru „ca una dintre marile sale victorii de politică externă din primul an”, respectiv angajamentul de la summitul NATO privind creșterea cheltuielilor pentru apărare până la 5% din PIB.
În plan economic și energetic, vicepreședintele Atlantic Council a explicat că Trump acordă mai multă atenție economiei și comerțului decât președinții tradiționali, deoarece este un „om de afaceri”, în timp ce a înlocuit prioritatea administrației Biden privind schimbările climatice cu un plan dominant din punct de vedere energetic.
„Chestiunile economice și energetice vor fi, de asemenea, priorități pentru el”, a adăugat acesta.
Într-o perspectivă mai largă, respectiv relațiile UE–SUA, reprezentantul Atlantic Council și-a exprimat încrederea că narațiunea despre dispariția civilizațională a Europei, menționată în Strategia Națională de Securitate a SUA, „este mai degrabă la nivel de retorică decât de acțiune”.
Filtrul ideologic pe care administrația Trump îl proiectează asupra Europei nu este neobișnuit, potrivit lui Kroenig, care a subliniat că „președinții americani au găsit adesea aliați ideologici în Europa”.
„Cred că Statele Unite beneficiază de pe urma unei Europe puternice și unite, iar asta încearcă să facă administrația Trump. Nu cred că SUA urmăresc fragmentarea Europei pe aceste linii ideologice. Cred că există convingeri sincere ale unor membri ai administrației Trump că Europa face greșeli și că țările europene merg într-o direcție greșită”, a mai declarat vicepreședintele Atlantic Council.
Kroenig a recunoscut că există posibilitatea ca Statele Unite să fie nevoite să gestioneze o competiție strategică pe două niveluri – una majoră cu China și amenințările la adresa securității europene reprezentate de Rusia – și a argumentat că acesta poate fi unul dintre motivele pentru care aliații NATO ar trebui să facă „cea mai mare parte din ceea ce este necesar pentru apărarea convențională a Europei”.
În același timp, potrivit lui Kroenig, Statele Unite continuă „să ofere un sprijin convențional critic, dar limitat, și descurajare nucleară” Europei, în timp ce principalul focus trebuie să fie în Indo-Pacific, „deoarece China este mai capabilă decât Rusia, iar aliații noștri din Asia sunt mai puțini și mai puțin capabili decât aliații noștri din Europa”.
Vicepreședintele Atlantic Council a subliniat că „Europa are un rol important de jucat în rivalitatea SUA–China”, deoarece „este vorba despre viitorul ordinii globale”, adăugând că economia, tehnologia și valorile fac parte din această cursă de lungă durată, nu doar dimensiunea militară.
„România și aliații europeni au un rol esențial de jucat când vine vorba de competiția tehnologică și de relația economică. (…) Întrucât aceasta este o competiție cuprinzătoare, iar Europa este o superputere economică și tehnologică, rolul Europei va fi critic pentru aceste elemente ale competiției” pentru supremație, a conchis el.
Președintele Nicușor Dan a efectuat joi prima sa vizită în Statele Unite, una fulger într-un context multilateral, respectiv participarea în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele SUA. Șeful statului a fost reprezentantul cu cel mai înalt rang din rândul observatorilor și singurul membru din Consiliul European care a participat la reuniune în această calitate. Astfel, acesta a fost singurul observator invitat de omologul american. „Puteți conta” pe România, i-a transmis Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea Consiliului pentru Pace.
Citiți și EXCLUSIV INTERVIU | Nicușor Dan, la finalul vizitei în SUA: Am văzut “mai multă deschidere” și avansăm pe proiecte economice. Participarea mea a ajutat, a avut “un efect mai degrabă emoțional”
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la finalul vizitei sale la Washington, șeful statului a subliniat că, „din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât dezghețată”, explicând că „au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele, miniștri, ambasadă, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice”, inclusiv în zona metalelor critice și a energiei. În același timp, el a apreciat că participarea sa la reuniunea de la Washington a avut „un efect mai degrabă emoțional”, arătând că membri ai delegației române i-au transmis că „au văzut mai multă deschidere în urma acestei vizite”.
Referindu-se la episodul de neîncredere apărut în contextul anulării alegerilor din 2024, Nicușor Dan a afirmat că momentul „fusese deja depășit”, iar blocajele au fost generate și de suprapunerea cu schimbarea de administrație la Washington. „Din punct de vedere tehnic, s-a depășit, lucrurile funcționează. Din punct de vedere simbolic, participarea mea de azi a ajutat”, a punctat el.
Citiți și Consilierii lui Nicușor Dan, maraton de întâlniri la Washington cu oficialii Casei Albe, Pentagonului și cu viitorul ambasador al SUA. Miza – întărirea Parteneriatului Strategic
Independent de vizita președintelui, consilierii lui Nicușor Dan pentru securitate națională, politică externă și politici economice și sociale au avut, joi și vineri, la Washington o serie de întrevederi cu oficiali americani, inclusiv cu viitorul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, cu consilierul adjunct pentru securitate națională al președintelui SUA, Andy Baker, și cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru politici al Pentagonului.
Discuțiile lui Marius Lazurca – consilier pentru securitate națională și politică externă – și ale lui Radu Burnete – consilier pentru politici economice și sociale – cu oficialii americani au fost axate pe consolidarea parteneriatului strategic româno-american, securitatea pe Flancul Estic al NATO și stabilitatea regiunii Mării Negre.
EXCLUSIV INTERVIU | Nicușor Dan, la finalul vizitei în SUA: Am văzut “mai multă deschidere” și avansăm pe proiecte economice. Participarea mea a ajutat, a avut “un efect mai degrabă emoțional”
Aflat la Washington pentru a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, inițiată de președintele Statelor Unite, președintele României, Nicușor Dan, a acordat un interviu publicației CaleaEuropeană.ro, în care a detaliat miza vizitei sale și impactul acesteia asupra relației bilaterale cu SUA și asupra poziționării României în Uniunea Europeană.
Șeful statului a subliniat că, „din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât dezghețată”, explicând că „au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele, miniștri, ambasadă, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice”, inclusiv în zona metalelor critice și a energiei. În același timp, el a apreciat că participarea sa la reuniunea de la Washington a avut „un efect mai degrabă emoțional”, arătând că membri ai delegației române i-au transmis că „au văzut mai multă deschidere în urma acestei vizite”.
Referindu-se la episodul de neîncredere apărut în contextul anulării alegerilor din 2024, Nicușor Dan a afirmat că momentul „fusese deja depășit”, iar blocajele au fost generate și de suprapunerea cu schimbarea de administrație la Washington. „Din punct de vedere tehnic, s-a depășit, lucrurile funcționează. Din punct de vedere simbolic, participarea mea de azi a ajutat”, a punctat el.
În ceea ce privește relația cu Statele Unite și perspectivele economice, președintele a insistat că România trebuie „pe de o parte, să mențină relația de securitate, pe de altă parte, să extindă foarte mult zona economică”. „La asta lucrăm”, a subliniat el, evocând inclusiv participarea ministrului de externe la reuniunea pe Metale Critice și continuarea cooperării în domeniul energiei.
Despre mesajul transmis la finalul intervenției sale – „You can count on us” – șeful statului a explicat că acesta reflectă angajamente concrete asumate de România. „Am fost și noi concreți, am venit cu cele patru puncte pe care le-am spus. (…) La astea ne-am angajat și, prin fraza de la final, am spus că ne-am angajat, o să le facem”, a arătat el, apreciind că formatul Consiliului este „mult mai concret decât alte formate diplomatice”.
În plan european, Nicușor Dan a respins ideea unei opoziții între Uniunea Europeană și Statele Unite, reiterând că „relația transatlantică este esențială pentru noi” și că România a susținut constant această linie în interiorul Uniunii.
Șeful statului a anunțat că va găzdui cu prilejul Zilei Europei o serie de dezbateri la Palatul Cotroceni cu privire la direcția României în Uniunea Europeană, apreciind în același timp că relația transatlantică „nu este cu adevărat un subiect de dezbatere, pentru că nu s-a pus niciodată în discuție ruperea acestei relații”. „Europa are nevoie de Statele Unite puternice, Statele Unite au nevoie de o Europă puternică și pentru că amenințarea vine din altă parte”, a subliniat Nicușor Dan.
Întrebat dacă decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților poate reprezenta „piesa de domino” pentru alte numiri importante, Nicușor Dan a răspuns categoric: „Nu, nicidecum”, subliniind că într-o coaliție cu mai mulți actori politici „politica este tocmai să armonizezi, să găsești balanțe și echilibru între diferite tendințe, uneori contrare”.
CaleaEuropeană.ro: Domnule președinte, bine ați venit pe Calea Europeană, aici, la Washington. Mulțumim pentru acest interviu!
Nicușor Dan: Cu mare plăcere!
CaleaEuropeană.ro: Domnule președinte, în spațiul public există o dezbatere legată de oportunitatea de a lua parte la cel mai înalt nivel, cel prezidențial, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, inițiat de președintele SUA. Din perspectiva relației strategice cu partenerul american cum ne vom da seama dacă această vizită a fost fructificată și a contribuit la dezghețarea relației?
Nicușor Dan: În opinia mea, din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât dezghețată. Adică au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele, miniștri, ambasadă, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice. Cred însă că participarea la întrunirea de azi a avut un efect mai degrabă emoțional. Adică, chiar în momentul ăsta, sunt și consilieri de-ai mei și miniștri care participă la diverse lucruri și mi-au spus că au văzut mai multă deschidere în urma acestei vizite. Deci cam pe palierul ăsta, să-i spunem, emoțional.
CaleaEuropeană.ro: Înainte de a veni la Washington, ați oferit un interviu pentru Radio Public, în care ați spus că a existat un moment de neîncredere în relația cu Statele Unite, legat de episodul anulării alegerilor din 2024, dar ați spus că acest moment a fost depășit. Această vizită a venit în sprijinul depășirii acelui moment sau el fusese deja depășit?
Nicușor Dan: El fusese deja depășit. A fost și ghinionul că s-a suprapus peste schimbarea de putere americană și atunci toate contactele la niveluri tehnice, care au fost continue pe relația româno-americană, nu au avut interlocutor direct în administrație până când s-au produs toate schimbările astea. Toate au fost, din partea americană, reacții care nu au fost 100% verificate cu oamenii care erau în contact cu administrația noastră. Dar, din punct de vedere tehnic, s-a depășit, lucrurile funcționează. Din punct de vedere simbolic, participarea mea de azi a ajutat.
CaleaEuropeană.ro: Concomitent cu vizita dumneavoastră aici, se află și ministrul de interne, Cătălin Predoiu. Ne putem aștepta la pași în zona revenirii la decizia de primire în Visa Waiver?
Nicușor Dan: Domnul Predoiu vine constant aici pentru că este ministru de interne și se ocupă inclusiv de fenomenul migrației, care preocupă foarte mult Statele Unite, și al imigrației cu cetățeni români. Dar, din nou, pe relația asta cu Statele Unite, pe care ne întâlnim constant, România este foarte bine. Adică au fost, la un moment dat, cetățeni români, de ordinul zecilor, care voiau viză de ședere, au luat. Din partea americană, orice fel de solicitare a fost tratată cu politețea cuvenită.
CaleaEuropeană.ro: În România se discută foarte mult de viza noastră în Statele Unite. Ați spus că vreți să o faceți în momentul în care aveți pe masă o strategie de proiect economic pentru a avea cât mai multe avantaje din această vizită. Dar un președinte american n-a mai vizitat România din 2008, de la George W. Bush. Luați în calcul să-l invitați pe președintele Trump în România?
Nicușor Dan: Invitația este oricând deschisă, însă trebuie să fim realiști. Încă din primul mandat, președintele Trump a spus că strategia Statelor Unite se concentrează pe Pacific, pe competiția cu China. Și atunci vedem deja gradual o diminuare a preocupării față de Europa și, cu atât mai puțin, față de România. Ce e important pentru noi, însă, este, pe de o parte, să menținem relația de securitate, pe de altă parte, să extindem foarte mult zona economică și aici lucrăm. La asta lucrăm. Doamna ministru de externe a fost acum 2-3 săptămâni la acea reuniune pe Metale Critice, care o să continue pe zona de energie. Deci avem subiecte importante care să întâlnească foarte mult colaborarea economică.
CaleaEuropeană.ro: Revenind la Consiliul pentru Pace, ce valoare adăugată, dincolo de simbolism, are fraza „You can count on us” de la finalul intervenției dumneavoastră? Ce înseamnă concret acest lucru?
Nicușor Dan: În primul rând, ceea ce apreciez la acest Consiliu al Păcii este că este mult mai concret decât alte formate diplomatice. Adică ați văzut, ați urmărit reuniunea de azi, s-a vorbit de miliarde cu care diferite țări contribuie, s-a vorbit chiar de realizarea acelui plan în pași, a doua fază a planului de pace. În acest context, am fost și noi concreți, am venit cu cele patru puncte pe care le-am spus.
Mai avem câteva care pot să fie de ordin economic, dar nu sunt suficient de mature pentru a ne angaja la ele, deci le-am lăsat deoparte. Pe astea, care sunt ceva ce am făcut în alte părți, am făcut și în Gaza, la un nivel mai mic, la astea ne-am angajat și, prin fraza de la final, am spus că ne-am angajat, o să le facem.
CaleaEuropeană.ro: Ați afirmat că, în pregătirea acestei vizite, v-ați consultat și cu partenerii europeni și cu cei americani. Dar cu Turcia și cu Israel, care sunt parteneri importanți ai noștri, ne-am consultat și au avut vreun rol consultările cu ei, dacă le-am avut?
Nicușor Dan: Cu partenerii europeni ne consultăm tot timpul. Avem un ambasador la Bruxelles care, zi de zi, într-o săptămână, se întâlnește de 4-5 ori cu ambasadorii și, evident, că e în contact cu noi, cu doamna ministru de externe, deci noi toți știm unii de alții ce facem pe diferite subiecte și, de cele mai multe ori, ne coordonăm. Cu Turcia, cu Israel avem o relație foarte bună, chiar am stat de vorbă cu ministrul de externe israelian, puțin cu ministrul de externe turc azi, dar nu avem o relație atât de puternică încât să ne consultăm pe tipul acesta de participări.
CaleaEuropeană.ro: Având în vedere că ați fost singurul membru din Consiliul European care a participat și a luat cuvântul la această reuniune în calitate de observator, considerați că această prezență întărește sau afectează imaginea României în Uniunea Europeană?
Nicușor Dan: Să știți că aici, ca să fim foarte corecți, a existat o dezbatere în cadrul Uniunii, numai că până la un punct ne coordonăm, mai departe putem să avem opinii diferite. Nu știu numărul, dar cred că au fost cel puțin 15 din 27 care au avut reprezentanți aici și toată chestiunea a fost o simbolistică la nivelul de reprezentare. Deci nu o chestiune de decizie, ci o chestiune, cum am spus, simbolică. Avem fiecare marja noastră de apreciere, vorbind general, iar în relația cu Statele Unite noi suntem consecvenți. Adică noi tot timpul, în interiorul Uniunii, am spus că relația transatlantică este esențială pentru noi și trebuie să ne aducem aminte, doar nu trebuie să mergem în urmă mai mult de o lună, două, ca să ne aducem aminte cum, pe criza din Ucraina, am fost foarte bucuroși când Statele Unite s-au alăturat Coaliției de Voință.
CaleaEuropeană.ro: Intenționați să comunicați în perioada următoare cu omologi din Uniunea Europeană și cu liderii din instituțiile UE cu privire la concluziile acestei reuniuni, mai ales că, repet, ați fost singurul membru din Consiliul European care a participat ca observator?
Nicușor Dan: A fost un Consiliu săptămâna trecută, dar el a fost strict pe teme economice, competitivitate, dar pe la mijlocul lui ianuarie a fost un alt Consiliu în care nu venise încă invitația la această întâlnire, dar veniseră invitații pentru a fi membri ai Board of Peace și a fost o discuție în cadrul Consiliului. Chestiunea a fost, din nou, de nuanță diplomatică.
O largă majoritate a fost pentru faptul că Europa are un interes în Orientul Mijlociu, că e nevoie să stabilizăm, că Europa trebuie să contribuie la procesul de pace. De asemenea, o majoritate pe faptul că trebuie să flexibilizăm, să aducem în acord cu tratatul această cartă a organizației. Discuția era înainte să vină invitația pentru evenimentul de azi.
Țările Uniunii își doresc să contribuie la procesul de pace. După cum ați văzut la discuția de azi, statele membre sunt foarte deschise la a partaja responsabilități, inclusiv decizii, la un moment dat, cu observatori. Deci e o chestiune de finețe care poate să fie depășită, astfel încât și Statele Unite, și țările europene să contribuie la procesul de pace.
CaleaEuropeană.ro: Tema unei alegeri pe care România trebuie să o facă în politica externă, între Uniunea Europeană și Statele Unite, devine din ce în ce mai pregnantă. V-ați bazat campania pentru turul al doilea al prezidențialelor, dar și în anumite momente de cotitură în societatea românească, pe invitația la dezbatere în societate pe teme de interes. Considerați că este o temă în care trebuie continuată această dezbatere și ați fi dispus să coborâți în arena publică și să vă implicați personal în clarificarea conceptuală a acestei situații?
Nicușor Dan: Lucrăm la o serie de dezbateri pe care să le facem la Palatul Cotroceni în săptămâna dinainte de 9 mai, Ziua Europei, tocmai pentru a discuta despre Europa, apartenența, direcția europeană pe subiecte foarte precise ca educația, piața liberă și așa mai departe. Deci sunt absolut pentru o dezbatere.
Însă cred că relația transatlantică nu este cu adevărat un subiect de dezbatere, pentru că niciodată nu s-a pus în discuție ruperea acestei legături transatlantice.
Bineînțeles, au fost momente. Groenlanda, acum 2-3 săptămâni. Tarifele au fost momente de tensiune, dar care nu s-au dus până la a pune în discuție chiar. Am avut discursul lui Marco Rubio de săptămâna trecută. Europa are nevoie de Statele Unite puternice, Statele Unite au nevoie de o Europă puternică și pentru că amenințarea vine din altă parte.
CaleaEuropeană.ro: O ultimă întrebare. Ați spus mereu că doriți să vă canalizați eforturile pe teme punctuale, concrete, pentru a da maximum din tot ceea ce poate fi dat. Decizia favorabilă a CCR în privința reformei pensiilor magistraților poate fi privită drept piesa de domino care deschide calea pentru celelalte teme mari: numirea conducerilor serviciilor de informații și a marilor parchete?
Nicușor Dan: Pe decizia CCR am trei comentarii. Unul, că e bine că s-a rezolvat. Adică era o așteptare socială ca o anomalie, pensia cât salariul, să dispară. A dispărut, e bine că s-a rezolvat.
A doua observație, că nu a fost deloc bine că s-a demonizat o categorie profesională. Sunt oameni, întâmplător m-am învârtit în mediul ăsta și îi cunosc, sunt oameni, în imensa lor majoritate, foarte serioși și devotați meseriei și nu e bine că s-a făcut presiunea asta.
Au fost făcuți vinovați de toate relele din România și ar fi bine, în dezbatere, că evident că o să avem dezbateri din astea pe alte categorii. Ar fi bine să nu se reproducă fenomenul ăsta social.
Și trei, în momentul în care populația României spune că încrederea lor în justiție e cât în Parlament, înseamnă că avem totuși o problemă cu justiția și trebuie să ne uităm la mecanismele care fac ca oamenii să nu mai aibă, de fapt, încredere în sistemul ăsta.
Astea sunt comentariile mele pe decizia CCR. Pe celelalte subiecte interne e o dinamică în care avem patru partide și minorități. Ele formează o coaliție de guvernare, cu tensiuni între ele.
CaleaEuropeană.ro: Deci nu e neapărat piesa de domino?
Nicușor Dan: Nu, nicidecum. Și, plus, avem președintele, în relația asta cu serviciile pe care le invocați. Tot timpul fiecare dintre actorii ăștia se uită la publicul care l-a votat.
E foarte multă legitimitate. Bineînțeles că fiecare dintre categoriile sociale și-ar dori ca măsurile pe care le vizează să fie luate repede și în direcția pe care și-o doresc, dar politica este tocmai să armonizezi, să găsești balanțe și echilibru între diferite tendințe, uneori contrare.
CaleaEuropeană.ro: Domnule președinte, mulțumim pentru acest interviu de la Washington și vă mai așteptăm pe Calea Europeană!
Nicușor Dan: Eu vă mulțumesc!
Corespondența specială CaleaEuropeană.ro din Washington este susținută de Optoelectronica 2001 – Excelență în Cercetare și Dezvoltare.
EXCLUSIV INTERVIU | Ministrul de externe Oana Țoiu respinge “narativul unei alegeri explicite” între Europa și SUA: România, o țară profund pro-europeană, care susține ferm parteneriatul strategic cu SUA
România rămâne „o țară profund pro-europeană” și, în același timp, un susținător ferm al parteneriatului strategic cu SUA, a declarat ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro, la finalul celor trei zile ale Conferința de Securitate de la München, subliniind că pentru București este important „să nu continue acest narativ al unei alegeri explicite între direcția europeană și parteneriatul strategic cu SUA”.
Ea a explicat rațiunile participării României la Consiliul pentru Pace pentru Gaza, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump. Decizia vine după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că România va fi prezentă la reuniunea inaugurală de la Washington cu statut de observator.
Șefa diplomației române a subliniat că opțiunea pentru statutul de observator reflectă atât dorința de implicare activă în eforturile de pace din Fâșia Gaza, cât și necesitatea respectării cadrului internațional existent. „România va participa la această reuniune inaugurală cu statutul de observator. Pentru noi este foarte important să continuăm implicarea noastră în regiune”, a declarat Oana Țoiu, amintind că România este „una dintre puținele țări din lume care are de multă vreme relații diplomatice neîntrerupte, atât cu Israel, cât și cu Palestina”.
Ministrul a reiterat sprijinul constant al României pentru soluția celor două state și pentru rolul central al ONU în arhitectura internațională. „Ne ducem cu statut de observator (…) deoarece vrem, pe de-o parte, să continuăm implicarea noastră în efortul pentru pace, dar în același timp să ne asigurăm că este protejată puterea pe care Organizația Națiunilor Unite o are, mandatul pe care îl are și dreptul internațional”, a afirmat ea, subliniind că poziția a fost clarificată încă de la momentul primirii invitației din partea președintelui american.
În același timp, Oana Țoiu a respins scenariile potrivit cărora participarea României ar urmări deblocarea relației cu Washingtonul. „Nu există în acest moment un blocaj în relația dintre România și Statele Unite ale Americii”, a precizat ministrul, arătând că actualul context este unul de „reconstruire a relației dintre Europa și Statele Unite ale Americii”, într-un moment în care sunt necesare „punți și contexte de dialog” pentru gestionarea diferențelor din parteneriatul transatlantic.
Referindu-se la dezbaterea mai largă privind viitorul ordinii internaționale și la mesajele transmise la München, inclusiv de secretarul de stat american Marco Rubio, șefa diplomației române a pledat pentru „un realism lucid” precum cel invocat de președintele finlandez Alexander Stubb, care să combine reformele necesare cu menținerea formatelor multilaterale și a sistemelor de reguli. „Putem să trecem prin reforme (…) dar la capătul acestor reforme putem să continuăm să avem formate multilaterale, sisteme de reguli care răspund unor obiective pe care nu le putem îndeplini de unii singuri ca țară”, a explicat ea.
În ceea ce privește relația transatlantică, Oana Țoiu a insistat că România rămâne „o țară profund pro-europeană” și, în același timp, un susținător ferm al parteneriatului strategic cu SUA, respingând ideea unei alegeri între cele două direcții. „Pentru noi este important să nu continue acest narativ al unei alegeri explicite între direcția europeană și parteneriatul strategic cu SUA”, a afirmat ministrul, pledând pentru aliniere pe obiective comune, inclusiv în materie de sancțiuni împotriva Rusiei.
INTERVIUL INTEGRAL VIDEO & TEXT
CaleaEuropeană.ro: Am revenit cu o corespondență specială de la München, la finalul acestei reuniuni de trei zile a Conferinței de Securitate, de unde Calea Europeană a avut bucuria să relateze pentru a noua oară consecutiv. Ne bucurăm să o avem alături de noi pentru prima dată în calitate de ministru pe doamna ministru de externe, Oana Țoiu. Doamna ministru, bună ziua și bine ați revenit pe Calea Europeană.
Oana Țoiu: Bună ziua și mulțumesc.
CaleaEuropeană.ro: Deși aș fi tentat să începem cu Conferința de Securitate și cu ce s-a întâmplat aici, totuși, în momentul în care începem acest interviu, am avut un anunț de ultimă oră: președintele Nicușor Dan a anunțat că va participa săptămâna viitoare la Consiliul pentru Pace pentru Gaza, creat de președintele american Donald Trump, care va avea reuniunea inaugurală la Washington, iar România va participa în calitate de observator. Știm dezbaterile din spațiul public și vrem să descifrăm de ce a fost luată această decizie și ce semnificații are.
Oana Țoiu: Sigur. Așa cum președintele a anunțat, România va participa la această reuniune inaugurală cu statutul de observator. Pentru noi este foarte important să continuăm implicarea noastră în regiune. România este una dintre puținele țări din lume care are de multă vreme relații diplomatice neîntrerupte, atât cu Israel, cât și cu Palestina.
De altfel, așa cum știți și din spațiul public, mult mai multe țări europene au susținut în ultima vreme soluția celor două state, inclusiv la Adunarea Generală a ONU din septembrie anul trecut, pe când România este adeptă a acestei soluții de multă vreme. Este foarte important pentru noi să continuăm acest dialog și implicarea României în procesul de pace, în procesul de reconstrucție și pentru că, evident, și în regiunea noastră, după ce se va finaliza războiul dintre Ucraina și Rusia, indiferent cât de mult va dura până atunci, indiferent cât de mult efort este necesar să depunem împreună ca și comunitate internațională, o să avem nevoie să transferăm lecțiile învățate și din alte zone ale lumii.
Ne ducem cu statut de observator, președintele Nicușor Dan a clarificat asta public, deoarece vrem, pe de-o parte, să continuăm implicarea noastră în efortul pentru pace, dar în același timp să ne asigurăm că este protejată puterea pe care Organizația Națiunilor Unite o are, mandatul pe care îl are și dreptul internațional. Președintele a fost clar în asta încă de la momentul primirii invitației din partea președintelui Donald Trump.
Și atunci, în reuniunea din Washington, o să fie prezente statele fondatoare, cele care practic au aderat la carte, și țări invitate ca observator, între care se numără și România. Cipru de asemenea va fi prezent.
Există în acest moment mai multe țări europene care iau în considerare asta, dar nu pot să fac eu anunțul în locul lor.
CaleaEuropeană.ro: Dar spargem, cumva, gheața pentru partenerii europeni în această zonă, pentru că știm că Uniunea Europeană a privit circumspect această inițiativă, tocmai pentru că nu se știe cum va pune ea în practică o rezoluție a Consiliului de Securitate. Și așa cum s-a gândit și România, să nu existe un conflict între tratatele internaționale pe care le avem de respectat și acest Consiliu. Oferim noi o cale de urmat?
