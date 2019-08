Vladimir Putin avertizează împotriva unei ”curse nelimitate a înarmărilor” după încetarea Tratatului INF: Rusia va fi constrânsă să dezvolte rachete similare cu cele ale SUA

Ivanka Trump, fiica consilier a preşedintelui american Donald Trump, şi-a exprimat duminică sprijinul pentru eradicarea supremaţiei albilor, pe care a numit-o o ,,formă de terorism”, după cele două atacuri armate comise în SUA în mai puţin de 13 ore şi soldate cu 29 de morţi şi cel puţin 50 de răniţi, transmite Agerpres.

,,În contextul în care ţara noastră deplânge pierderea fără sens de vieţi omeneşti de la El Paso (Texas) şi Dayton (Ohio) şi se roagă pentru victime şi pentru cei dragi lor, noi trebuie să ne ridicăm vocile pentru a respinge aceste acte odioase şi laşe de ură, teroare şi violenţă”, a scris Ivanka Trump pe Twitter.

May God hold the victims, their families and the El Paso and Dayton communities tightly in his loving arms. https://t.co/LGvPKGZacc

,,Supremaţia albilor, ca toate celelalte forme de terorism, este un rău care trebuie să fie distrus”, a adăugat fiica preşedintelui SUA.

White supremacy, like all other forms of terrorism, is an evil that must be destroyed.



29 de oameni au murit duminică la interval de doar 13 ore, în două atacuri armate sângeroase. Primul, în Texas, unde 20 de persoane au fost ucise de un tânăr într-un centru comercial. Atacul cu caracter rasist s-a întâmplat într-un oraș cu o mare comunitate de hispanici. Câteva ore mai târziu, un incident similar a avut loc şi în Ohio: un bărbat a ucis 9 oameni într-un bar, înainte de a fi omorât de poliție. Săptămâna trecută, alte două atacuri armate s-au soldat cu încă cinci morți. Atacurile armate au devenit, de altfel, o obişnuinţă în Statele Unite – numărul lor a depăşit 250 de la începutul anului, relatează Digi24.

Atacul din Texas a fost motivat de ura rasială resimțită de atacator față de imigranții din Statele Unite.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019