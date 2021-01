Vladimir Putin salută, la Forumul de la Davos, prelungirea Tratatului New START dintre Rusia și SUA: Un nou conflict mondial ar marca “sfârşitul civilizaţiei”

Preşedintele rus Vladimir Putin a salutat miercuri prelungirea tratatului New START de limitare a arsenalelor nucleare rus şi american, în baza unei propuneri făcute de noul președinte american Joe Biden și a unei înțelegeri pe care liderul de la Kramlin a convenit-o marți, într-o convorbire telefonică, cu liderul de Casa Albă. Cu toate acestea, Putin a estimat că securitatea globală rămâne ameninţată de tensiuni internaţionale crescânde.

Această prelungire “este fără îndoială un pas în direcţia cea bună”, a declarat Vladimir Putin, în timpul unui discurs video în cadrul forumului de la Davos, avertizând totodată că ordinea mondială riscă în continuare “să evolueze de o manieră imprevizibilă şi incontrolabilă”, informează AFP, potrivit Agerpres.

El a subliniat că un nou conflict mondial ar marca “sfârşitul civilizaţiei”, făcând o paralelă între “provocările şi ameninţările” tot mai numeroase la nivel global şi anii 1930 care au dus la cel de-Al Doilea Război Mondial, la două zile distanță după ce omologul său chinez Xi Jinping a utilizat tribuna virtuală de la Davos pentru a avertiza împotriva unui nou Război Rece și pentru a denunța perturbarea lanțurilor de aprovizionare, într-un gest de teamă că Occidentul și-ar putea uni forțele împotriva Beijingului.

“Amploarea ameninţărilor (de atunci şi de astăzi) este comparabilă (…) şi nimic din toate astea nu favorizează stabilitatea, caracterul previzibil al relaţiilor internaţionale” a spus Putin, adăugând că “incapacitatea de a rezolva astfel de probleme a dus la război mondial în secolul al XX-lea”.

Potrivit lui Vladimir Putin, pandemia de coronavirus a accelerat transformările sociale, economice şi politice în curs, ceea ce alimentează “contradicţiile” susceptibile să destabilizeze ordinea mondială.

Parlamentul bicameral al Rusiei a ratificat miercuri prelungirea cu cinci ani a tratatului de dezarmare nucleară New START cu SUA, ultimul tratat major privind controlul armelor între cele două ţări. Marți seară, Vladimir Putin și Joe Biden au convenit ca echipele de negociere ale SUA și Rusiei să lucreze urgent pentru a finaliza până la data de 5 februarie negocierile de prelungire cu cinci ani a Tratatului New Start. Anterior, la 22 ianuarie, preşedintele american a propus prelungirea cu cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare strategice New START încheiat între SUA şi Rusia.

Tratatul New Start, semnat la 8 aprilie 2010 la Praga de președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev – ultimul tratat major dintre SUA şi Rusia -, limitează arsenalele celor două ţări la 800 numărul de lansatoare şi bombardiere grele şi la 1.550 numărul focoaselor nucleare, adică o reducere de aproape 30% comparativ cu limita anterioară stabilită în 2002. Tratatul este scadent la 5 februarie 2021, însă există o prevedere care permite prelungirea acestui acord cu până la cinci ani.

Extinderea New Start oferă mediului internațional de securitate mai puțină instabilitate decât deja există după încetarea Tratatului privind forțele nucleare intermediare, eșecul administrației Trump de a aduce China la masa unor tratative mai cuprinzătoare și dezvoltarea de către Rusia a noi arsenale.

Extinderea acestui acord a fost salutată de șeful diplomaţiei germane, Heiko Maas, prelungire ce, în opinia ministrului de externe de la Berlin, constituie “un adevărat plus pentru securitate, inclusiv în Europa”.