Volodimir Zelenski anunță că o delegație ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru a discuta despre planul de pace american: Sarcina este clară: să elaborăm rapid și concret pașii necesari pentru a pune capăt războiului
O delegație formată din înalți oficiali ai guvernului ucrainean se îndeaptă spre Statele Unite pentru a purta discuții cu omologii americani, duminică, cu privire la un plan de pace propus pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează Politico Europe.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă într-o postare pe X că Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, va conduce delegația.
Desemnarea lui Umerov vine după ce Zelenski l-a concediat vineri pe principalul său consilier, Andriy Yermak, în urma unei percheziții efectuate la domiciliul acestuia de către autoritatea ucraineană de combatere a corupției. Yermak era principalul interlocutor al aliaților occidentali ai Kievului și era considerat de mulți al doilea om ca putere din guvernul ucrainean.
„Sarcina este clară: să elaborăm rapid și concret pașii necesari pentru a pune capăt războiului”, a declarat Zelenski. „Ucraina continuă să colaboreze cu Statele Unite în cel mai constructiv mod posibil”, a continuat liderul ucrainean.
Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine and head of the Ukrainian delegation Rustem Umerov, together with the team, is already on the way to the United States. Rustem delivered a report today, and the task is clear: to swiftly and substantively work out…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 29, 2025
Oficialii ucraineni urmează să se întâlnească în Florida cu Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, și cu ginerele liderului ucrainean Jared Kushner, a informat Bloomberg.
Witkoff, care este așteptat la Moscova săptămâna viitoare pentru discuții cu oficialii ruși, s-a aflat în centrul unei furtuni mediatice după ce Bloomberg a publicat o transcriere care dezvăluia că ar fi instruit un înalt oficial al Kremlinului cu privire la modul de abordare a discuțiilor cu Trump.
Discuțiile planificate în Florida vin după ce administrația Trump a prezentat un plan de pace în 28 de puncte, care a fost criticat de Ucraina și aliații europeni pentru că era prea favorabil Rusiei. Propunerea, așa cum a fost prezentată inițial, includea concesii teritoriale semnificative din partea Ucrainei, inclusiv regiunea Donbas, și ar fi limitat, de asemenea, dimensiunea armatei ucrainene.
Președintele SUA a declarat că planul de pace nu este o „ofertă finală” și că mai există loc pentru negocieri.
„Ne așteptăm ca rezultatele întâlnirilor de la Geneva să fie acum puse la punct în Statele Unite”, a declarat Zelenski în postarea sa de sâmbătă.
Șeful serviciilor secrete ucrainene, Kyrylo Budanov, precum și șeful Statului Major al Forțelor Armate Ucrainene, Andrii Hnatov, fac parte, de asemenea, din delegația trimisă în SUA pentru discuțiile de duminică.
Între timp, capitala Ucrainei a fost atacată din nou de drone și rachete rusești în primele ore ale zilei de sâmbătă, au declarat oficialii locali. Cel puțin două persoane au fost ucise.
În context, ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha a acuzat Rusia că își continuă „planul de război în două puncte – de a distruge și de a ucide”– într-un context în care „toată lumea discută despre punctele planurilor de pace”.
Este pentru a doua oară în câteva zile când Kievul este ținta unui atac, potrivit Deutsche Welle.
Citiți și: Kievul califică cele mai recente atacuri ale Rusiei drept „o reacție teroristă” a lui Putin la planul de pace al SUA. Kaja Kallas l-a invitat pe Andrii Sybiha să participe la reuniunea miniștrilor de externe din UE
La începutul acestei săptămâni, șapte persoane au fost ucise în atacuri cu rachete balistice, rachete de croazieră, arme hipersonice și drone, în ceea ce Ministerul Energiei din Ucraina a descris ca fiind un „atac combinat masiv” asupra infrastructurii energetice a țării.
Ministrul ucrainean de Externe acuză Rusia că își continuă „planul de război” în pofida eforturilor de pace și critică vizita lui Viktor Orban la Moscova: Putin l-a folosit din nou drept complice la teroarea sa
Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha a acuzat Rusia că își continuă „planul de război în două puncte – de a distruge și de a ucide”– într-un context în care „toată lumea discută despre punctele planurilor de pace”.
„În timp ce toată lumea discută despre punctele planurilor de pace, Rusia continuă să-și ducă la îndeplinire <<planul de război>> alcătuit din două puncte: uciderea și distrugerea”, a reacționat Sybiha într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, după o noapte „dificilă în Ucraina, în special în Kiev”.
