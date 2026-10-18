Volodimir Zelenski a cerut României, Ungariei, Poloniei și Slovaciei să permită tranzitul transporturilor de cereale, anunță Peter Magyar

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat țărilor vecine – Polonia, România, Slovacia și Ungaria, să permită tranzitul transporturilor de cereale ucrainene, în contextul intensificării atacurilor în Marea Neagră care fac această rută aproape imposibil de tranzitat, a anunțat sâmbătă prim-ministrul ungar Peter Magyar, informează Reuters.

Magyar, care a convenit cu Zelenski să restabilească relațiile dintre Ucraina și Ungaria în cadrul discuțiilor de vineri, a afirmat că nu ar avea obiecții față de această măsură dacă transporturile de cereale ucrainene ar tranzita Ungaria doar pentru a ajunge la alte destinații, a relatat postul privat de televiziune RTL.

„(Zelenski) a solicitat Poloniei, României, Slovaciei, Ungariei și tuturor țărilor vecine să permită tranzitul, așa cum au făcut-o acum trei sau patru ani, la începutul războiului”, a declarat Magyar într-un interviu acordat postului RTL.

Ucraina se numără printre cei mai mari producători de cereale din lume. Aproape 90% din exporturile sale de cereale se realizează prin Marea Neagră, doar că acest culoar a devenit imposibil de tranzitat în contextul intensificării loviturilor rusești.

Turcia, țară care a mediat în 2022, alături de ONU, un acord care a permis timp de un an – până la retragerea Rusiei – exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagră, s-a oferit la începutul lunii septembrie să contribuie și de această dată la deblocarea situației, în contextul prefigurării unei noi crize a cerealelor.

Temperaturile extreme au afectat sectorul agricol, Comisia Europeană indicând în luna septembrie randamente cu mult sub media pe cinci ani pentru mai multe culturi importante de vară: