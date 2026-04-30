Vocea mediului de afaceri se aude la Bruxelles. Confederația Patronală Concordia a adus în prim-plan, în cadrul dezbaterilor europene, teme esențiale pentru viitorul Europei și al României

Andreea Radu
Reprezentanții Confederației Patronale Concordia au participat, în această săptămână, la sesiunea plenară a European Economic and Social Committee, unde au adus în discuție două teme esențiale pentru viitorul Europei și al României.

Oleg Roibu, membru al Consiliului Director al ANIS Romania, a prezentat, în calitate de raportor, opinia privind rolul societății civile în sprijinirea reformelor din Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina.

Potrivit Concordia, tema este relevantă întrucât o vecinătate mai puternică înseamnă mai multă securitate și o economie românească mai solidă.

Adelina Dabu, Director Afaceri Europene și Internaționale în cadrul Concordia, a luat cuvântul în dezbaterea despre competitivitatea UE și rolul Europei într-un context geopolitic complex, alături de președintele Consiliului European, António Costa.

Mesajul transmis a fost că noul buget european trebuie să pună accent nu doar pe competitivitate, ci și pe securitate economică și coeziune.

„Suntem acolo unde se iau deciziile importante, ca să ne asigurăm că vocea mediului de afaceri din România se aude la cel mai înalt nivel european”, subliniază Confederația Patronală Concordia.

Concrete & Design Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Comisia Europeană a prezentat un set de recomandări menite să protejeze gospodăriile vulnerabile de întreruperile aprovizionării cu energie și să sprijine cetățenii în tranziția către energia curată
Europe should take the long bet on the US, says Ian Brzezinski (Atlantic Council): More than half of MAGA base believes we should be sustaining our presence in Central and Eastern Europe
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