Oana Țoiu: Poziția noastră este clară încă de la început. Sprijinim efortul de pace pe care președintele Donald Trump îl face în Fâșia Gaza. De altfel, asta este și decizia comunității internaționale. Avem o rezoluție a Consiliului de Securitate care dă acest mandat și, în același timp, președintele Nicușor Dan a afirmat fără echivoc respectul pe care România îl are pentru dreptul internațional și necesitatea unui dialog aprofundat, astfel încât mandatul pe care îl are Organizația Națiunilor Unite să nu ajungă în timp să se suprapună cu intențiile și planurile de dezvoltare ale Bordului pentru Pace în alte regiuni.
CaleaEuropeană.ro: O ultimă întrebare pe acest subiect, pentru că există scenarii în spațiul public care spun că participăm sau luăm în calcul să participăm tocmai pentru a debloca relația cu Statele Unite sau pentru a ne facilita relația cu Statele Unite. E vreun sâmbure de adevăr în această poveste sau este o legendă creată cu iz geopolitic?
Oana Țoiu: Cel puțin în spectrul politic, cei care afirmau că relația cu Statele Unite trece printr-un blocaj au fost în vizită în Statele Unite și au fost ei cei blocați în accesul la decidenți. Nu există în acest moment un blocaj în relația dintre România și Statele Unite ale Americii. Acest lucru a fost clarificat de multă vreme.
Evident însă că suntem într-un moment de reconstruire a relației dintre Europa și Statele Unite ale Americii. De altfel, și aici la München, Secretarul de Stat Marco Rubio, dar și delegația din Congres, au venit cu mesaje foarte clare privind acest imperativ al construirii unui viitor împreună.
Asta nu schimbă însă faptul că în continuare vedem și lucruri diferite, ceea ce înseamnă că avem nevoie de punți și contexte de dialog pentru a avansa în felul în care înțelegem reciproc abordarea celuilalt și punctele de diferență. Chiar dacă Conferința de Securitate de aici, la München, a fost un moment care a așezat un grad de respect, un grad de sprijin reciproc în parteneriatul transatlantic și în perspectivă viitoare, nu a schimbat agenda. Statele Unite ale Americii au reafirmat prioritățile lor și, prin urmare, există în continuare puncte de divergență în parteneriatul transatlantic. Noi credem că este important să ducem acest dialog mai departe, atât la nivel european, cât și la nivelul statelor membre, relația bilaterală cu SUA. Aceasta este abordarea României, aceasta a fost abordarea și la începutul anului în Ministeriala pentru Minerale Rare, aceasta este abordarea pe care o avem acum în Bordul pentru Pace și pe această linie vom continua. Întărirea dialogului bilateral și sincronizarea mesajelor, perspectivelor și deciziilor noastre și între membri europeni.
CaleaEuropeană.ro: Am înțeles. Fiindcă ați menționat Conferința de la München, știm foarte bine că aceasta are un preambul și anume un raport. Anul acesta, raportul a avut și un elefant pe copertă. Au fost, până la urmă, Statele Unite elefantul din cameră care contribuie la destrămarea ordinii internaționale, sau asistăm la refacerea punților de cooperare între America și Europa?
Oana Țoiu: Pe de o parte, este destul de clar și pentru noi, în Europa, și pentru partenerii noștri globali, că nu vom continua în același sistem pe care l-am construit până acum. De aici sunt mai multe modalități în care ne putem uita la momentul prezent. Există lideri care spun că trebuie să facem tot ce ține de noi să conservăm ce aveam anterior. Există și temeri, așa cum au fost ele reflectate în raportul lansat de echipa MSC privind potențialul de construire a acestui sistem internațional de reguli.
Ce cred și unde ne așezăm noi ca România este că există o cale de mijloc. Putem să trecem prin reforme care devin necesare și care sunt, de altfel, forțate de retragerea multora dintre finanțările care veneau din Statele Unite ale Americii în formatul multilateral. Dar la capătul acestor reforme putem să continuăm să avem formate multilaterale, sisteme de reguli care răspund unor obiective pe care nu le putem îndeplini de unii singuri ca țară.
Și nu este doar situația României. Dacă ne uităm la marile provocări din lume, fie că vorbim de securitate, de schimbări climatice, de nevoia de a așeza obiectivele geopolitice cu necesitatea unui comerț care să permită economiilor noastre să crească, aceste teme mari au nevoie de formate multilaterale de discuții și decizii și asta nu se schimbă.
Din acest punct de vedere, România este în echipa de lideri care promovează un realism lucid, așa cum vorbește președintele Finlandei. Pentru că ceea ce ați expus, cam acolo s-ar încadra. Asta încercăm și noi.
De când a început această tensiune crescută între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, România a avut această poziție clară de a spune: noi suntem o țară profund pro-europeană și asta se reflectă în voința cetățenilor noștri de fiecare dată la vot. În același timp, suntem o țară care acordă o valoare ridicată parteneriatului strategic pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii.
