Vlad Nistor: Problema vizelor pentru SUA este una tehnică. Politic, România a rezolvat toate impedimentele posibile

China este o „obsesie” atât la Departamentul de Stat, cât și la Pentagon, gigantul asiatic fiind principalul contestatar al Statelor Unite pe scena internațională, este concluzia trasă de eurodeputatul Vlad Nistor (PNL, PPE), în contextul vizitei la New York și Washington a Subcomisiei pentru Securitate și Apărare (SEDE) din Parlamentul European, potrivit unui interviu acordat caleaeuropeana.ro.

Începând cu 1 noiembrie 2021, în calitate de membru al Subcomisiei pentru Securitate și Apărare (SEDE) din Parlamentul European, eurodeputatul Vlad Nistor a întreprins o vizită oficială în Statele Unite ale Americii. Delegația formată din șase membri ai Subcomisiei SEDE, condusă de către președintele Nathalie Loiseau (grupul Renew), a efectuat vizite în Washington și New York. Din delegație au mai făcut parte deputații europeni Demetris Papadikis (Cipru), și Evin Incir (Suedia), ambii menbrii ai grupului S&D, Javier Nart din Spania (grupul Renew) și Witold WaszczykowskiI din Polonia, fost ministru al Afacerilor Externe (grupul ECR).

Eurodeputatul român a precizat că membrii delegației Parlamentului European au fost cei care au condus discuțiile cu interlocutorii americani, pe care i-au provocat să răspundă dincolo de o poziționare diplomatică.

„În toate discuțiile de la Washington și de la New York lucrurile nu au venit întotdeauna din partea interlocutorilor americani,, ci au fost de cele mai multe ori provocate de membrii delegației Parlamentului European. Noi am întrebat despre marile provocări, dar uneori cei care aveau o abordare mai degrabă diplomatică au fost până la urmă obligați să răspundă. Îl menționez, în context, pe Michael Vaccaro, care conduce unul dintre departamentele esențiale ale oricărui minister al apărării, și anume, înzestrarea, dar și discuțiile avute la Departamentul de Stat cu șefii directoratelor pentru Indo-Pacific, Africa și vecinătatea noastră apropiată, Rusia, inclusiv cu Molly Montgomery, asistentul pentru afaceri europene și eurasiatice al secretarului de stat. Cu oamenii aceștia am avut o discuție clară și eu am tras câteva concluzii care mi se par esențiale. În primul rând, contestatarul Statelor Unite astăzi este Republica Populară Chineză. Interesul pentru alte zone ale lumii este prezent, dar mult diminuat, de exemplu, în relație cu Federația Rusă”, a precizat Vlad Nistor.

În context, Vlad Nistor a subliniat că „pericolul din Rusia nu a murit, ceea ce e adevărat și asupra faptului că consecințele neglijării Rusiei, văzute în primul mandat al lui Obama, pot avea consecințe nefaste în perioada următoare”. „Oricum ar fi, obsesia chineză este esențială și la Pentagon și la Departamentul de Stat”, a reiterat eurodeputatul român.