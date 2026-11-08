Vizita Ursulei von der Leyen în România trebuie să fie un moment al deciziilor concrete pentru securitatea țării noastre și pentru investițiile europene, subliniză Victor Negrescu

Vizita președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în România trebuie să fie un moment al deciziilor concrete pentru securitatea țării noastre și pentru investițiile europene, a trasmis duminică vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

„Prioritatea imediată este operaționalizarea Hubului european de securitate maritimă la Marea Neagră, cu un rol central pentru România și în mod special Constanța. Am susținut acest obiectiv prin amendamente la bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, dar și pentru 2027. Este important ca această inițiativă să treacă de la angajamente politice la finanțare, un calendar clar și capacități operaționale concrete”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.

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Victor Negrescu a subliniat că securitatea Mării Negre înseamnă atât securitatea României, cât și a Uniunii Europene, presupunând protejarea rutelor comerciale, a infrastructurii strategice și a frontierelor europene. În acest context, el a evidențiat necesitatea ca România să devină un actor central în arhitectura de securitate a regiunii.

Totodată, eurodeputatul a indicat finanțarea măsurilor de securizare a cablurilor submarine drept primul pas în această direcție.

Victor Negrescu a arătat că vizita reprezintă și o oportunitate de a discuta două dosare esențiale pentru viitorul României: viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 și restanțele înregistrate în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență

„România are nevoie de alocări consistente pentru agricultură, coeziune, infrastructură, securitate și dezvoltarea comunităților locale. Totodată, să ne asigurăm că fondurile nu sunt condiționate, că alocările financiare nu pot fi tăiate și că fondul de competitivitate este distribuit echitabil. Negocierile sunt în desfășurare, iar interesele României trebuie apărate de acum, nu când deciziile vor fi deja luate. Trebuie să găsim soluții pentru recuperarea întârzierilor, finalizarea cererilor de plată și evitarea pierderii fondurilor europene. Am solicitat deja la nivelul Parlamentului European mai multă flexibilitate și prelungirea termenelor de închidere a negocierilor privind finalizarea PNRR”, a explicat deputatul european.

În încheierea mesajului său, Victor Negrescu a subliniat că România are nevoie de o relație activă cu instituțiile europene, construită în jurul unor obiective clare și al unor rezultate măsurabile.