Vlad Nistor: Rezoluția privind drepturile persoanelor LGBTIQ amintește României că hotărârile Curții de Justiție a UE nu sunt discutabile, ci că trebuie recunoscute

Corespondență din Strasbourg. Interviu realizat de Dan Cărbunaru și editat de Alexandra Loy

Rezoluția privind drepturile persoanelor LGBTIQ nu face altceva decât să amintească României că hotărârile Curții de Justiție a UE nu sunt discutabile, ci că trebuie recunoscute, în contextul în care statul român a acceptat precedența legislației europene asupra celei naționale în momentul în care a devenit membru al UE, a precizat marți eurodeputatul Vlad Nistor (PNL, PPE), într-un interviu pentru caleaeuropeana.ro.

Potrivit unei rezoluții referitoare la drepturile persoanelor LGBTIQ în UE, adoptate marți de Parlamentul European, UE ar trebui să elimine toate obstacolele cu care se confruntă persoanele LGBTIQ atunci când își exercită drepturile fundamentale, afirmă eurodeputații, subliniind că căsătoriile și parteneriatele între persoane de același sex ar trebui recunoscute în întreaga UE. Conform documentului, care a trecut fără amendamente, Parlamentul European subliniază că acești cetățeni ar trebui să își poată exercita pe deplin drepturile, inclusiv dreptul la liberă circulație, oriunde în Uniune.

Textul a fost adoptat cu 387 voturi pentru, 161 împotrivă și 123 abțineri.

Întrebat ce înseamnă votarea acestei rezoluții pentru România, Vlad Nistor a declarat că „nu înseamnă nimic concret și imediat pentru că, repet, nu are putere legislativă”, însă „atrage atenția statului român că la 1 ianuarie 2017, atunci când a devenit membru al Uniunii Europene, a acceptat prioritatea legislației acesteia față de de legislația națională, pe de-o parte, și, pe de altă parte, că hotărârile Curții de Justiție a UE nu sunt de discutat”. „Pentru că de fapt asta se cere statului român, să recunoască o hotărâre a curții. Este vorba despre un cuplu, de nimic mai mult decât atât”, a explicat eurodeputatul.

Majoritatea eurodeputaților din Parlamentul European au solicitat Comisiei Europene să ia măsuri împotriva României, în cazul în care guvernul nu actualizează legislația națională pentru a reflecta hotărârea Curții Europene de Justiție în cazul „Coman & Hamilton”, care a constatat că dispozițiile referitoare la „soț/soție” din Directiva privind libera circulație se aplică și cuplurilor de același sex.

Vlad Nistor a explicat de ce doar șase eurodeputați români au votat în favoarea rezoluției, în timp ce ceilalți fie au votat împotriva, fie s-au abținut, cum a fost și cazul său.

„Nu am convingerea că toți colegii mei de toate culorile politice au citit cu atenție textul. Ieri dupa-amiază am citit de patru sau cinci ori textul, urmărind toate pasajele în engleză și în română și am ajuns la concluzia că textul nu se referă decât la recunoașterea unor acte civile produse în alte state membre ale Uniunii Europene, iar solicitarea rezoluției este ca toate țările membre să recunoască validitatea acestor documente, ceea ce mi se pare foarte logic. Nimeni nu a obligat România sau nu insinuează că ar trebui obligată la schimbarea unei legi care să se refere la căsătoria între persoane de același sex sau la adoptarea copiilor de către aceste persoane. Colegii mei nu au înțeles cu atenție și nu știau acest detaliu. Rezoluția nu are obligativitate juridică”, a subliniat eurodeputatul PPE.

„Pentru că era menționat un caz referitor la România, mie și altora din grupul nostru (PPE, n.r.) ni s-a părut normal să ne abținem de la vot. Dacă nu ar fi fost precedentul juridic românesc invocat acolo, pentru că situația României din rezoluție este fundamental diferită spre deosebire de Polonia și Ungaria, care sunt condamnate pe bună dreptate, atunci, din punct de vedere logic și legal, cred că rezoluția trebuia votată pentru. Oricum va fi adoptată pentru că majoritatea este alta decât a celor se opun”, a mai spus Vlad Nistor.

Dintre cele 387 de voturi pentru, șase au fost acordate de eurodeputați români. Toți cei șase români care au votat în favoarea rezoluției sunt eurodeputați USR PLUS & Renew Europe: Dacian Cioloș, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru, Nicu Ştefănuță, Ramona Strugariu și Dragoș Tudorache.

La capitolul voturi împotrivă, singurii eurodeputați din partea grupului Socialiștilor și Democraților Europeni care au votat contra sunt opt europarlamentari PSD: Carmen Avram, Dragoș Benea, Tudor Ciuhodaru, Maria Grapini, Claudiu Manda, Dan Nica, Rovana Plumb și Mihai Tudose.

Deși inițiată de grupul PPE, rezoluția s-a lovit de opoziția a nouă eurodeputați români din grupul popularilor europeni: doi de la PMP (Traian Băsescu și Eugen Tomac), șase de la PNL (Vasile Blaga, Daniel Buda, Cristian Bușoi, Gheorghe Falcă, Mircea Hava, Marian-Jean Marinescu) și unul de la UDMR (Lorant Vincze).

De asemenea, a votat împotrivă și Cristian Terheș, care face parte din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni.

S-au abținut de la vot trei eurodeputați PNL (Dan Motreanu, Siegfried Mureșan și Vlad Nistor), doi de la USR PLUS (Vlad Botoș și Vlad Gheorghe) și unul de la UDMR (Iuliu Winkler).