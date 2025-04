Volodimir Zelenski a discutat cu omologul finlandez despre situația de pe câmpul de luptă, relațiile cu Statele Unite și pașii comuni în fața provocărilor rusești

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat telefonic cu omologul său finlandez, Alexander Stubb, pe tema celor mai recente evoluții regionale, convenind asupra unei coordonări strânse în privința pașilor următori.

Potrivit comunicatului oficial, Zelenski l-a informat pe omologul său finlandez cu privire la situația actuală de pe front și a evidențiat importanța consolidării apărării aeriene a Ucrainei. El a subliniat că atingerea unei păci juste și durabile este posibilă doar prin sprijinirea Ucrainei cu pachete de asistență militară și menținerea presiunii asupra Rusiei, inclusiv prin regimul de sancțiuni.

De asemenea, Volodimir Zelenski și Alexander Stubb au abordat subiectul relației cu Statele Unite, discutând totodată despre refuzul Rusiei de a accepta propunerea americană privind o încetare necondiționată a focului.

„Am avut o conversație bună și sinceră cu președintele Finlandei. Am discutat multe aspecte, inclusiv pregătirile pentru următorii pași comuni și răspunsul nostru la posibile provocări rusești în viitorul apropiat. Ne-am concentrat, de asemenea, asupra relațiilor noastre cu Statele Unite și asupra propunerii americane privind o încetare necondiționată a focului — o propunere căreia Rusia îi spune „nu” de 36 de zile. Doar acțiunile bazate pe principii pot transforma un asemenea dispreț față de diplomație într-un drum către pace”, a scris Zelenski, pe platforma X.

I had a good and honest conversation with the President of Finland @AlexStubb.

We discussed many issues, including preparations for our next joint steps and our response to possible Russian provocations in the near future.

I informed about the battlefield situation and our need… pic.twitter.com/oFRIv6IKVe

