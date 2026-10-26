Vizita lui Zelenski la Bruxelles, anulată după schimbarea planurilor SUA. Reuniunea viza garanțiile de securitate pentru Ucraina

Vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Bruxelles, unde urma să aibă loc săptămâna aceasta o reuniune cu reprezentanți ai Statelor Unite, Uniunii Europene și NATO pentru discuții privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, a fost anulată, potrivit Euronews. Consilierul pentru comunicare al liderului ucrainean a declarat că partea ucraineană nu mai poate confirma deplasarea din cauza schimbărilor intervenite în planurile părții americane.

Într-un interviu acordat postului de televiziune ucrainean TSN, Zelenski a declarat că reuniunea ar urma să aibă loc marți sau miercuri, fără să precizeze dacă intenționează să se deplaseze la Bruxelles pentru a participa la discuții. El a mai spus că Uniunea Europeană va fi reprezentată „la nivel prezidențial”, iar NATO, „la nivel de secretar general”, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Întrebat despre posibila participare a lui Zelenski și a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la aceste discuții, consilierul pentru comunicare al președintelui ucrainean a declarat agenției EFE că nu poate confirma acest lucru din cauza „unei schimbări de planuri a părții americane”.

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Emisarii americani s-au întâlnit săptămâna trecută la Oslo cu Zelenski, apoi și cu președintele rus Vladimir Putin la Sankt Petersburg. În urma acestor întâlniri, Rusia și Ucraina au convenit să reia negocierile mediate de SUA, o reuniune trilaterală Ucraina-Rusia-SUA urmând să se desfășoare în noiembrie.

Referindu-se la această reuniune în același interviu acordat postului TSN, Zelenski a declarat că dorește să obțină armistiții parțiale cu Rusia pentru oprirea atacurilor pe mare și asupra infrastructurii energetice.

De asemenea, liderul ucrainean urmărește progrese în vederea unei întâlniri directe cu Vladimir Putin, pe care o solicită pentru a negocia încheierea războiului, în special în ceea ce privește chestiunile teritoriale. Președintele rus a condiționat însă o astfel de întâlnire de înregistrarea unor progrese suficiente în cadrul negocierilor desfășurate la niveluri inferioare.