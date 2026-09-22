Vodafone lansează GEN10 și caută următoarea generație de campioni a României alături de Nadia Comăneci și Ciprian Marica

Vodafone România a lansat luni, la București proiectul GEN10 prin care își propune să descopere și să susțină următoarea Generație de 10 a României, cu ajutorul campionilor Nadia Comăneci și Ciprian Marica.

Platforma GEN10 a fost lansată ca răspuns la concluziile unui studiu D&D Research privind principalele temeri și preocupări ale părinților legate de viitorul copiilor. Potrivit acestuia, 81% dintre respondenți consideră că marile companii private din România ar trebui să dezvolte programe de sprijin pentru talentele și potențialul copiilor. În opinia părinților, aceste companii dispun atât de resursele financiare și umane, cât și de capacitatea de a mobiliza specialiști și autorități pentru a genera schimbări notabile.

Potrivit unui comunicat al companiei, Vodafone a creat platforma GEN10 , prin intermediul căreia părinții din România ai căror copii au talent la gimnastică sau fotbal îi pot înscrie în competiția pentru obținerea uneia dintre bursele oferite de companie.

“Tehnologia a devenit parte integrantă din viața fiecărei familii, oferind acces la educație și informație, dar aducând și provocări precum sedentarismul, dependența și izolarea. În cei 29 de ani de când Vodafone este prezent în România, am fost implicați constant în viața românilor, iar acum, împreună cu doi mari campioni, ne asumăm responsabilitatea de a oferi copiilor toate șansele pentru a-și descoperi potențialul. Astăzi, prea multe visuri se opresc înainte să înceapă, nu din lipsă de potențial, ci din lipsă de sprijin. Prin GEN10, vrem să schimbăm acest lucru: să căutăm talentul oriunde s-ar afla și să nu lăsăm niciun copil în urmă. Pentru că următorii campioni ai României pot veni de oriunde, dacă noi le oferim șansa să ajungă departe”, a declarat Nedim Baytorun, CEO Vodafone România.

Timp de un an, copiii selectați vor beneficia de mentoratul a doi dintre cei mai mari campioni români: Nadia Comăneci, pentru gimnastică, și Ciprian Marica, pentru fotbal. Cele două personalități emblematice ale sportului românesc, împreună cu echipele lor din întreaga țară, le vor oferi tinerelor talente îndrumare directă și lecții desprinse din propriul parcurs către performanță. Astfel, Vodafone oferă posibilitatea ca talentul copiilor să nu fie irosit din lipsa unei șanse și își asumă misiunea de a căuta, a crește și a sprijini GEN10, următoarea generație de 10 a României.

“Copiii nu își doresc să fie o a doua Nadia, ci să fie ei înșiși. O investiție în copilul tău nu înseamnă neapărat sport de performanță, ci sănătate și valori care rămân cu el toată viața. Mulți vor să investească abia după momentul în care cineva a ajuns undeva, dar ca să ajungă acolo, este nevoie de acei 5-6 ani în care un copil crește în valoare, atât ca sportiv, cât și ca om. Investiția în copii este, de fapt, o investiție într-o generație sănătoasă”, a spus Nadia Comăneci.

“Am convingerea că viitorii campioni ai României există deja. Responsabilitatea noastră este să le oferim mediul, reperele și susținerea de care au nevoie pentru a transforma potențialul în rezultate. Sportul are puterea de a schimba destine, dar adevărata performanță apare atunci când un copil învață să creadă în el, să muncească pentru obiectivele lui și să nu renunțe la primul obstacol”, a adăugat Ciprian Marica.

Înscrierile pe platforma GEN10 încep astăzi, 22 septembrie, și se vor derula până la finalul lunii octombrie. În această perioadă, părinții vor putea încărca videoclipuri în care copiii execută exercițiile recomandate de echipele Nadiei Comăneci și ale lui Ciprian Marica. Materialele video vor fi analizate de comisiile de evaluare, urmând ca, în luna noiembrie, 30 de finaliste la gimnastică și 33 de finaliști la fotbal să fie invitați la o etapă de selecție organizată la București. Aceasta va lua forma unei competiții fizice, în urma căreia, sub îndrumarea directă a celor doi mentori, vor fi desemnați bursierii programului: 10 la gimnastică și 11 la fotbal.

Vodafone este o companie lider de telecomunicații din Europa și Africa. Furnizează servicii mobile și fixe către peste 370 de milioane de clienți, operăm rețele în 15 țări investind în alte patru și colaborăm cu rețele mobile în alte peste 40 de țări.

Vodafone susține o bună parte din traficul global de internet prin peste 70 de cabluri submarine – coloana vertebrală a internetului – și dezvoltăm un nou serviciu de comunicații prin satelit, accesibil direct prin terminalele mobile pentru conectivitate în zone fără semnal. Vodafone are una dintre cele mai mari platforme IoT din lume cu peste 240 milioane de conexiuni IoT la nivel global, iar în Africa furnizează servicii financiare către aproximativ 103 de milioane de clienți din 7 țări – gestionând mai multe tranzacții decât orice alt furnizor.