Volodimir Zelenski anunță că avioanele de luptă F-16 „se află deja pe cerul Ucrainei și vor fi mai multe”: Am știut că acest lucru este realizabil

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că avioanele de luptă F-16 de fabricaţie americană se află deja în spațiul aerian al Ucrainei.

„Calea către F-16. Încă din prima zi a invaziei ruse la scară largă, Ucraina a cerut partenerilor săi să închidă cerul sau să furnizeze avioane. Am știut că acest lucru este realizabil, că lumea are puterea de a face acest lucru posibil. Combinăm eforturile politice, diplomatice şi militare în acest scop. Încetul cu încetul, pas cu pas, obţinem rezultatul. Avioanele F-16 se află deja pe cerul Ucrainei și vor fi mai multe”, a scris Volodimir Zelenski pe contul său de X, unde a publicat un clip video în care rezumă eforturile administraţiei sale de a obţine acest tip de sisteme de apărare occidentale.

Path to the F-16s.

Since the first day of the full-scale Russian invasion, Ukraine has been asking its partners to close the skies or provide aircraft.

We knew it was achievable, that the world has the power to make it happen. We combined political, diplomatic, and military… pic.twitter.com/AJvacfJBOP

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 8, 2024