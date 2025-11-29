Volodimir Zelenski anunță că o delegație ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru a discuta despre planul de pace american: Sarcina este clară: să elaborăm rapid și concret pașii necesari pentru a pune capăt războiului

O delegație formată din înalți oficiali ai guvernului ucrainean se îndeaptă spre Statele Unite pentru a purta discuții cu omologii americani, duminică, cu privire la un plan de pace propus pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează Politico Europe.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă într-o postare pe X că Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, va conduce delegația.

Desemnarea lui Umerov vine după ce Zelenski l-a concediat vineri pe principalul său consilier, Andriy Yermak, în urma unei percheziții efectuate la domiciliul acestuia de către autoritatea ucraineană de combatere a corupției. Yermak era principalul interlocutor al aliaților occidentali ai Kievului și era considerat de mulți al doilea om ca putere din guvernul ucrainean.

„Sarcina este clară: să elaborăm rapid și concret pașii necesari pentru a pune capăt războiului”, a declarat Zelenski. „Ucraina continuă să colaboreze cu Statele Unite în cel mai constructiv mod posibil”, a continuat liderul ucrainean.

Oficialii ucraineni urmează să se întâlnească în Florida cu Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, și cu ginerele liderului ucrainean Jared Kushner, a informat Bloomberg.

Witkoff, care este așteptat la Moscova săptămâna viitoare pentru discuții cu oficialii ruși, s-a aflat în centrul unei furtuni mediatice după ce Bloomberg a publicat o transcriere care dezvăluia că ar fi instruit un înalt oficial al Kremlinului cu privire la modul de abordare a discuțiilor cu Trump.

Discuțiile planificate în Florida vin după ce administrația Trump a prezentat un plan de pace în 28 de puncte, care a fost criticat de Ucraina și aliații europeni pentru că era prea favorabil Rusiei. Propunerea, așa cum a fost prezentată inițial, includea concesii teritoriale semnificative din partea Ucrainei, inclusiv regiunea Donbas, și ar fi limitat, de asemenea, dimensiunea armatei ucrainene.

Președintele SUA a declarat că planul de pace nu este o „ofertă finală” și că mai există loc pentru negocieri.

„Ne așteptăm ca rezultatele întâlnirilor de la Geneva să fie acum puse la punct în Statele Unite”, a declarat Zelenski în postarea sa de sâmbătă.

Șeful serviciilor secrete ucrainene, Kyrylo Budanov, precum și șeful Statului Major al Forțelor Armate Ucrainene, Andrii Hnatov, fac parte, de asemenea, din delegația trimisă în SUA pentru discuțiile de duminică.

Între timp, capitala Ucrainei a fost atacată din nou de drone și rachete rusești în primele ore ale zilei de sâmbătă, au declarat oficialii locali. Cel puțin două persoane au fost ucise.

În context, ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha a acuzat Rusia că își continuă „planul de război în două puncte – de a distruge și de a ucide”– într-un context în care „toată lumea discută despre punctele planurilor de pace”.

Este pentru a doua oară în câteva zile când Kievul este ținta unui atac, potrivit Deutsche Welle.

La începutul acestei săptămâni, șapte persoane au fost ucise în atacuri cu rachete balistice, rachete de croazieră, arme hipersonice și drone, în ceea ce Ministerul Energiei din Ucraina a descris ca fiind un „atac combinat masiv” asupra infrastructurii energetice a țării.