A difficult night in Ukraine, particularly in Kyiv. Russia shot dozens of cruise and ballistic missiles and over 500 drones at ordinary homes, the energy grid, and critical infrastructure. At least 2 people were killed and two dozen injured, including a child.
While everyone is… pic.twitter.com/c2TR4uhJJU
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 29, 2025
Rusia a lansat zeci de rachete de croazieră și balistice și peste 500 de drone asupra locuințelor, rețelei energetice și infrastructurii critice. Cel puțin 2 persoane au fost ucise și douăzeci și patru rănite, printre care și un copil.
Ministrul ucrainean de Externe a remarcat că atacul a avut loc la scurt timp după vizita premierului ungar Viktor Organ la Moscova, pe care a criticat-o, și după „discursurile goale despre <<pace>>”.
„Este de remarcat faptul că Putin l-a folosit din nou pe Viktor Orban drept complice la teroarea sa. În 2024, vizita lui Orban la Moscova a fost urmată de atacul îngrozitor al Rusiei asupra spitalului de copii Okhmatdyt din Ucraina. (…)Putin îi folosește pur și simplu pe astfel de politicieni ca actori în spectacolul său sângeros. Putin dorește să prelungească războiul cu orice preț. Un război pe care nu îl poate câștiga și pe care refuză să îl încheie. Însă comunitatea internațională dispune de mijloacele necesare pentru a se asigura că acest preț devine insuportabil pentru el”, a continuat oficialul ucrainean.
El a reluat apelurile la adresa partenerilor Ucrainei de a oferi țării „sprijin suplimentar pentru apărarea și reziliența Ucrainei, sancțiuni suplimentare severe împotriva Rusiei și o decizie rapidă care să permită utilizarea integrală a activelor rusești înghețate.”
„Forța, unitatea și presiunea asupra Moscovei rămân esențiale pentru a avansa eforturile de pace și a forța Rusia să pună capăt războiului”, a conchis Andrii Sybiha.
Este pentru a doua oară în câteva zile când Kievul este ținta unui atac, potrivit Deutsche Welle.
Citiți și: Kievul califică cele mai recente atacuri ale Rusiei drept „o reacție teroristă” a lui Putin la planul de pace al SUA. Kaja Kallas l-a invitat pe Andrii Sybiha să participe la reuniunea miniștrilor de externe din UE
La începutul acestei săptămâni, șapte persoane au fost ucise în atacuri cu rachete balistice, rachete de croazieră, arme hipersonice și drone, în ceea ce Ministerul Energiei din Ucraina a descris ca fiind un „atac combinat masiv” asupra infrastructurii energetice a țării.
Suedia anunță, în limba rusă, că a efectuat exercițiu de simulare de război, cu participarea forțelor armate, a familiei regale și a liderilor politici
Guvernul suedez a anunțat vineri, într-un comunicat tradus în limba rusă, că a efectuat un exercițiu de simulare de război la care au luat parte, pe lângă forțele armate, regele Suediei, prințesa moștenitoare și mai mulți aleși.
“În această săptămână, Guvernul a organizat un exercițiu bazat pe un scenariu de securitate care implică război și riscul de război. Anumite faze ale exercițiului au fost desfășurate împreună cu Majestatea Sa Regele, Alteța Sa Regală Prințesa Moștenitoare, membri ai Riksdagului, Forțele Armate Suedeze, Agenția Suedeză pentru Situații de Urgență și alte agenții guvernamentale relevante”, a anunțat Guvernul de la Stockholm într-un comunicat.
Este pentru prima dată din anii 1990 când are loc un exercițiu de această amploare cu toți actorii menționați, a menționat guvernul.
„Exercițiul a fost realizat la inițiativa Guvernului. Este important să se desfășoare exerciții comune, mai ales în contextul actualei situații de securitate. Pas cu pas și exercițiu cu exercițiu, consolidăm apărarea și reziliența totală a Suediei”, a declarat prim-ministrul Ulf Kristersson.
Exercițiul a descris un scenariu privind o evoluție gravă a situației de securitate în Suedia și în vecinătatea acesteia. Scopul exercițiului a fost de a discuta ce ar fi necesar pentru a menține securitatea Suediei în acest scenariu fictiv. Exercițiul a avut, de asemenea, scopul de a consolida colaborarea între diferiții actori.
Guvernul și birourile guvernamentale organizează periodic exerciții bazate pe diferite tipuri de evenimente și scenarii. Aceste exerciții se concentrează pe gestionarea incidentelor și situațiilor – la nivel național și internațional – care creează provocări sau tensiuni pentru Suedia, suedezi sau interesele suedeze, conchide sursa citată.
Acest paragraf este urmat de o traducere în limba rusă a comunicatului.
Rusia este considerată principala amenințare la adresa Suediei, potrivit serviciilor de informații și apărare ale țării.
Stockholm și-a accelerat creșterea cheltuielilor militare de la invazia din Ucraineia și aderarea sa la NATO în 2024, intenționând să aloce 300 de miliarde de coroane (27 de miliarde de euro) pentru apărare în următorii zece ani.
De la Moscova, Orbán anunță că Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia și că Budapesta rămâne pregătită să găzduiască negocieri de pace ruso-ucrainene
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a anunțat vineri, în timpul întâlnirii cu președintele rus Vladimir Putin la Kremlin, că Ungaria va continua să achiziționeze hidrocarburi de la Rusia și în viito relatează AFP, potrivit Agerpres.
„Vreau să reafirm că aprovizionarea cu energie din Rusia constituie în prezent baza aprovizionării cu energie a Ungariei și va rămâne așa și în viitor”, a declarat Orbán, conform unui discurs televizat.
De partea cealaltă, Putin a salutat poziția „echilibrată” a Ungariei în privința Ucrainei.
„Cunosc poziția dumneavoastră echilibrată față de problema ucraineană”, i-a transmis președintele rus lui Orban, care se opune sancțiunilor împotriva Moscovei în cadrul Uniunii Europene și critică sprijinul acordat Kievului.
Putin i-a mai spus lui Orban că ar fi în continuare bucuros să aleagă Budapesta ca loc de întâlnire cu președintele american Donald Trump.
„Viktor Orbán a afirmat la Moscova că Ungaria este pregătită să găzduiască negocieri de pace și să contribuie la succesul acestora, declarând acest lucru în partea publică a întâlnirii sale cu președintele Vladimir Putin la Kremlin. Premierul Orbán a subliniat, de asemenea, că Ungaria rămâne angajată să continue cooperarea energetică ungaro-rusă, care este în interesul național al Ungariei”, a scris purtătorul de cuvânt al guvernului maghiar, Zoltan Kovacs, pe X.
🕊️ @PM_ViktorOrban affirmed in Moscow that Hungary is ready to host peace talks and contribute to their success, stating this during the public part of his meeting with President Vladimir Putin in the Kremlin.
PM Orbán also underlined that Hungary remains committed to continuing… pic.twitter.com/OulK3H86jL
— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) November 28, 2025
Citiți și Orban merge la Moscova pentru discuții cu Putin: „Mă duc să mă asigur că aprovizionarea cu energie a Ungariei este garantată pentru iarnă și pentru anul viitor”
Premierul ungar se confruntă la începutul anului viitor cu alegeri parlamentare dificile, în condițiile în care partidul său, Fidesz, este depășit în sondaje de forțele pro-europene din opoziție, scrie The Guardian.
Ungaria a rămas cel mai apropiat aliat al Rusiei în interiorul UE, criticând constant reacția blocului la agresiunea asupra Ucrainei și solicitând atât o relaționare mai strânsă cu Moscova, cât și ridicarea sancțiunilor.
AFP a remarcat că, de la revenirea la putere în 2010, Orbán s-a întâlnit cu Putin de 15 ori, inclusiv de patru ori de la invazia pe scară largă din 2022.
Amintim că Parlamentul European a adoptat marți al doilea său raport interimar privind subminarea persistentă a statului de drept de către Ungaria și încălcările continue ale valorilor UE, solicitând statelor membre ale UE să continue procedura de retragere a dreptului de vot al Ungariei în Consiliul Uniunii Europene.
Luna trecută, Statele Unite au decis să sancționeze giganții energetici ruși Lukoil și Rosneft și au anulat un summit planificat între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, care urma să aibă loc la Budapesta.
Potrivit Budapestei, Ungaria a obținut o scutire pe termen nelimitat de la sancțiunile americane privind importurile de petrol și gaze din Rusia, după ce Orbán s-a întâlnit la începutul lunii cu Trump la Casa Albă.
