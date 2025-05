Vladimir Putin trebuie „să plătească pentru refuzul său de a face pace” cu Ucraina, susține premierul britanic Keir Starmer

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat joi că a avut prima conversație cu noul Papă Leon al XIV-lea, ocazie cu care au discutat despre eforturile necesare pentru a pune capăt violențelor armate oriunde izbucnesc conflicte în lume, în special în vederea unei păci solide și durabile în Ucraina și Gaza.

„Am avut ocazia să vorbesc pentru prima dată cu Papa Leon al XIV-lea. L-am felicitat din nou pentru alegerea sa. Am discutat despre eforturile necesare pentru a reduce la tăcere armele oriunde izbucnesc conflicte în lume, în special pentru a obține o pace durabilă și sustenabilă în Ucraina și Gaza”, a scris Macron, pe platforma X.

I had the opportunity to speak for the first time with Pope Leo XIV. I once again congratulated him on his election.

We discussed the efforts needed to silence weapons wherever conflicts are raging around the world,… pic.twitter.com/w2w2N1yLA4

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 15, 2025