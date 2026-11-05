Vladimir Putin nu va participa la summitul G20 din Marea Britanie de anul viitor, spune Andy Burnham

Vladimir Putin nu va participa la summitul G20 din Marea Britanie de anul viitor, a declarat Andy Burnham într-un interviu publicat joi, informează Politico Europe.

Întrebat de revista „The Economist” dacă președintele rus va fi invitat la reuniunea liderilor mondiali de la Manchester din noiembrie anul viitor, premierul britanic a răspuns: „Nu”.

El a precizat că lista invitaților este „gestionată de G20”, dar a subliniat că Rusia nu va fi prezentă „din cauza unei sancțiuni încă în vigoare”.

Decizia lui Burnham de a-l exclude în mod activ pe Putin vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a stârnit un scandal diplomatic invitându-l pe liderul rus la summitul G20 al Statelor Unite, care va avea loc la Miami în luna decembrie a acestui an.

Ministrul britanic de externe, Ed Miliband, a declarat anterior pentru Politico că Marea Britanie nu va renunța la interdicția privind contactele directe cu Rusia, dar că este la latitudinea Statelor Unite să ia propriile decizii.

O sesiune foto organizată în cadrul reuniunii miniștrilor de externe din cadrul G20, săptămâna trecută, a fost anulată după ce mai mulți politicieni, printre care și Miliband, au refuzat să pozeze alături de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

Marea Britanie a fost unul dintre cei mai fervenți susținători ai Ucrainei încă de la invazia pe scară largă a Rusiei asupra țării, în 2022 — o politică urmată de toți cei cinci prim-miniștri britanici aflați în funcție pe parcursul celor aproape cinci ani de război.

Burnham a mai declarat pentru revista „The Economist” că este dornic să-l primească pe Xi Jinping, după ce președintele chinez a vizitat Manchesterul în 2015, și a afirmat că există o „oportunitate reală” pentru o viitoare colaborare economică între Marea Britanie și China, în urma vizitei predecesorului său, Keir Starmer, la Beijing, la începutul acestui an.