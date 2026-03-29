Volodimir Zelenski acuză Moscova că sprijină Iranul în identificarea țintelor americane

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat Moscova că ar fi ajutat Teheranul să vizeze obiective militare americane din Orientul Mijlociu, inclusiv prin furnizarea de imagini din satelit utilizate înaintea atacurilor asupra unei baze americane din Arabia Saudită.

„În această dimineață, am fost informat că bazele militare americane din Orientul Mijlociu și din regiunea Golfului au fost fotografiate de sateliții ruși în interesul Iranului. Pe 25 martie, au fotografiat baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită”, a scris Zelenski într-o postare pe X sâmbătă seara.

Baza Prince Sultan a fost atacată de Iran sâmbătă dimineață, cu rachete balistice și drone, rănind cel puțin 15 militari americani, potrivit relatărilor din presă. Baza — o instalație comună saudo-americană situată la aproximativ 96 de kilometri de Riyadh — fusese deja vizată de două ori mai devreme în cursul săptămânii, relatează Politico Europe.

Moscova ar fi realizat, de asemenea, fotografii din satelit ale unei facilități militare comune SUA–Marea Britanie din Oceanul Indian, precum și ale Aeroportului Internațional Kuweit și ale unor părți din infrastructura câmpului petrolier Greater Burgan, a scris Volodimir Zelenski, citând un raport zilnic de informații. Rusia ar fi transmis, totodată, imagini ale mai multor baze și câmpuri petroliere din Turcia și Qatar, a adăugat acesta.

Kremlinul a negat că ar fi furnizat astfel de informații.

Declarațiile lui Volodimir Zelenski reiau acuzații similare formulate săptămâna trecută de șefa diplomației UE, Kaja Kallas, care a afirmat că Rusia ar fi furnizat Iranului informații ce au ajutat Teheranul să vizeze active militare americane din Orientul Mijlociu. Sprijinul acordat de Rusia Iranului arată de ce Europa trebuie să mențină presiunea asupra Kremlinului în ceea ce privește războiul din Ucraina, a declarat Kallas.

Statele Unite au trimis mii de militari suplimentari în Orientul Mijlociu, au anunțat oficialii sâmbătă, inclusiv prin dislocarea în regiune a navei USS Tripoli, la bordul căreia se află aproximativ 2.500 de pușcași marini americani. Comandamentul Central al SUA a precizat, într-o postare pe rețelele sociale, că această navă servește drept navă-amiral a unui grup naval care include, de asemenea, aeronave de transport și de luptă, precum și capabilități amfibii și tactice.

Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran, a relatat The Washington Post duminică. Deși secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat vineri că „nu va fi un conflict de durată”, The Wall Street Journal și Axios au relatat că administrația Donald Trump ia în calcul trimiterea a încă 10.000 de militari în Orientul Mijlociu.

Volodimir Zelenski a criticat dur decizia SUA de a relaxa parțial sancțiunile împotriva Rusiei. Washingtonul acordă o derogare de o lună de la sancțiuni pentru statele care cumpără petrol rusesc, ca măsură de atenuare a impactului economic al războiului dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte.

„Sancțiunile sunt relaxate, în timp ce agresorul furnizează informații pentru a lovi obiective, inclusiv ale țărilor care discută sau au decis deja ridicarea sancțiunilor”, a declarat liderul ucrainean, calificând situația drept „stranie”.