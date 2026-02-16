“Viziunea Giorgiei”: Înaintea publicării în SUA a unei cărți prefațate de Trump și Vance, Meloni se arată în dezacord cu Merz privind “influența MAGA în Europa”

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat că nu este de acord cu evaluarea cancelarului german Friedrich Merz privind influența culturii MAGA în Europa, punctul său de vedere fiind amplificat în contextul unei relații relansate italo-germane de către cei doi lideri și a participării Italiei ca țară cu statut de observator la prima reuniune a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a afirmat că „războiul cultural al mișcării MAGA nu este al nostru” în Europa, în discursul susținut vineri la Conferința de Securitate de la München într-o intervenție fermă în care a declarat că leadershipul american este „contestat și poate deja pierdut”.

Întrebată de cotidianul italian Corriere della Sera dacă este de acord cu criticile formulate de Merz, Meloni a răspuns „Nu”, adăugând că „acestea sunt evaluări politice, fiecare lider le face așa cum consideră, dar nu este o chestiune care să țină de competența Uniunii Europene”, relatează Politico Europe.

Meloni urmează să publice în curând o carte în Statele Unite, intitulată „Giorgia’s Vision”, cu o prefață semnată de vicepreședintele american JD Vance și cu un citat de la Donald Trump pe copertă.

Diferențele dintre Roma și Berlin sunt notabile după ce cei doi lideri au organizat un summit la sfârșitul lunii ianuarie — o reuniune prezentată drept un efort de a impulsiona prioritățile europene, inclusiv în ceea ce privește relațiile cu Washingtonul, în absența unei alianțe franco-germane puternice.

Întrebată dacă este de acord cu criticile lui Merz la adresa Americii lui Trump, Meloni a declarat: „Uitați, este clar că ne aflăm într-o fază foarte complexă a relațiilor internaționale; suntem, de asemenea, într-o etapă particulară a relațiilor dintre Europa și Statele Unite.”

„Cred că Merz are dreptate când spune că Europa trebuie să se concentreze asupra sa și să facă mai mult, de exemplu în domeniul securității, începând cu pilonul european al NATO. Sunt de acord cu asta”, a spus ea.

Totuși, Meloni a respins orice idee potrivit căreia Europa ar trebui să meargă singură, afirmând că „în schimb, trebuie să lucrăm pentru o integrare mai mare între Europa și Statele Unite.”

„A lucra pentru a consolida ceea ce ne unește, mai degrabă decât ceea ce ne-ar putea diviza, este foarte important pentru toată lumea, în special pentru țările europene. Cred că este foarte important pentru Italia”, a mai declarat ea.

În același interviu, ea a vorbit și despre Board of Peace al lui Trump, însărcinat cu facilitarea păcii în Gaza. Meloni a declarat că Roma a fost invitată „ca țară observator” și, în opinia sa, „este o soluție bună”.

Meloni a fost o absență notabilă de la reuniunea de la München, alegând în schimb să călătorească la Addis Abeba, în Etiopia, în ciuda sugestiilor că ar fi fost invitată să ia cuvântul imediat după Merz.