În continuare suntem una dintre țările unde, la nivelul opiniei cetățenilor, dar și la nivelul pozițiilor din Parlament, se menține un sprijin ridicat pentru parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. Pentru noi este important să nu continue acest narativ al unei alegeri explicite între direcția europeană și parteneriatul strategic cu SUA.
Pentru noi este foarte important să construim împreună pe punctele pe care suntem de acord, fără să fim timizi în a explica public unde vedem lucrurile diferite, așa cum președintele Nicușor Dan a făcut-o destul de clar în privința Bordului pentru Pace, de exemplu. Și nu doar în acest subiect, ci și în perspectiva felului în care vedem necesitatea de a ne proteja copiii în mediul online.
Aici este foarte clar că în continuare avem puncte comune cu SUA și în continuare puncte care mai au nevoie de dialog pentru a vedea… dar avem puncte comune și cu partenerii europeni, cu Franța și cu alte țări.
În această conferință și în aceste zile, cred că s-a putut observa că, dincolo de temele de fond, este foarte importantă abordarea pe care o avem unii față de ceilalți. Ce cred că a reușit secretarul de stat Marco Rubio prin discursul său a fost să reașeze un nivel mai ridicat de respect în relația transatlantică, fără a se îndepărta de temele mari pe care administrația SUA le-a afirmat de-a lungul timpului. Teme care în continuare vor fi subiecte care necesită dialog aprofundat și vor fi subiecte în care vom fi în dezacord.
CaleaEuropeană.ro: Acest discurs, care ca parte de esență seamănă cu ceea ce ne-a spus și J.D. Vance anul trecut la München, vicepreședintele SUA, a fost livrat mult mai diplomatic, orientat către dialog afectiv pe relația transatlantică. S-a întâmplat acest lucru pentru că Uniunea Europeană a stat în picioare în fața ultimelor provocări sau este alt motivul?
Oana Țoiu: Cu siguranță noi suntem mai puternici împreună și este extrem de important să putem acționa unitar atunci când asta este posibil. Suntem mai puternici când acționăm împreună și în parteneriatul transatlantic. În aceste zile am spus foarte clar că poziția noastră este că o aliniere între UE și SUA este esențială, inclusiv în privința creșterii sancțiunilor împotriva Rusiei, pentru a diminua, de exemplu, capacitatea financiară pe care o au pentru a-și crește industria de război și a susține războiul din Ucraina.
În același timp, ce s-a întâmplat în aceste zile nu este doar un ambalaj mai frumos pe același mesaj sau direcție. Există o reancorare a importanței parteneriatului transatlantic în Europa și SUA, însă nu este una nostalgică. Nu vorbim de un moment care readuce în prezent ce am construit ani de zile, ci mai degrabă de un moment care recunoaște această construcție, recunoaște istoria și valorile comune și vorbește despre un viitor comun care are nevoie de creșterea acțiunilor comune și alinierea pe obiective adiționale celui de securitate, în special pragmatice, care țin de creșterea economiilor noastre.
Aici a fost adusă în scenă și tema civilizației, unde ne putem întâlni pe valori comune și, în același timp, o temă pe care o putem trata diferit, când ne uităm la migrație sau la reglementarea spațiului online, unde nu vrem să permitem conturilor false să propage campanii de dezinformare organizate de alte țări. Este foarte important să continuăm discuția, dar nu va fi o aliniere naturală imediat.
CaleaEuropeană.ro: Valori comune, metode diferite. Totodată, am văzut acest discurs al administrației americane chiar la Ministeriala de Apărare de la Bruxelles, despre NATO 3.0, în care Europa să fie mai capabilă să preia frâiele apărării convenționale pe continent, bucurându-se de garanția de securitate nucleară americană. În același timp, Franța și Germania au anunțat aici, la München, că au avut discuții confidențiale despre descurajare nucleară și consultări cu Marea Britanie, Franța dorind să lărgească această consultare la nivel european. Care ar fi poziția României în această zonă?
Oana Țoiu: Am avut chiar ieri, împreună cu generalul Grynkenwich, care a fost comandantul suprem al Forțelor Aliate și recent în România, o discuție cu mai mulți parteneri despre modalități care să ne ajute să creștem atât descurajarea, cât și capacitatea defensivă. În acest moment, miza României este, în primul rând, apărarea antiaeriană, așa cum în aceste zile și colegul meu, ministrul apărării și vicepremierul Radu Miruță, a afirmat în discuțiile la care a participat și la Bruxelles, și aici. Pentru noi, miza în acest moment este alocarea resurselor pentru întărirea flancului estic în integralitate, de la Marea Neagră până în nord, și pe aceste discuții avem interesul principal.
