Vizita Papei Francisc în România: Instituțiile din domeniul securității naționale au înființat, la nivel de conducere, Comandamentul Operativ Național „Vizită Papa Francisc I – 2019”

România se numără printre țările apreciate de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, într-un discurs susținut luni de acesta la Bruxelles, în cadrul unui eveniment organizat sub auspiciile The German Marshall Fund of the United States și dedicat deopotrivă aniversării a 70 de ani de la înființarea Alianței-Nord Atlantice, precum și a extinderii post-Război Rece a Alianței.

”Astăzi sunt bucuros să mă alătur vouă în aniversarea a 20 de ani de când Cehia, Ungaria și Polonia s-au alăturat NATO, 15 ani de când Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Romania, Slovacia și Slovenia au devenit membri și 10 ani de când Albania și Croația s-au alăturat Alianței”, a spus Stoltenberg în cadrul discursului său.



Secretarul general al Alianței a amintit că acești aliați formează partea estică a NATO, de la Marea Baltică la Marea Neagră, apreciindu-le contribuția în găzduirea și participarea la forțele multinaționale ale NATO.

”Și mulți dintre dumneavoastră (n.r.- aliații de pe flancul estic) conduceți prin exemplu când vine vorba de partajarea echitabilă a sarcinilor, investind deja 2% din PIB pentru Apărare. În 2014, doar trei aliați cheltuiau 2% din PIB pentru apărare. În 2018, șapte aliați au îndeplinit obiectivul de 2%, iar România a fost extrem de aproape”, a mai spus Jens Stoltenberg.

La eveniment, România a fost reprezentată de secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Dan Neculăescu.

Înaltul oficial aliat a făcut aceste precizări în condițiile în care săptămâna trecută a dat publicității raportul anual de activitate, în care România se află printre țările care au continuat să își majoreze contribuțiile și cheltuielile de apărare, ratând însă pentru al doilea an la rând cheltuirea a 2% din PIB pentru Apărare.

Statele care au alocat cel puțin 2% din PIB pentru Apărare au fost: SUA (3,3%), Grecia (2,2%), Marea Britanie (2,1%), Estonia (2,05%), Polonia (2%), Letonia (2%) și Lituania (2%). Cel de-al 8-lea buget al Apărării în cadrul NATO în 2018 a fost cel al României, în jur de 1,9%, înaintea unor țăr precum Franța (1,8%), Croația (1,7%) sau Turcia (1,6%).

Procentele anunțate oficiale relevă și o diferență de angajament la nivelul flancului estic, unde toți aliații din zona de nord – Polonia și țările baltice – au cheltuit 2% din PIB, în vreme ce pe partea sudică a acestuia, Bulgaria se află la 1,4%, la mare distanță față de România (1,9%).

Deși a ratat pentru al doilea an consecutiv atingerea țintei de 2% din PIB pentru cheltuieli militare – menținându-se la aproximativ 1,9% din PIB – România rămâne în top 3 aliați NATO în ce privește procentul din bugetul Apărării investit pentru înzestrare militară.

Astfel, România a cheltuit 34% din bugetul său militar pentru dezvoltarea capabilităților sale militare, cu 14 procente peste ținta de 20% stabilită la nivelul Alianței Nord-Atlantice. Anul trecut, România a fost pe primul loc la acest capitol, cheltuind 33% din buget pentru investiții militare.