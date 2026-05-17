Vladimir Putin merge în China pentru consolidarea parteneriatului strategic bilateral după vizita „foarte reușită” și „de neuitat” a lui Trump la Beijing

Președintele rus Vladimir Putin va efectua o vizită de două zile în China începând din 19 mai, imediat după deplasarea președintelui american Donald Trump la Beijing, a anunțat sâmbătă Kremlinul.

Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale ruse, Putin și liderul chinez Xi Jinping vor discuta modalități de „consolidare suplimentară a parteneriatului cuprinzător și a cooperării strategice” dintre Moscova și Beijing. Cei doi lideri urmează să facă schimb de opinii pe teme internaționale și regionale majore și să semneze o declarație comună la finalul discuțiilor.

În cadrul vizitei, Putin va avea o întrevedere și cu premierul chinez Li Qiang pentru discuții privind cooperarea economică și comercială.

Vizita liderului rus are loc la doar câteva zile după ce Trump și-a încheiat deplasarea în China, prima vizită a unui președinte american la Beijing din ultimul deceniu. Liderul de la Casa Albă a descris vizita drept „foarte reușită” și „de neuitat” și a susținut că au fost convenite „acorduri comerciale fantastice”.

În urma summitului, Washingtonul și Beijingul au anunțat un acord preliminar privind reducerea unor tarife vamale și crearea unor consilii pentru comerț și investiții, menite să negocieze diminuarea reciprocă a taxelor pentru anumite produse și extinderea cooperării economice bilaterale. Trump a afirmat că Beijingul s-a angajat să cumpere 200 de aeronave produse de Boeing, precum și petrol și soia din SUA, însă autoritățile chineze nu au prezentat detalii extinse privind acordurile.

În timpul discuțiilor de la Beijing, Trump și Xi au abordat și războiul din Ucraina, precum și conflictul cu Iranul și situația din Strâmtoarea Ormuz, după ce războiul a afectat traficul maritim pe una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. Într-un interviu acordat Fox News după prima zi a summitului, liderul american a afirmat că Xi Jinping i-a transmis că Beijingul nu intenționează să ofere ajutor militar Iranului și că susține redeschiderea rutei maritime. „Ar dori să vadă Strâmtoarea Ormuz deschisă și a spus: «Dacă pot ajuta în vreun fel, mi-ar plăcea să o fac»”, a declarat Trump. De asemenea, potrivit unui comunicat al Casei Albe, „ambele țări au convenit că Iranul nu va putea avea niciodată o armă nucleară”.

Ministerul chinez de Externe a transmis vineri că Beijingul susține „o încetare a focului cuprinzătoare și durabilă” și a cerut redeschiderea rapidă a rutelor maritime, „ca răspuns la apelurile comunității internaționale”.

Totuși, liderul american a plecat din China fără să anunțe vreun progres major privind dosarul ucrainean. Înaintea vizitei lui Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski îi ceruse liderului american să ridice în discuțiile cu Xi problema opririi războiului. Moscova continuă, însă, să excludă un armistițiu sau negocieri ample cu Kievul în absența acceptării condițiilor formulate de Kremlin.

China s-a prezentat constant drept o parte neutră în conflict, cerând negocieri pentru încetarea ostilităților, fără a condamna însă invazia rusă începută în februarie 2022. Beijingul respinge și acuzațiile occidentale potrivit cărora ar furniza armament sau componente militare Rusiei.

În contextul sancțiunilor occidentale impuse Moscovei, China a devenit principalul partener economic al Rusiei și cel mai mare cumpărător de combustibili fosili ruși.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a salutat vineri summitul sino-american, dar a insistat că relațiile Moscovei cu Beijingul sunt „mai profunde și mai puternice decât alianțele politice și militare tradiționale”, informează France24.