Vlad Nistor, concluzii după vizita în R. Moldova: Opțiunea pentru Europa, sprijinită de o largă majoritate parlamentară, iar viteza cu care se încearcă schimbările, extrem de mare

Opțiunea pentru Europa este sprijinită de o largă majoritate parlamentară în Republica Moldova, iar oamenii angrenați în această construcție sunt extrem de dinamici și hotărâți să aducă schimbări în realitatea legislativă cu mare viteză, a declarat eurodeputatul Vlad Nistor, într-un interviu pentru caleaeuropeană.ro, în urma vizitei de lucru la Chișinău, alături de o delegație din Parlamentul European, cu ocazia celei de-a zecea reuniuni a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – Moldova.

„Constatarea mea personală este următoarea: Moldova merge foarte repede pe calea cea dreaptă. Opțiunea pentru Europa este sprijinită și susținută de o largă majoritatea parlamentară, de circa 65%. Dacă continuă să meargă în direcția în care merge astăzi, cu viteza la care merge, Republica Moldova riscă „să ne taie fața”. Pentru că oamenii angrenați în această construcție sunt extrem de dinamici, extrem de hotărâti, iar viteza cu care încearcă să aducă în realitatea legislativă schimbările este una extrem de mare. Oamenii politici sunt tineri și putem observa o reprezentare din partea multor doamne extrem de active și cu o perspectivă foarte coerentă asupra Republicii Moldova”, a declarat eurodeputatul Vlad Nistor.

Potrivit acestuia, vizita delegației Parlamentului European la Chișinău a fost una „de evaluare” a principalelor probleme și provocări cu care se confruntă Republica Moldova în prezent. Totodată, Vlad Nistor a precizat că participarea a patru europarlamentari români, delegația fiind condusă chiar de Siegfried Mureșan, vicepreședintele Grupului PPE, a adus o „ altă perspectivă din punct de vedere al cunoașterii decât s-ar fi întâmplat cu alți parlamentari europeni”.

„Colaborarea cu parlamentarii moldoveni, în Comisia comună a PE cu Parlamentul Republicii Moldova, a fost extrem de utilă pentru că ea a inventariat principalele probleme și provocări pe care țara le are astăzi. De asemenea, precizez că punctele de vedere ale celor două părți au fost absolut consonante. Ne-am întâlnit cu doamna Maia Sandu, care ne-a prezentat perspectiva domniei sale asupra evoluțiilor celor mai recente din Republica Moldova și ne-am exprimat punctele de vedere încercând să aflăm mai mult de la domnia sa; ne-am întâlnit și cu premierul Gavriliță, cu care am abordat aceleași probleme, dar dintr-o perspectivă mai tehnico-administrativă; ne-am întâlnit cu ministrul afacerilor externe și al integrării europene, Nicu Popescu; cu ministrul justiției și cu principalii săi colaboratori, procurorul general interimar și cu unul dintre adjuncții săi; cu ministrul economiei și al finanțelor și cu reprezentanți ai societății civile. La Parlament, am avut întâlniri cu majoritatea, dar și cu grupurile minoritare”, a detaliat Vlad Nistor.

Eurodeputatul PPE a mai menționat că, în ceea ce privește o poziție de balansare între Est și Vest a Republicii Moldova, șeful diplomației de peste Prut a explicat membrilor delegației Parlamentului European că „interesul Republicii Moldova este de a păstra relații echilibrate cu Moscova și cu UE, având în vedere cât opțiunea clar exprimată a țării este una pro-europeană, dar nu este îndreptată împotriva Federației Ruse”.

Totodată, Vlad Nistor a precizat că aceeași abordare echilibrată a putut fi observată și în relația dintre opoziție și putere: „Opoziția cere doar un singur lucru, care m-a șocat. Nu este o opoziție agresivă ca în România, distructivă, ci una care are o singură solicitare, normală, de altfel, să fie mai des întrebați atâta vreme cât și ei reprezintă un segment important din populația Republicii Moldova”, a mai explicat eurodeputatul român.