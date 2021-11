Vlad Nistor recunoaște „limitele autorității” PE în sprijinirea concretă a opoziției democratice din Belarus, reprimată cu cruzime de regimul Lukashenko

Eurodeputatul Vlad Nistor (PNL, PPE) recunoaște „limitele autorității” Parlamentului European în sprijinirea concretă a opoziției democratice din Belarus, reprimată cu cruzime de regimul Lukashenko, în contextul unei noi înfățișări a liderului disidenților din această țară, Svetlana Tikhanovskaia, în plenul de la Strasbourg, pentru a cere implicarea mai mare a liderilor europeni.

„Doamna Țihanouskaia devine, pe zi ce trece, tot mai politician. Doamna Țihanouskaia a înțeles că discursul domniei sale din Parlamentul European de anul acesta trebuie să aducă și rezultate concrete, nu numai solidaritatea deputaților, exprimată prin aplauze prelungite. Doamna Țihanouskaia a început prin a enumera ororile comise în 2021 de către guvernul impostorului Lukașenka (așa cum l-a denumit vorbitoarea, atâta timp cât acesta a uzurpat calitatea prezidențială cu peste un an în urmă). În 2020, Parlamentul European acordase Premiul Saharov unui grup reprezentativ de lideri ai opoziției din Belarus. Realitatea actuală este însă cu mult mai cruntă decât acum un an; rata arestărilor, brutalitatea și crimele comise de regim sunt cu mult mai mari și mai bine organizate. Proaspătul politician belarus nu se oprește aici. Cu eleganță și aparentă considerație, atrage atenția (destul de apăsat) asupra felului în care, în ultimul an, Europa a abandonat sprijinirea opoziției din statul vecin în lupta sa pentru democrație. Revenind la sentimente mai prietenoase, Sviatlana Țihanouskaia mulțumește Uniunii și încheie prin deja tradiționalul ) Trăiască Europa, trăiască Belarus!Sala aplaudă îndelung”, a comentat eurodeputatul Vlad Nistor cu privire la discursul Câteva comentarii cu privire la discursul liderului opoziției din Belarus, din plenul Parlamentului European,de miercuri, 24 noiembrie.

În context, eurodeputatul liberal subliniază că PE este solidar cu suferințele societății belaruse, însă recunoaște că autoritatea sa pentru protecția mai mare a disidenților și a poporului belarus în fața abuzurilor comise de regimul Lukashenko este limitată.

„Acest exercițiu, după părerea mea, exprimă solidaritatea umană și democratică a unei Europe a valorilor cu suferințele majorității societății belaruse, sub cizma dictatorului Lukașenka. Dar este mai mult decât atât; Parlamentul European recunoaște limitele autorității sale, chiar dacă el este depozitarul voinței liber exprimate a celor 450 milioane de cetățeni europeni”, a punctat Vlad Nistor.

Tikhanovskaia s-a adresat PE la câteva zile după ce UE a avansat noi sancțiuni împotriva regimului belarus pentru atragerea migranților din Orientul Mijlociu și din alte părți în Belarus înainte de a-i trimite la granița țării cu UE.

În fața eurodeputaților de la Strasbourg, Tikhanovskaia a declarat că „atât migranții, cât și bielorușii sunt ostatici ai regimului, iar aceste două probleme nu pot fi rezolvate separat”. Ea a adăugat: „Amintiți-vă că pentru a vindeca virusul trebuie să tratăm problema la rădăcină”.

Tactica, descrisă de liderii UE drept un „atac hibrid”, a dus la blocarea la graniță a mai multor mii de migranți, privați de acces consistent la hrană și apă, după ce Polonia le-a refuzat intrarea.

Aceasta a fost a doua oară când Tikhanovskaia a venit în Parlament pentru a cere ajutorul UE. Anul trecut, ea a acceptat Premiul Saharov 2020 pentru libertatea de gândire din partea Parlamentului European și i-a îndemnat pe liderii europeni „să fie mai curajoși” în susținerea protestatarilor pro-democrație.

În discursul său de miercuri în fața legislatorilor, Tikhanovskaya a declarat că UE trebuie să „se exprime clar și răspicat” cu privire la Belarus și a spus că concentrarea asupra crizei migrației nu trebuie să distragă atenția de la represiunea lui Lukașenko asupra dizidenților, oferind o listă lungă de critici ai regimului care au fost reținuți pe nedrept în acest an.